Életünk kijelölt célja, a dharma – De mi köze van a karmához?

Az olyan keleti vallásokban, mint például a buddhizmus, különös jelentősége van a cselekedeteink ok-okozati viszonyából származó karmának. Ugyanakkor, ha be is akarjuk teljesíteni a sorsunkat, ismerni kell még egy fogalmat, ami nem más, mint a rejtélyes dharma. De mégis, mit jelent ez, és mi köze van életünkhöz? Cikkünkben ennek jártunk utána.

A dharma buddhista jelképe egy kerék.

Forrás: Getty Images

Mi a dharma? Kijelölt út, életcél, belső iránytű a buddhista tanokban.

A dharma megtalálása kemény munkát, alapos önismeretet igényel.

A dharma szerepe és fogalma

Ez a szanszkrit nyelvből átemelt szó „életcélt” jelent, mely szépen illusztrálja a dharma jelentését. Ugyanis a dharma egyfajta igazság, törvény, belső iránytű, ami az életcélunkat mutatja. Ez a fogalom kizárólag az ok-okozatiság világában létezik, érdemes úgy tekinteni rá, mint egy ösvényre, mely belső önmagunkhoz vezet.

Fontos hangsúlyozni, hogy dharma esetén nem holmi materiális életcélról, például szakmai ambícióról, vagyonról, hanem egy magasabb rendű célról beszélünk. (Ezek legfeljebb eszközök lehetnek.) Olyan archetípusokban érdemes gondolkodni, mint például tanító, vezető, gyógyító, az életet irányító alapvető törvényszerűség.

Életcél helyett lélekcél a helyes kifejezés, hisz egyáltalán nem biztos, hogy ebben az életben tejesítjük a dharmánkat.

Míg a hinduizmusban a dharma törvénye olyan erkölcsi alapelvek, mint az igazmondás és az erőszakmentesség gyűjtőfogalma, addig a buddhizmusban univerzális igazságot jelent. A budhdizmus egyik jelképe a dharmakerék, mely a három alappillér mellett a 8 szenvedést is magában hordozza.

Miként viszonyul a karma a dharmához?

Ha a dharma a kijelölt út, akkor a karma a jelzőtábla, amennyiben letértünk róla. Ez a példa talán kellően jól szemlélteti a két fogalom közötti kapcsolatot, mivel az egyik nem létezhet a másik nélkül. Karmánk cselekedeteinkből fakad, annak következménye, változó, ezzel szemben a dharma egy állandó erkölcsi kódex.

Amikor úgy érezzük, lesújt ránk az élet, és nem úgy alakulnak dolgaink, mint szeretnénk, az annak a jele, hogy letértünk a cél felé vezető ösvényről. Ilyen esetben kell dönteni: megkeressük az igaz ösvényt vagy továbbmegyünk a tévúton?

Ha pedig dharmánk szerint cselekszünk, azt nevezzük kriyának — ilyenkor olyan, mintha kikövezett úton lépdelnénk céljaink felé. Magával ragad minket a flow-élmény.

Hogyan leljem meg a dharmámat?

Ahhoz, hogy ráleljünk lelkünk igaz útjára, alapos önismeretre van szükség. Első körben meg kell figyelni, milyen akadályokat győztünk le, mik a személyes erősségeink, mi okoz örömet és hogyan kommunikálunk. Ha ezzel megvagyunk, a következő lépcsőfok a dharma-archetípus meghatározása, melyből több is lehet egy személynek.

A dharma hatása az életünkre Igaz önmagunk, belső célunk megtalálása azonban nem sétagalopp — csak kemény, fegyelmezett munka árán lelhetjük meg. Még ha ismerjük is a dharmánkat, akkor sem feltétlenül könnyű ennek mentén haladni, hisz az emberi természet nem tévedhetetlen.

