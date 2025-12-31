Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 koktél ihlette manikűr, ami azonnal levesz a lábadról

@gotg0ld / Instagram -
kézápolás koktél manikűr
Nagy Kata
2025.12.31.
A koktél-inspirálta körömtrend új szintre emeli a manikűrödet, ahol az Aperol Spritz, az Espresso Martini és a Limoncello nem csupán egy ínycsiklandó ital, hanem művészet kifejezetten a te kezeidre szabva.

Ha szereted a bohókás, ugyanakkor kreatív körömstílusokat, a koktélmanikűr a kedvenc új trended lesz. Legyen szó apró olívabogyókról, vagy cuki citromokról, itt mindent szabad, sőt: minél több, annál jobb! 

Friss manikűr Hailey Bieber kezén
Az új manikűrtrendben minden a koktélok körül forog! 
Forrás: Instagram

A koktélmanikűr a legjobb választás az ünnepi időszakban

A szilveszter közeledtével szeretnénk egy kicsit kilépni a hétköznapokból és egy olyan extra, meglepő külsőt villantani, amit nem tehetünk meg az év minden napján.

Flitteres ruhákba bújunk, kipróbáljuk az új sminktrendeket, talán még új frizurát is vágatunk, hogy a lehető legjobb formánkat nyújtsuk és egy éjszakára igazi femme fatale istennőnek érezhessük magunkat. 

Ehhez pedig elengedhetetlen egy friss manikűr, amihez már meg is érkezett az új inspirációforrás, csak győzz válogatni! 

1. Eszpresszó martini 

Valójában egyáltalán nem lep meg bennünket, hogy a kedvenc koktélunk a kezünkön is istenien fest: ez a barna árnyalatokban bővelkedő, játékos kis körömminta azonnal feldobja a hangulatodat, akárhányszor ránézel! 

Eszpresszó martini ihlette köröm. 
Forrás: @myprettyset / Instagram

2. Dirty Martini

A jó öreg piszkos martini nem a gyengéknek való, de mi sosem utasítanánk vissza egyet sem – még akkor sem, ha a körmeinkre kapjuk őket. Az olívazöld egyénként is az év egyik legtrendibb színe, a hatást pedig csak tovább fokozzák a látványos, 3D bogyók. 

Piszkos martini ihlette köröm. 
Forrás: @myprettyset / Instagram

3. Vodkamartini

Ha nem vagy híve a 3D mintáknak, de mégis szeretnél egy kis extra koktélos vibe-ot a kezeidre, akkor ez az egyszerű, de mókás mintát neked találták ki. 

Vodkamartini ihlette köröm. 
Forrás: @gotg0ld / Instagram

4. Limoncello

Ez a sikkes kis minta a kedvenc olasz Limoncellónkat idézi fel és bár inkább nyáron megszokottak a citromos minták, mi emiatt semmiképp sem mondanánk le róla a téli szezonban sem. 

Limoncello ihlette köröm. 
Forrás: @imarninails / Instagram

5. Aperol Spritz

Ha már Olaszországnál járunk: természetesen az Aperol sem maradhat ki a buliból, a narancsszeletek pedig olyan meleg, trópusi hangulatot hoznak magukkal, amik azonnal felmelegítenek! 

Aperol Spritz ihlette köröm. 
Forrás: @phoebesummernails / Instagram

Miért válaszd az új manikűrtrendet? 

A koktélmanikűr friss, vidám és egy kis csibészséget kölcsönöz a megjelenésedbe: akár az Aperolt, akár Limoncellót, akár egy martinis verziót választasz, egészen biztosan lenyűgözöd vele a környezetedet. 

