Bermudanadrág: 5 inspiráló tavaszi outfit, amit te is viselni akarsz majd

Krenyiczky Liza
2026.03.22.
Ahogy beköszönt a melegebb idő, egyre kevésbé vágyunk a hosszú nadrágokra, de a rövid változat még sokszor túl merész választásnak tűnik. Ilyenkor jön képbe a stílusos és kényelmes megoldás: a bermudanadrág.

A tavasz végre megérkezett és vele együtt a gardóbunk is átalakul. A vastag téli kabátok és rétegek lassan a szekrény mélyére kerülnek, a reggelek napfényesebbek és egyre gyakrabban kapjuk magunkat azon, hogy valami vékonyabb ruhadarabhoz kell nyúlnunk. Ilyenkor kerül képbe a bermudanadrág. Tökéletes átmenet a kényelem és a sikkes megjelenés között – pont olyan mint a tavasz maga. Laza, levegős, mégis rendezett hatást kelt, és azonnal frissebbé teszi az egész outfitet. 

A bermudanadrág 2026 tavaszának egyik legnagyobb trendje
Forrás: Getty Images Europe
  • Itt a bermudnadrágtrend – a rövidnadrág elegánsabb verziója. 
  • Irodában és akár egy hétköznapi városlátogatáson is jól működhet.
  • Könnyen variálhatod elegánsabb, vagy sportosabb cipőkkel is.

Bermudanadrág: a tavasz legsokoldalúbb darabja

A bermudanadrág visszatér, idén már nem egy „biztonsági választás" , hanem a 2026-os tavaszi trend egyik legmeghatározóbb darabja, ami akár lehet a kapszulagardróbod egyik alapdarabja is. A térd körüli hosszával és a laza esésével pont annyit mutat, amennyit kell, miközben sokkal több lehetőség van benne, mint egy klasszikus rövidnadrágban. A jó hír, hogy nem kell a teljes gardóbod kicserélni hozzá, elég 1-2 darab, amihez jól tudod kombinálni a kedvenc felsőid, cipőid, és kiegészítőid. Hoztunk néhány tipped, hogyan viseld idén tavasszal!

1. Az elegáns megjelenés – Zendaya stílusa

Zendaya, aki titokban összeházasodott Tom Hollanddal, az egyik legjobb példa arra, hogyan lehet a bermudanadrágot elegánsan viselni. Egy szürke, laza szabású szett, fehér kiegészítőkkel egyszerre letisztult és erőteljesen. Ez az az outfit, ami irodába meetingre, de akár egy elegánsabb alkalomhoz is jól működik. 

2. Fekete bermudanadrág – Mindig jó döntés

Ha nehezen tudsz dönteni, akkor a fekete mindig működik. Margott Robbie szettje pont ezt bizonyítja: egyszerű, letisztult mégis stílusos. Ez az a szín és fazon, amely megfelelő kiegészítőkkel, cipőkkel vagy akár csizmával kombinálva – az bármely évszakban jól működik.

A legjobb benne, hogy akár többféle irányba is lehet vinni:

  • Magassarkúval elegáns.
  • Sneakerrel laza.
  • Balerinával nőies.

3. Csizmával kombinálva – Hűvösebb napokra

@amandabrookegallo

OOTD: Bermuda Shorts + Boots

♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean

Tavasszal még gyakran előfordulnak olyan napok, amikor esik az eső, vagy hidegebbek a reggelek. Ilyenkor a bermudanadrág csizmával kombinálva meglepően jól tud működni, azonnal sikkes hatást ad. 

4. Farmerbermuda – A hétköznapi alapdarab

@too_short_for_boring_clo ✅ 10 denim bermuda outfit ideas for spring…from casual flats to blazer looks. #skirt #outfitinspo #look #springfashion #streetstyle

A farmer bermudanadrág a legkönnyebben beilleszthető a mindennapokba. Színben lehet többféle variáció: az eredeti farmer kék, fekete, de akár szürke is – ami biztos: szinte bármihez passzol.

Viselheted:

  • Pólóval és egy bőrdzsekivel a laza hétköznapokra.
  • Fehér inggel és egy többféleképpen variálható blézerrel kicsit elegánsabb hangulatért.
  • Sneakerrel, de akár magassarkúval is – attól függően éppen milyen eseményre mész.

5. Világos, tavaszi színek – A könnyed verzió

@suzevanhattemm love it #outfitideas #fashiontiktok #outfit #bermuda

A bermudanadrág nem csak sötét árnyalatokban működik. Világos, pasztel színekben sokkal frissebb, könnyedebb hatást érsz el. Egy laza kardigánnal vagy finom kiegészítőkkel kombinálva tökéletes választás lehet egy tavaszi napra, amikor már érezni lehet a nyár előszelét.

Miért érdemes kipróbálnod?

Ha még bizonytalan vagy, a bermudanadrág pont az a darab, ami meglephet. Egy capri nadrággal szemben – ami nem feltétlen előnyös minden nőnek, a bermudát könnyű lesz megszeretni, hiszen:

  • Kényelmes, mégis elegáns hatást kelt – akár egy hosszabb napra vagy repülős utazáshoz is ideális választás lehet.
  • Több stílusban is működik – viselheted sportosan, nőiesen, vagy akár elegánsan is, attól függően mivel párosítod.
  • Átmeneti időben ideális – pont akkor a legjobb, amikor már a vastagabb nadrág sok, de még korai a klasszikus rövidnadrág, vagy szoknya. Igazi tavaszi napokra szinte tökéletes.
  • Könnyen kombinálható darab – pólóval, inggel, blézerrel, egy bőrdzsekivel, de akár egy kardigánnal is működik.
  • Frissíti a teljes megjelenésed – egyetlen bermudanadrág is elég ahhoz, hogy modernebbnek hasson az outfited  – anélkül, hogy túlgondolnád.

A bermudanadrág 2026 tavaszán szinte berobbant a trendek világába, és meglepően sokféleképpen viselhető. Nem egyetlen stílushoz kötött, hanem alkalmazkodik hozzád: lehet elegáns, laza, vagy egy hétköznapi megjelenés – attól függ, hogyan és mivel kombinálod. 

Bermudanadrággal és öltözködési trendekkel kapcsolatban az alábbi cikkeket ajánljuk még:

A tavasz egyértelmű sztárja: a selyemkendő – Íme a 10 legdivatosabb megkötési mód!

Légy te a tavasz királynője, és hordd minél kreatívabban ezt a kiegészítőt!

Imádjuk vagy utáljuk? A barrel farmer az idei tavasz legmegosztóbb trendje

A balloon nadrág egyértelműen a szezon legfurcsább, mégis legnépszerűbb trendje. Mutatjuk, hogyan viselik a trendteremtők, és hogyan építheted be te is a ruhatáradba a barrel farmert.

A tavaszi gardrób alapdarabjai 2026-ban – Így építs időtlen ruhatárat lépésről lépésre

Egy igazán stílusos női ruhatár nem csupán az aktuális trendekről szól: sokkal inkább egy tudatosan felépített, időtálló alapdarabokból álló kollekció.

 

 

