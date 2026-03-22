Bermudanadrág: 5 inspiráló tavaszi outfit, amit te is viselni akarsz majd

A tavasz végre megérkezett és vele együtt a gardóbunk is átalakul. A vastag téli kabátok és rétegek lassan a szekrény mélyére kerülnek, a reggelek napfényesebbek és egyre gyakrabban kapjuk magunkat azon, hogy valami vékonyabb ruhadarabhoz kell nyúlnunk. Ilyenkor kerül képbe a bermudanadrág. Tökéletes átmenet a kényelem és a sikkes megjelenés között – pont olyan mint a tavasz maga. Laza, levegős, mégis rendezett hatást kelt, és azonnal frissebbé teszi az egész outfitet.

A bermudanadrág 2026 tavaszának egyik legnagyobb trendje.

Itt a bermudnadrágtrend – a rövidnadrág elegánsabb verziója.

Irodában és akár egy hétköznapi városlátogatáson is jól működhet.

Könnyen variálhatod elegánsabb, vagy sportosabb cipőkkel is.

Bermudanadrág: a tavasz legsokoldalúbb darabja

A bermudanadrág visszatér, idén már nem egy „biztonsági választás" , hanem a 2026-os tavaszi trend egyik legmeghatározóbb darabja, ami akár lehet a kapszulagardróbod egyik alapdarabja is. A térd körüli hosszával és a laza esésével pont annyit mutat, amennyit kell, miközben sokkal több lehetőség van benne, mint egy klasszikus rövidnadrágban. A jó hír, hogy nem kell a teljes gardóbod kicserélni hozzá, elég 1-2 darab, amihez jól tudod kombinálni a kedvenc felsőid, cipőid, és kiegészítőid. Hoztunk néhány tipped, hogyan viseld idén tavasszal!

1. Az elegáns megjelenés – Zendaya stílusa

Zendaya, aki titokban összeházasodott Tom Hollanddal, az egyik legjobb példa arra, hogyan lehet a bermudanadrágot elegánsan viselni. Egy szürke, laza szabású szett, fehér kiegészítőkkel egyszerre letisztult és erőteljesen. Ez az az outfit, ami irodába meetingre, de akár egy elegánsabb alkalomhoz is jól működik.

2. Fekete bermudanadrág – Mindig jó döntés

Ha nehezen tudsz dönteni, akkor a fekete mindig működik. Margott Robbie szettje pont ezt bizonyítja: egyszerű, letisztult mégis stílusos. Ez az a szín és fazon, amely megfelelő kiegészítőkkel, cipőkkel vagy akár csizmával kombinálva – az bármely évszakban jól működik.

A legjobb benne, hogy akár többféle irányba is lehet vinni:

Magassarkúval elegáns.

Sneakerrel laza.

Balerinával nőies.

3. Csizmával kombinálva – Hűvösebb napokra