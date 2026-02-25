Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Imádjuk vagy utáljuk? A barrel farmer az idei tavasz legmegosztóbb trendje

Getty Images Europe - Moritz Scholz
stílus divattrend tavaszi divat farmer
A balloon nadrág egyértelműen a szezon legfurcsább, mégis legnépszerűbb trendje. Mutatjuk, hogyan viselik a trendteremtők, és hogyan építheted be te is a ruhatáradba a barrel farmert.

2026 tavaszán a divat nem ismer kompromisszumot: a kifutókat és az utcákat is meghódítják a merész sziluettek és a friss, modern szabásvonalak. A szezon abszolút főszereplője a barrel farmer, amely már most heves vitákat szít a divatrajongók körében. Sokan idegenkednek formabontó alakjától, mások rajonganak karakteres megjelenéséért: egy biztos, közömbösen senki sem megy el mellette. Fedezd fel az idei legmegosztóbb, mégis ellenállhatatlan nadrág fazont! 

barrel farmer a tavaszi divatban
A barrel farmer lesz a tavaszi divat legmegosztóbb nadrágja.
Forrás:  Getty Image

Íme, a barrel farmer, avagy az idei tavasz legmegosztóbb darabja

  • Dobd félre az egyenes szárú nadrágjaidat, mert a barrel, vagy más néven balloon jeans az idei tavasz kiemelt kedvence lesz. 
  • A hordó alakú szabás minden testalkaton jól mutathat, ha a megfelelő darabokkal kombinálod. 
  • Ezt a nadrágot csak imádni vagy utálni lehet!

Ez a provokatív szabás újraértelmezi a klasszikus női farmerdivatot. A barrel farmer egy karakteres, mégis sokoldalúan kombinálható darab, amely friss lendületet adhat a ruhatáradnak. Megfelelő stylinggal egyszerre lehet kényelmes és kifejezetten elegáns. A titok az arányok megtalálásában és a derék hangsúlyozásában rejlik. Ha jól kombinálod, ez a fazon könnyen a mindennapi öltözködésed egyik kulcselemévé válhat.  

Mi az a barrel farmer? 

A barrel farmer egy olyan fazon, amely magasabb derékrésszel, tágabb, íves szárakkal és szűkített bokarésszel rendelkezik. A szára enyhén hordó formát rajzol, innen ered az elnevezése is. Tehát ugyan az a szabás, mint a balloon nadrágoknál. A lenge, kissé buggyos dizájnja miatt elképesztően kényelmes, de még is elegáns tud lenni. Miközben a skinny jeans a háttérbe szorult, ez a fazon a bővebb, wide és baggy irányzatok térnyerésével igazán népszerűvé vált. A barrel farmer azért különleges, mert nem egyszerűen bő, hanem izgalmasan formázott, így alternatívát kínál a klasszikus egyenes szárú nadrágokkal szemben. 

barrel farmer tavaszi divat
A barrel farmer az utcai divatban is népszerű.
Forrás: Getty Images Europe

Kinek áll jól a barrel farmer?

Meglepően sok testalkaton működik! A magas derékrész segít kihangsúlyozni a felsőtestet és optikailag nyújtja a lábakat, ezért különösen előnyös lehet azoknak, akik szeretnék kiemelni ezeket a területeket. Az alacsonyabbnak érdemes rövidebb szárhosszúságot vagy enyhén emelt sarkú cipőt választani hozzá, hogy a nadrág optikailag ne nyomja össze őket. Ideális azoknak, akik az x-lábak megjelenésével küzdenek, hiszen ez a szabás nem feszül rá a lábakra, és optikailag o betűt formálnak. 

barrel farmer az utcai divatban
Így viseld a barrel farmert az utcai divatban.
Forrás: Getty Images Europe

Egy letisztult póló vagy trikó és egy barrel farmer kombinációja önmagában is trendi. Platformos sneakerrel vagy masszív talpú cipővel modern, laza hatást érhetsz el. A bővebb nadrágszár miatt jól működnek a testhez simuló topok, bodyk vagy rövidebb fazonú felsők is. Ugyanakkor egy strukturált blézer elegánsabb irányba viszi a barrel farmert, így akár irodai környezetben is megállja a helyét. 

Érdemes a felsőket betűrni vagy legalább elöl lazán beilleszteni a nadrágba, hogy a derék hangsúlyos maradjon. Kerüld a túl hosszú és teljesen bő felsőket, amelyek eltakarják az alakot, mert így a nadrág elveszítheti formáló hatását.

