A tavasz egyértelmű sztárja: a selyemkendő – Íme a 10 legdivatosabb megkötési mód!

3. Bebújtatott nyakkendőként

A kifutókról is lehet ám inspirálódni! Azt már rég tudjuk, hogy a selyemkendő női nyakkendőként is funkcionál. De mi van akkor, ha a nyakkendősálat nem felülre, hanem a felsőd alá biggyeszted? Így egy különleges gallért hozhatsz létre az inged alatt, sőt, ha rövidebb top van rajtad, akkor alul is sikkesen kilóghat a nyakkendősál.

Ha a gallért nem akarod annyira kihangsúlyozni, akkor csak szimplán alsó mellényként is felkötheted a selyemsálat.

4. Szoknya fölötti övként

Olyan megoldást keresel, amivel nem lépsz ki a komfortzónádból? Akkor próbáld ki a selyemkendőt nagy és széles övként a szoknyád felett. A derekadra kötött kendővel olyan érzéki leszel, mint A Notre Dame-i toronyőrben Esmeralda, úgyhogy riszáld csak a csípődet hozzá! De nehogy azt hidd, hogy ez a stílus csak a szoknyáknál lehetséges! Jöhet a deréköv nadrágok és kabátok fölé is!

5. Bandanaként

A nyak köré bandanaként is fel lehet kötni a selyemsálat. Ezzel a klasszikus stílussal nem tudsz mellé lőni! Párosítsd egy ballonkabáttal és egy menő napszemüveggel, és máris igazi modell leszel!

Próbáld ki a háromszög alakú bandanát egy blúz fölött!

6. Topként

Ha elég meleg van, akkor a sálad nemcsak a kiegészítőd lehet, hanem a topod is! Bújtass át rajta egy gyűrűt, mellyel egy külön nyakrészt alkothatsz a sál végéből. Ezt kösd a nyakadra, majd a lenti, szélesebb részt kösd a derekad köré, és kész is a buggyos és sikkes top. Ezt lehet fordítva is csinálni: ha kisebb a sálad, és inkább a testhez simuló topokat kedveled, akkor a szélesebb részt kösd a mellkasodra. Így egy pánt nélküli topod lesz, ami a hasad felé fog keskenyedni.

7. Táskán

Táska nélkül szinte ki sem lépünk az utcára. Persze az sem mindegy, hogy milyen táskád van, de ha egy-egy szettet fel szeretnél dobni, akkor csak kösd a táskád egyik vállpántjára a kendőd, és máris színesebb lesz az outfited!

8. Fejkendőként

Az olasz nagyik ihlette retró stílus újra hódít! Hajtsd ismét félbe a fejkendőd és csak csomózd meg az állad alatt a végeit! Ha ez nem jön be, akkor fejkendőként máshogy is felkötheted a sálat, akár kalózos stílusban, akár turbánban.

Kösd fel a selyemsálat olasz módra!

9. Hajpántként

Nyugi, ha a fejkendő nem a te stílusod, akkor van más megoldás! Hajtogasd vékonyabbra a sálat, és illeszd fel a fejedre hajpántként a kiegészítőt! Egy másik opció: a klasszikus hajkötőkendő. Csak copfozd össze a hajad, és a gumira kösd rá a kendőt. Ez a mód még a legegyszerűbb frizurából is királynőit varázsol!