A tavasz egyértelmű sztárja: a selyemkendő – Íme a 10 legdivatosabb megkötési mód!

A selyemkendő nem csak egy divatos sál – ez egy olyan kiegészítő, ami feldobja, megpörgeti és aztán teljesen más színben tünteti fel a szetted és a tavaszi személyiséged. Csak ismerni kell a kendő csínját-bínját.
Selyemkendő, ami nemcsak öltöztet, hanem meg is koronáz téged
Te is imádod a sálakat? Nyugi, nem vagy vele egyedül! A sálak és kendők ugyanis minden szettet képesek megszínesíteni– akár benti, akár kinti viseletről beszélünk. Ha azok csoportját erősíted, akik még a legunalmasabb téli szettet is különleges sállal dobják fel, akkor ez a tavaszi divattrend most nagyon be fog jönni!
Beköszöntött a jó idő, vagyis eljött a tavaszi kabátok ideje. Nyugodtan kispadra lehet ültetni a meleg sálakat, és elő lehet venni az eggyel üdébb és játékosabb formáját, a selyemkendőt! Hiszen a divatdiktátorok bejelentették, hogy ez a retró kiegészítő lesz a tavasz legnagyobb sztárja!
Hogyan hordjam a selyemkendőt? – TOP 10 megkötési mód
Bár csupán egy egyszerű anyagról beszélünk, mégis rengeteg megkötési lehetőséget rejteget a selyemsál. És ha egyszer megtanulsz bánni vele, onnantól nincs megállás! A kreativitás tárháza ugyanis végtelen! Innentől csak rajtad áll, hogy hogyan használod ezt az elképesztően egyszerű, és mégis brutálisan divatos kiegészítőt. Felkészültél?
1. A klasszikus vállra feldobott háromszög
Természetesen az alapokkal kell kezdenünk. Ha igazán meg akarsz barátkozni az anyaggal, akkor csak hajtsd félbe a kendőt, hogy az háromszög alakot formázzon, és dobd fel a hátadra és a vállaidra. Ha igazán merész akarsz lenni, akkor bebújtathatod az övedbe vagy a nadrágodba a kendő végeit, hogy blézerhez hasonló hatást kelts vele.
2. Francia sikkel megspékelt sálként
Ha a nyakadat akarod védeni a lány tavaszi szellőtől, akkor természetesen sálként is hordhatod ezt a kiegészítőt. Csak kösd meg a nyakadon, és igazgasd el a végeit, hogy sikkesen omoljon rá a szetted felső részére. Ha igazán francia hatást akarsz elérni, akkor kicsit csavard el a csomót a nyakad egyik oldalára, hogy aszimmetrikus legyen a megkötés.
3. Bebújtatott nyakkendőként
A kifutókról is lehet ám inspirálódni! Azt már rég tudjuk, hogy a selyemkendő női nyakkendőként is funkcionál. De mi van akkor, ha a nyakkendősálat nem felülre, hanem a felsőd alá biggyeszted? Így egy különleges gallért hozhatsz létre az inged alatt, sőt, ha rövidebb top van rajtad, akkor alul is sikkesen kilóghat a nyakkendősál.
4. Szoknya fölötti övként
Olyan megoldást keresel, amivel nem lépsz ki a komfortzónádból? Akkor próbáld ki a selyemkendőt nagy és széles övként a szoknyád felett. A derekadra kötött kendővel olyan érzéki leszel, mint A Notre Dame-i toronyőrben Esmeralda, úgyhogy riszáld csak a csípődet hozzá! De nehogy azt hidd, hogy ez a stílus csak a szoknyáknál lehetséges! Jöhet a deréköv nadrágok és kabátok fölé is!
5. Bandanaként
A nyak köré bandanaként is fel lehet kötni a selyemsálat. Ezzel a klasszikus stílussal nem tudsz mellé lőni! Párosítsd egy ballonkabáttal és egy menő napszemüveggel, és máris igazi modell leszel!
6. Topként
Ha elég meleg van, akkor a sálad nemcsak a kiegészítőd lehet, hanem a topod is! Bújtass át rajta egy gyűrűt, mellyel egy külön nyakrészt alkothatsz a sál végéből. Ezt kösd a nyakadra, majd a lenti, szélesebb részt kösd a derekad köré, és kész is a buggyos és sikkes top. Ezt lehet fordítva is csinálni: ha kisebb a sálad, és inkább a testhez simuló topokat kedveled, akkor a szélesebb részt kösd a mellkasodra. Így egy pánt nélküli topod lesz, ami a hasad felé fog keskenyedni.
7. Táskán
Táska nélkül szinte ki sem lépünk az utcára. Persze az sem mindegy, hogy milyen táskád van, de ha egy-egy szettet fel szeretnél dobni, akkor csak kösd a táskád egyik vállpántjára a kendőd, és máris színesebb lesz az outfited!
8. Fejkendőként
Az olasz nagyik ihlette retró stílus újra hódít! Hajtsd ismét félbe a fejkendőd és csak csomózd meg az állad alatt a végeit! Ha ez nem jön be, akkor fejkendőként máshogy is felkötheted a sálat, akár kalózos stílusban, akár turbánban.
9. Hajpántként
Nyugi, ha a fejkendő nem a te stílusod, akkor van más megoldás! Hajtogasd vékonyabbra a sálat, és illeszd fel a fejedre hajpántként a kiegészítőt! Egy másik opció: a klasszikus hajkötőkendő. Csak copfozd össze a hajad, és a gumira kösd rá a kendőt. Ez a mód még a legegyszerűbb frizurából is királynőit varázsol!
10. Szoknyaként
Ha igazán nagy kendőd van, akkor a derekadra nemcsak övként kötheted fel a kiegészítőt, hanem szoknyaként is. Ha nem olyan nagy a sál, hogy mindent kitakarjon, amit el kell takarni, akkor használd ezt a funkciót a strandon, és kösd fel fürdősálként a fürdőruhád fölé!
TOP 10 tipp selyemkendő felkötéséhez
Ezekkel a részben klasszikus és részben újító módszerekkel igazán izgalmassá teheted a selyemsálad. Ne félj a mintáktól és a színektől sem, hiszen azok extra löketet adnak a kiegészítőnek. Ha pedig ezeket a módokat már elsajátítottad, akkor kísérletezz még extravagánsabb lehetőségekkel! Jó szórakozást hozzá!
Ha még több divattrendről olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!