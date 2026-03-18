Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 18., szerda Ede, Sándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
divattrend

A tavasz egyértelmű sztárja: a selyemkendő – Íme a 10 legdivatosabb megkötési mód!

Imádod a tavaszt? A ruhatáradban is jelezni akarod a megújulást? Akkor válaszd a tavaszi divattrendek királynőjét: a selyemkendőt! Mutatjuk, hogyan lehet a legkreatívabban az outfitedbe illeszteni!

A selyemkendő nem csak egy divatos sál – ez egy olyan kiegészítő, ami feldobja, megpörgeti és aztán teljesen más színben tünteti fel a szetted és a tavaszi személyiséged. Csak ismerni kell a kendő csínját-bínját.

Mutatjuk a selyemkendő legtrendibb megkötési módjait!
Forrás: Getty Images 

Selyemkendő, ami nemcsak öltöztet, hanem meg is koronáz téged

Te is imádod a sálakat? Nyugi, nem vagy vele egyedül! A sálak és kendők ugyanis minden szettet képesek megszínesíteni– akár benti, akár kinti viseletről beszélünk. Ha azok csoportját erősíted, akik még a legunalmasabb téli szettet is különleges sállal dobják fel, akkor ez a tavaszi divattrend most nagyon be fog jönni!

Beköszöntött a jó idő, vagyis eljött a tavaszi kabátok ideje. Nyugodtan kispadra lehet ültetni a meleg sálakat, és elő lehet venni az eggyel üdébb és játékosabb formáját, a selyemkendőt! Hiszen a divatdiktátorok bejelentették, hogy ez a retró kiegészítő lesz a tavasz legnagyobb sztárja!

Hogyan hordjam a selyemkendőt? – TOP 10 megkötési mód

Bár csupán egy egyszerű anyagról beszélünk, mégis rengeteg megkötési lehetőséget rejteget a selyemsál. És ha egyszer megtanulsz bánni vele, onnantól nincs megállás! A kreativitás tárháza ugyanis végtelen! Innentől csak rajtad áll, hogy hogyan használod ezt az elképesztően egyszerű, és mégis brutálisan divatos kiegészítőt. Felkészültél?

1. A klasszikus vállra feldobott háromszög

Természetesen az alapokkal kell kezdenünk. Ha igazán meg akarsz barátkozni az anyaggal, akkor csak hajtsd félbe a kendőt, hogy az háromszög alakot formázzon, és dobd fel a hátadra és a vállaidra. Ha igazán merész akarsz lenni, akkor bebújtathatod az övedbe vagy a nadrágodba a kendő végeit, hogy blézerhez hasonló hatást kelts vele.

2. Francia sikkel megspékelt sálként

Ha a nyakadat akarod védeni a lány tavaszi szellőtől, akkor természetesen sálként is hordhatod ezt a kiegészítőt. Csak kösd meg a nyakadon, és igazgasd el a végeit, hogy sikkesen omoljon rá a szetted felső részére. Ha igazán francia hatást akarsz elérni, akkor kicsit csavard el a csomót a nyakad egyik oldalára, hogy aszimmetrikus legyen a megkötés.

3. Bebújtatott nyakkendőként

A kifutókról is lehet ám inspirálódni! Azt már rég tudjuk, hogy a selyemkendő női nyakkendőként is funkcionál. De mi van akkor, ha a nyakkendősálat nem felülre, hanem a felsőd alá biggyeszted? Így egy különleges gallért hozhatsz létre az inged alatt, sőt, ha rövidebb top van rajtad, akkor alul is sikkesen kilóghat a nyakkendősál.

Ha a gallért nem akarod annyira kihangsúlyozni, akkor csak szimplán alsó mellényként is felkötheted a selyemsálat.
Forrás: Getty Images

4. Szoknya fölötti övként

Olyan megoldást keresel, amivel nem lépsz ki a komfortzónádból? Akkor próbáld ki a selyemkendőt nagy és széles övként a szoknyád felett. A derekadra kötött kendővel olyan érzéki leszel, mint A Notre Dame-i toronyőrben Esmeralda, úgyhogy riszáld csak a csípődet hozzá! De nehogy azt hidd, hogy ez a stílus csak a szoknyáknál lehetséges! Jöhet a deréköv nadrágok és kabátok fölé is!

5. Bandanaként

A nyak köré bandanaként is fel lehet kötni a selyemsálat. Ezzel a klasszikus stílussal nem tudsz mellé lőni! Párosítsd egy ballonkabáttal és egy menő napszemüveggel, és máris igazi modell leszel!

Forrás: Getty Images 

6. Topként

Ha elég meleg van, akkor a sálad nemcsak a kiegészítőd lehet, hanem a topod is! Bújtass át rajta egy gyűrűt, mellyel egy külön nyakrészt alkothatsz a sál végéből. Ezt kösd a nyakadra, majd a lenti, szélesebb részt kösd a derekad köré, és kész is a buggyos és sikkes top. Ezt lehet fordítva is csinálni: ha kisebb a sálad, és inkább a testhez simuló topokat kedveled, akkor a szélesebb részt kösd a mellkasodra. Így egy pánt nélküli topod lesz, ami a hasad felé fog keskenyedni.

7. Táskán

Táska nélkül szinte ki sem lépünk az utcára. Persze az sem mindegy, hogy milyen táskád van, de ha egy-egy szettet fel szeretnél dobni, akkor csak kösd a táskád egyik vállpántjára a kendőd, és máris színesebb lesz az outfited!

8. Fejkendőként

Az olasz nagyik ihlette retró stílus újra hódít! Hajtsd ismét félbe a fejkendőd és csak csomózd meg az állad alatt a végeit! Ha ez nem jön be, akkor fejkendőként máshogy is felkötheted a sálat, akár kalózos stílusban, akár turbánban.

Forrás: Getty Images 

9. Hajpántként

Nyugi, ha a fejkendő nem a te stílusod, akkor van más megoldás! Hajtogasd vékonyabbra a sálat, és illeszd fel a fejedre hajpántként a kiegészítőt! Egy másik opció: a klasszikus hajkötőkendő. Csak copfozd össze a hajad, és a gumira kösd rá a kendőt. Ez a mód még a legegyszerűbb frizurából is királynőit varázsol!

10. Szoknyaként

Ha igazán nagy kendőd van, akkor a derekadra nemcsak övként kötheted fel a kiegészítőt, hanem szoknyaként is. Ha nem olyan nagy a sál, hogy mindent kitakarjon, amit el kell takarni, akkor használd ezt a funkciót a strandon, és kösd fel fürdősálként a fürdőruhád fölé!

TOP 10 tipp selyemkendő felkötéséhez

Ezekkel a részben klasszikus és részben újító módszerekkel igazán izgalmassá teheted a selyemsálad. Ne félj a mintáktól és a színektől sem, hiszen azok extra löketet adnak a kiegészítőnek. Ha pedig ezeket a módokat már elsajátítottad, akkor kísérletezz még extravagánsabb lehetőségekkel! Jó szórakozást hozzá!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu