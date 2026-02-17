Gwyneth Paltrow lányát kirúghatták az egyetemről: Apple Martin most végre elmondta, mi történt

A Vanderbilt Egyetem hallgatója, Apple Martin hétfőn az Instagram-sztorijában reagált a hírekre, miszerint zaklatás miatt kirúgták az iskolából. Bejegyzésében úgy fogalmazott: nem akart megszólalni az ügyben, de a történetből semmi sem igaz, és úgy érzi, az elmúlt napokban kicsúszott az irányítás a keze alól. Hangsúlyozta, hogy soha nem zárták ki egyetlen iskolából sem.

Gwyneth Paltrow lánya, Apple Martin céfolta, hogy kirúgták volna az egyetemről

Forrás: Getty Images

„Teljesen megértem, hogy vannak olyanok, akik nem kedvelnek, ez rendben van. Az internet olyan tér, ahol bárki elmondhatja a véleményét. De ez a pletyka nem igaz. Nem ilyen ember vagyok, és akik közel állnak hozzám, ezt pontosan tudják” – írta közösségi oldalán Apple Martin.

Apple Martin zaklatási ügye: két éve kapta fel a videót az internet

A pletykák már 2024 decemberében felröppentek, amikor videófelvételek kerültek nyilvánosságra a párizsi Le Bal des Debutantes rendezvényről. A képsorokon az látható, hogy Apple Martin – Leo Henckel von Donnersmarck gróf oldalán – belép a nagyszabású eseményre, majd nem sokkal később szemforgatással fogadja egy debütáns megjelenését. A közösségi médiában ezek a képsorok zaklatással kapcsolatos találgatásokat indítottak el. Pedig Aliénor Loppin de Montmort, a videón szereplő fiatal nő 2024-ben adott nyilatkozatában Apple Martin védelmére kelt. „Apple az egyik legkedvesebb lány, akit ismerek. Egyáltalán nem érdemli meg azt, ami most történik vele” – mondta. Hozzátette: nemcsak vele, hanem az összes debütánssal kifejezetten kedves volt.

A Daily Mailnek egy Gwyneth Paltrowhoz közel álló forrás azt nyilatkozta: Apple játékos, vidám természetű lány, és soha nem állt szándékában bárkit háttérbe szorítani. A forrás szerint „rosszindulatúnak beállítani őt rágalom”. Úgy fogalmazott, a Le Bal des Debutantes minden résztvevő számára felemelő élmény volt, és sajnálatos, hogy a viták elterelik erről a figyelmet.

