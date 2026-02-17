Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gwyneth Paltrow lányát kirúghatták az egyetemről: Apple Martin most végre elmondta, mi történt

Szabados Dániel
2026.02.17.
Apple Martin közösségi oldalán reagált azokra az állításokra, amelyek szerint zaklatás miatt kizárták volna az iskolájából. A 21 éves egyetemista határozottan cáfolta a híreszteléseket.

A Vanderbilt Egyetem hallgatója, Apple Martin hétfőn az Instagram-sztorijában reagált a hírekre, miszerint zaklatás miatt kirúgták az iskolából. Bejegyzésében úgy fogalmazott: nem akart megszólalni az ügyben, de a történetből semmi sem igaz, és úgy érzi, az elmúlt napokban kicsúszott az irányítás a keze alól. Hangsúlyozta, hogy soha nem zárták ki egyetlen iskolából sem.

Gwyneth Paltrow lánya, Apple Martin céfolta, hogy kirúgták volna az egyetemről
Gwyneth Paltrow lánya, Apple Martin céfolta, hogy kirúgták volna az egyetemről
Forrás: Getty Images

„Teljesen megértem, hogy vannak olyanok, akik nem kedvelnek, ez rendben van. Az internet olyan tér, ahol bárki elmondhatja a véleményét. De ez a pletyka nem igaz. Nem ilyen ember vagyok, és akik közel állnak hozzám, ezt pontosan tudják” – írta közösségi oldalán Apple Martin.

Apple Martin zaklatási ügye: két éve kapta fel a videót az internet

A pletykák már 2024 decemberében felröppentek, amikor videófelvételek kerültek nyilvánosságra a párizsi Le Bal des Debutantes rendezvényről. A képsorokon az látható, hogy Apple Martin – Leo Henckel von Donnersmarck gróf oldalán – belép a nagyszabású eseményre, majd nem sokkal később szemforgatással fogadja egy debütáns megjelenését. A közösségi médiában ezek a képsorok zaklatással kapcsolatos találgatásokat indítottak el. Pedig Aliénor Loppin de Montmort, a videón szereplő fiatal nő 2024-ben adott nyilatkozatában Apple Martin védelmére kelt. „Apple az egyik legkedvesebb lány, akit ismerek. Egyáltalán nem érdemli meg azt, ami most történik vele” – mondta. Hozzátette: nemcsak vele, hanem az összes debütánssal kifejezetten kedves volt.

A Daily Mailnek egy Gwyneth Paltrowhoz közel álló forrás azt nyilatkozta: Apple játékos, vidám természetű lány, és soha nem állt szándékában bárkit háttérbe szorítani. A forrás szerint „rosszindulatúnak beállítani őt rágalom”. Úgy fogalmazott, a Le Bal des Debutantes minden résztvevő számára felemelő élmény volt, és sajnálatos, hogy a viták elterelik erről a figyelmet.

