Hollywood it girljei már nem hordanak mackót: a kötött nadrágba bújtak tavasszal a sztárok

Amikor egy divattrendet, nemcsak egy, de 4-5 hollywoodi világsztár is követe, megszületik egy újabb it girl-alapdarab. Az utcai divat kényelmes viseleteiben már nem a melegítőnadrág a legsikkesebb. 2026 márciusában Jennifer Lopeztől, Gigi Hadidig mindenki kötött nadrágot visel, és erre a hullámra neked is fel kell ülnöd!

A kötött nadrág 2026 tavaszi divatjának kedvenc darabja Többek között Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez és Emily Ratajkowski is viselte már ezt a kényelmes nadrágot.

A melegítőnadrág továbbra is népszerű lesz, de az utcai divatot teljesen leuralja a kötött textúra.

Mutatjuk, hogyan viselik a sztárok, és hogy te is trendteremtő lehess, a legjobb termékeket is megnézheted!

Viszlát, macinaci!

Talán már te is láthattad, hogy a kényelmes viseletek közül, már nem a melegítőnadrág a legtrendibb. Hogy a divat változik, már abból kiderült, hogy 2025/26 telén már népszerű volt a kötöttdivat, de tavaszra a nagy pulóverek és kötött mellények mellett, most a nadrágdivatot is megihlette ez a textúra.

Most, hogy a sztárok is ezt viselik, már biztos, hogy egy jól szabott, stílusos kötött nadrág a tavasz alapdarabja lesz. 2026 divatjában a női joggernadrágok között a finoman, lyukmintásan vagy csavart dizájnban kötött tervezések lesznek a legkedveltebbek, amelyek jól beilleszthetőek a tavaszi minimalista kapszulagardróbba.

Így viselik a hollywoodi sztárok a kötött nadrágot.

Szettben vagy külön?

Ahogyan azt a fenti képen is láthatod, a kötött nadrágok között találhatsz egyenes-, harangszárú, testre simuló és leggingsszabást is. Színekben általában fekete, szürke, bézs és barna a legnépszerűbb, de találhatsz burgundit és rózsaszínt is. A legtöbb kötött nadrágnak magas a dereka, de idén népszerűek az alacsony derekúak is. A luxustermékeket viselő hírességek általában szettben viselik a kötött darabokat, de ez egyáltalán nem elengedhetetlen ahhoz, hogy divatos legyél. Mi legyen a cipővel? Jöhet a platformos, a sportos vagy az elegáns is.