Hollywood it girljei már nem hordanak mackót: a kötött nadrágba bújtak tavasszal a sztárok

Többé nem a melegítő a legdivatosabb kényelmes nadrág. A világsztárok most mind kötött nadrágot viselnek, így ez lett az it girlök új alapdarabja. Mutatjuk a legjobb termékeket!

Amikor egy divattrendet, nemcsak egy, de 4-5 hollywoodi világsztár is követe, megszületik egy újabb it girl-alapdarab. Az utcai divat kényelmes viseleteiben már nem a melegítőnadrág a legsikkesebb. 2026 márciusában Jennifer Lopeztől, Gigi Hadidig mindenki kötött nadrágot visel, és erre a hullámra neked is fel kell ülnöd!

Divatos lett a kényelmes kötött nadrág.
Forrás: Getty Images Europe

A kötött nadrág 2026 tavaszi divatjának kedvenc darabja

  • Többek között Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez és Emily Ratajkowski is viselte már ezt a kényelmes nadrágot.
  • A melegítőnadrág továbbra is népszerű lesz, de az utcai divatot teljesen leuralja a kötött textúra.
  • Mutatjuk, hogyan viselik a sztárok, és hogy te is trendteremtő lehess, a legjobb termékeket is megnézheted!

Viszlát, macinaci!

Talán már te is láthattad, hogy a kényelmes viseletek közül, már nem a melegítőnadrág a legtrendibb. Hogy a divat változik, már abból kiderült, hogy 2025/26 telén már népszerű volt a kötöttdivat, de tavaszra a nagy pulóverek és kötött mellények mellett, most a nadrágdivatot is megihlette ez a textúra.

A kötött nadrág az új trend

Most, hogy a sztárok is ezt viselik, már biztos, hogy egy jól szabott, stílusos kötött nadrág a tavasz alapdarabja lesz. 2026 divatjában a női joggernadrágok között a finoman, lyukmintásan vagy csavart dizájnban kötött tervezések lesznek a legkedveltebbek, amelyek jól beilleszthetőek a tavaszi minimalista kapszulagardróbba. 

Így viselik a hollywoodi sztárok a kötött nadrágot.
Forrás: Getty Images / Instagram

Szettben vagy külön? 

Ahogyan azt a fenti képen is láthatod, a kötött nadrágok között találhatsz egyenes-, harangszárú, testre simuló és leggingsszabást is. Színekben általában fekete, szürke, bézs és barna a legnépszerűbb, de találhatsz burgundit és rózsaszínt is. A legtöbb kötött nadrágnak magas a dereka, de idén népszerűek az alacsony derekúak is. A luxustermékeket viselő hírességek általában szettben viselik a kötött darabokat, de ez egyáltalán nem elengedhetetlen ahhoz, hogy divatos legyél. Mi legyen a cipővel? Jöhet a platformos, a sportos vagy az elegáns is. 

Nézd meg a legjobb kötött nadrágokat, és ha tetszenek, szerezz be egyet te is!

1. Kötött nadrág CashSoft Boot  20 990 Ft 2. Lyukmintás kötött nadrág 10 995 Ft 3. Kötött nadrág 4 995 Ft 4. Bő szárú, kötött nadrág 3 595 Ft 5. Rib knit straight-leg trousers 16 995 Ft
Forrás: gap.hu/hm.com/reserved.com/bershka.com/oysho.com

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Ha érdekel a divat, olvass tovább!

Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Most mindenki ezekről a vörös szőnyeges eseményekről beszél. Margot Robbie igazi gótikus dívává alakult át, és ezt neked is látnod kell!

A 44 éves Jessica Alba igazi Z generációs stílusikon: mutatjuk a legjobb szettjeit

A 2000-es évek egyik legnagyobb ikonja volt, és most 44 évesen is igazi bombázó. Jessica Alba évtizedek óta tartja a stílusikon címet. Az elmúlt évben népszerűvé vált fiatalos, Z generációs öltözködése. Mutatjuk a legjobb szettjeit!

Dua Lipa randiszettjeit ünnepli a TikTok: így alkosd újra az outfitjeit

Egy filmbe illő romantikus randevú és korunk legnépszerűbb sztárpárosa különleges randiszettjeiről is híres. Nézd meg, hogyan alkothatod újra a mesésen szexi Dua Lipa outfitjeit.

 

