A nagypapák kedvenc ruhadarabjait felkapták idén a divatdiktátorok: így viseld, hogy trendi legyél

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divattrend stílus mellény
Egy kis vintage sikkre vágysz? Mutatjuk, hogyan viseld a női kötött mellényeket, hogy divatos maradj a hidegben is. Ez a ruhadarab a téli divat abszolút kedvence!

A téli divat egyik kedvence a női kötött mellény. A kicsit nagypapás ruhadarab vintage és retró hangulatot kölcsönöz az összeállításodnak ódivatúság nélkül. Mutatjuk, hogyan viselik a világ stílusikonjai ezt a megosztó, rétegezhető ruhadarabot!

kötött mellény divat
Így viseld a kötött mellényt stílusosan. 
Forrás: Getty Images Europe

Női kötött mellények a téli divatban

  • Mutatjuk, hogyan viseld a rétegezhető, kötött mellényeket laza, elegáns és vagány stílusban is.
  • A rétegezett öltözködés kiemelten fontos a téli divatban, és ehhez tökéletes társ a mellény. 
  • A női mellények kötelező darabjai az idei téli szezonnak. 

A nagypapasikk már egy ideje divattrend, és imádni való ez a vintage irányzat. Ebben a stílusban, most a kötött női mellények is előkerültek. A retró nagypapa- és nagymamadivat elképesztően népszerű, a sztárok, az influenszerek és a hétköznapi divatrajongók körében is. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs outfiteket az utcai divatból. 

Inspirálódj a világ divatdiktátoraitól!

női kötött mellény
Színes outfit nagy kötött mellénnyel. 
Forrás: Getty Images Europe

Merj játszani a színekkel, és próbálj ki új kombinációkat is. A limezöld, a rózsaszín és a metálos arany illetve ezüst is nagyon népszerű választás. Viselheted ehhez hasonlóan ing fölé vagy egy egyszerű magas nyakú garbóhoz is. Párosítsd bőr szoknyával, hogy a kötött puhaság és a merev bőr izgalmas kontrasztot vigyen az összeállításodba. 

kötött mellény stílus
Flitteres maxi ruha szürke kötött mellénnyel. 
Forrás: Getty Images Europe

Itt a flitteres alkalmi ruhát egy szürke kötött mellénnyel dobták fel. Az outfit annyira furcsa, hogy már jó. Viseld flitteres, necc, szőrmés vagy csipkés darabokkal a mellényt, hogy ellenhangsúlyozd az ódivatúságot. A mély v-nyak remek választás, ha szeretnéd, hogy több látszódjon abból, amit alá veszel. Ez ideális lehet díszgombos ingekhez, ejtett nyakú felsőkhöz, díszgallérokhoz vagy mintás felsőkhöz. 

kötött mellény minimalista outfit
Minimalista kötött mellényes outfit. 
Forrás: Getty Images Europe

Ha a te stílusod inkább a minimalizmus felé húz, akkor alkosd újra ezt az outfitet. Válassz egy buggyos ujjú fehér inget, egy fekete, bézs vagy szürke mellényt és egy farmert. Ez a megoldás egyszerre elegáns, laza és kényelmes. A kedvedre variálhatod ezt a szettet. Viselhetsz szatén-, bársony- vagy selyeminget is, és a mellényedet is feldíszítheted pár brossal vagy ékszerrel. 

mintás kötött mellény
Mintás mellény divatos megjelenéssel. 
Forrás: Getty Images Europe

A mintás mellények kifejezetten kedveltek lettek. Az állatminták és aszték motívumok izgalmassá teszik a megjelenésedet. Itt láthatod, hogy a vagány túlméretezett napszemüveg, a széles szárú nadrág és az alkalmi retikül is kiválóan megy a kötött ruhadarabhoz. A téli kapszulagarbód alaprabja lehet a kötött mellény. Ha a stílusos, de meleg rétegezés a célod, ez a tökéletes trend számodra. 

