A nagypapák kedvenc ruhadarabjait felkapták idén a divatdiktátorok: így viseld, hogy trendi legyél

A téli divat egyik kedvence a női kötött mellény. A kicsit nagypapás ruhadarab vintage és retró hangulatot kölcsönöz az összeállításodnak ódivatúság nélkül. Mutatjuk, hogyan viselik a világ stílusikonjai ezt a megosztó, rétegezhető ruhadarabot!

Így viseld a kötött mellényt stílusosan.

Forrás: Getty Images Europe

Női kötött mellények a téli divatban Mutatjuk, hogyan viseld a rétegezhető, kötött mellényeket laza, elegáns és vagány stílusban is.

A rétegezett öltözködés kiemelten fontos a téli divatban, és ehhez tökéletes társ a mellény.

A női mellények kötelező darabjai az idei téli szezonnak.

A nagypapasikk már egy ideje divattrend, és imádni való ez a vintage irányzat. Ebben a stílusban, most a kötött női mellények is előkerültek. A retró nagypapa- és nagymamadivat elképesztően népszerű, a sztárok, az influenszerek és a hétköznapi divatrajongók körében is. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs outfiteket az utcai divatból.

Színes outfit nagy kötött mellénnyel.

Forrás: Getty Images Europe

Merj játszani a színekkel, és próbálj ki új kombinációkat is. A limezöld, a rózsaszín és a metálos arany illetve ezüst is nagyon népszerű választás. Viselheted ehhez hasonlóan ing fölé vagy egy egyszerű magas nyakú garbóhoz is. Párosítsd bőr szoknyával, hogy a kötött puhaság és a merev bőr izgalmas kontrasztot vigyen az összeállításodba.

Flitteres maxi ruha szürke kötött mellénnyel.

Forrás: Getty Images Europe

Itt a flitteres alkalmi ruhát egy szürke kötött mellénnyel dobták fel. Az outfit annyira furcsa, hogy már jó. Viseld flitteres, necc, szőrmés vagy csipkés darabokkal a mellényt, hogy ellenhangsúlyozd az ódivatúságot. A mély v-nyak remek választás, ha szeretnéd, hogy több látszódjon abból, amit alá veszel. Ez ideális lehet díszgombos ingekhez, ejtett nyakú felsőkhöz, díszgallérokhoz vagy mintás felsőkhöz.

Minimalista kötött mellényes outfit.

Forrás: Getty Images Europe

Ha a te stílusod inkább a minimalizmus felé húz, akkor alkosd újra ezt az outfitet. Válassz egy buggyos ujjú fehér inget, egy fekete, bézs vagy szürke mellényt és egy farmert. Ez a megoldás egyszerre elegáns, laza és kényelmes. A kedvedre variálhatod ezt a szettet. Viselhetsz szatén-, bársony- vagy selyeminget is, és a mellényedet is feldíszítheted pár brossal vagy ékszerrel.