A nagypapák kedvenc ruhadarabjait felkapták idén a divatdiktátorok: így viseld, hogy trendi legyél

A téli divat egyik kedvence a női kötött mellény. A kicsit nagypapás ruhadarab vintage és retró hangulatot kölcsönöz az összeállításodnak ódivatúság nélkül. Mutatjuk, hogyan viselik a világ stílusikonjai ezt a megosztó, rétegezhető ruhadarabot!
Női kötött mellények a téli divatban
- Mutatjuk, hogyan viseld a rétegezhető, kötött mellényeket laza, elegáns és vagány stílusban is.
- A rétegezett öltözködés kiemelten fontos a téli divatban, és ehhez tökéletes társ a mellény.
- A női mellények kötelező darabjai az idei téli szezonnak.
A nagypapasikk már egy ideje divattrend, és imádni való ez a vintage irányzat. Ebben a stílusban, most a kötött női mellények is előkerültek. A retró nagypapa- és nagymamadivat elképesztően népszerű, a sztárok, az influenszerek és a hétköznapi divatrajongók körében is. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs outfiteket az utcai divatból.
Inspirálódj a világ divatdiktátoraitól!
Merj játszani a színekkel, és próbálj ki új kombinációkat is. A limezöld, a rózsaszín és a metálos arany illetve ezüst is nagyon népszerű választás. Viselheted ehhez hasonlóan ing fölé vagy egy egyszerű magas nyakú garbóhoz is. Párosítsd bőr szoknyával, hogy a kötött puhaság és a merev bőr izgalmas kontrasztot vigyen az összeállításodba.
Itt a flitteres alkalmi ruhát egy szürke kötött mellénnyel dobták fel. Az outfit annyira furcsa, hogy már jó. Viseld flitteres, necc, szőrmés vagy csipkés darabokkal a mellényt, hogy ellenhangsúlyozd az ódivatúságot. A mély v-nyak remek választás, ha szeretnéd, hogy több látszódjon abból, amit alá veszel. Ez ideális lehet díszgombos ingekhez, ejtett nyakú felsőkhöz, díszgallérokhoz vagy mintás felsőkhöz.
Ha a te stílusod inkább a minimalizmus felé húz, akkor alkosd újra ezt az outfitet. Válassz egy buggyos ujjú fehér inget, egy fekete, bézs vagy szürke mellényt és egy farmert. Ez a megoldás egyszerre elegáns, laza és kényelmes. A kedvedre variálhatod ezt a szettet. Viselhetsz szatén-, bársony- vagy selyeminget is, és a mellényedet is feldíszítheted pár brossal vagy ékszerrel.
A mintás mellények kifejezetten kedveltek lettek. Az állatminták és aszték motívumok izgalmassá teszik a megjelenésedet. Itt láthatod, hogy a vagány túlméretezett napszemüveg, a széles szárú nadrág és az alkalmi retikül is kiválóan megy a kötött ruhadarabhoz. A téli kapszulagarbód alaprabja lehet a kötött mellény. Ha a stílusos, de meleg rétegezés a célod, ez a tökéletes trend számodra.
