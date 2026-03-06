Minimalizmus egy kis extrával: valósággal tündököltek a sztárok a párizsi divathét gálavacsoráján

Minden várakozást felülmúlt a párizsi divathét alkalmából megrendezésre kerülő gálavacsora a Louvre-ban, ahol többek között Anya Taylor-Joy, Palvin Barbi és Diane Kruger is tiszteletét tette. A színésznők mint mindig, most is ragyogóan festettek, mi pedig örömmel gyönyörködünk a csodás szettjeikben.

Barbara Palvin és Dylan Sprouse csodásan festettek együtt a párizsi divathéten.

Forrás: Corbis Entertainment

A párizsi divathét gálavacsorájának legjobb outfitjei Idén márciusban is megrendezésre került a párizsi divathét.

A hírességek ismét kitettek magukért és pompás ruhákban jelentek meg.

Minden évben izgatottan várjuk a párizsi divathetet, hiszen ilyenkor egy kis ízelítőt kapunk a friss trendekből és egyúttal a sztárok is kitesznek magukért – még a szokásosnál is jobban.

Idén egy különleges gálavacsora, a Grand Dîner du Louvre vitte el a show-t, ami második alkalommal került megrendezésre és ahol közel háromszáz vendég sétálhatott végig a Louvre ikonikus termei között.

A jótékonysági est alatt több mint 1,6 millió eurót gyűjtöttek össze kulturális célokra, a meghívottak ruhakölteményeit elnézve pedig az esemény felért egy mini Met-gálával. Lássuk, kik voltak a legszebbek!

Anya Taylor-Joy

A 2024-ben házasodott színésznő ragyogott a pezsgőszínű, különleges szabású estélyijében, amihez egyszerű kiegészítőket és a tőle megszokott vörös ajkakat viselt.

Anya egy egyszerű, de annál nagyszerűbb ruhát választott.

Forrás: GettyImages

Diane Kruger

Az olykor Budapestre is látogató 49 éves szépség ruhája egyértelműen vitte a prímet: a feltűnő aranyszínű estélyi felért egy műalkotással és csodásan kiemelte a színésznő sportos, tónusos alakját.

Diane ruhája felért egy látomással.

Forrás: GettyImages

Amy Jackson Westwick

Ed Westwick felesége is megjelent az eseményen és mint mindig, most is káprázatosan festett ebben a minimalista, fehér ruhában, amit néhány ezüst ékszerrel egészített ki.

A gyönyörű modell nem gondolta túl a szettjét – és milyen jól tette!

Forrás: GettyImages

Dylan Sprouse és Palvin Barbi

Barbi és Dylan egyértelműen az est legszebb párja volt, a magyar modell gyönyörű ruhájára pedig egyszerűen nincsenek szavak.

Dylan és Barbi tökéletesen összeöltöztek.

Forrás: Getty Images Europe

Eva Herzigová

Az 52 éves szupermodell most sem hazudtolta meg magát: egy klasszikus fekete blézerruhát választott, ami még inkább kiemelte hosszú gazellalábait.

Már csak Eva lábai is megérnek egy misét.

Forrás: GettyImages

