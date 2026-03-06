Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Minimalizmus egy kis extrával: valósággal tündököltek a sztárok a párizsi divathét gálavacsoráján

Getty Images Europe - Aurore Marechal
jótékonysági gála Párizsi Divathét outfit
Nagy Kata
2026.03.06.
A párizsi divathét egyik legexkluzívabb eseménye idén nem egy divatbemutató volt, hanem egy elegáns gálavacsora a Louvre-ban, ahol a sztárok mesésebbnél mesésebb ruhakölteményekben jelentek meg.

Minden várakozást felülmúlt a párizsi divathét alkalmából megrendezésre kerülő gálavacsora a Louvre-ban, ahol többek között Anya Taylor-Joy, Palvin Barbi és Diane Kruger is tiszteletét tette. A színésznők mint mindig, most is ragyogóan festettek, mi pedig örömmel gyönyörködünk a csodás szettjeikben. 

Barbara Palvin és Dylan Sprouse a párizsi divathéten
Barbara Palvin és Dylan Sprouse csodásan festettek együtt a párizsi divathéten.
Forrás: Corbis Entertainment

A párizsi divathét gálavacsorájának legjobb outfitjei 

  • Idén márciusban is megrendezésre került a párizsi divathét. 
  • A hírességek ismét kitettek magukért és pompás ruhákban jelentek meg. 

Minden évben izgatottan várjuk a párizsi divathetet, hiszen ilyenkor egy kis ízelítőt kapunk a friss trendekből és egyúttal a sztárok is kitesznek magukért – még a szokásosnál is jobban.

Idén egy különleges gálavacsora, a Grand Dîner du Louvre vitte el a show-t, ami második alkalommal került megrendezésre és ahol közel háromszáz vendég sétálhatott végig a Louvre ikonikus termei között. 

A jótékonysági est alatt több mint 1,6 millió eurót gyűjtöttek össze kulturális célokra, a meghívottak ruhakölteményeit elnézve pedig az esemény felért egy mini Met-gálával. Lássuk, kik voltak a legszebbek! 

Anya Taylor-Joy

A 2024-ben házasodott színésznő ragyogott a pezsgőszínű, különleges szabású estélyijében, amihez egyszerű kiegészítőket és a tőle megszokott vörös ajkakat viselt. 

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Anya Taylor-Joy attends the Grand Dîner du Louvre at Musee du Louvre on March 03, 2026 in Paris, France. The purpose of this annual evening is to raise funds, all of which will go towards measures to safeguard the Museum's heritage. (Photo by Francois Durand/Getty Images)
Anya egy egyszerű, de annál nagyszerűbb ruhát választott. 
Forrás: GettyImages

Diane Kruger 

Az olykor Budapestre is látogató 49 éves szépség ruhája egyértelműen vitte a prímet: a feltűnő aranyszínű estélyi felért egy műalkotással és csodásan kiemelte a színésznő sportos, tónusos alakját. 

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Diane Kruger attends the Grand Dîner du Louvre at Musee du Louvre on March 03, 2026 in Paris, France. The purpose of this annual evening is to raise funds, all of which will go towards measures to safeguard the Museum's heritage. (Photo by Francois Durand/Getty Images)
Diane ruhája felért egy látomással. 
Forrás: GettyImages

Amy Jackson Westwick

Ed Westwick felesége is megjelent az eseményen és mint mindig, most is káprázatosan festett ebben a minimalista, fehér ruhában, amit néhány ezüst ékszerrel egészített ki. 

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Amy Jackson Westwick attends the Grand Dîner du Louvre at Musee du Louvre on March 03, 2026 in Paris, France. The purpose of this annual evening is to raise funds, all of which will go towards measures to safeguard the Museum's heritage. (Photo by Francois Durand/Getty Images)
A gyönyörű modell nem gondolta túl a szettjét – és milyen jól tette!
Forrás: GettyImages

Dylan Sprouse és Palvin Barbi 

Barbi és Dylan egyértelműen az est legszebb párja volt, a magyar modell gyönyörű ruhájára pedig egyszerűen nincsenek szavak. 

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Barbara Sprouse and Dylan Sprouse attend the Grand Dîner du Louvre at Musee du Louvre on March 03, 2026 in Paris, France. The purpose of this annual evening is to raise funds, all of which will go towards measures to safeguard the Museum's heritage. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
Dylan és Barbi tökéletesen összeöltöztek. 
Forrás: Getty Images Europe

Eva Herzigová

Az 52 éves szupermodell most sem hazudtolta meg magát: egy klasszikus fekete blézerruhát választott, ami még inkább kiemelte hosszú gazellalábait. 

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Eva Herzigová attends the Grand Dîner du Louvre at Musee du Louvre on March 03, 2026 in Paris, France. The purpose of this annual evening is to raise funds, all of which will go towards measures to safeguard the Museum's heritage. (Photo by Francois Durand/Getty Images)
Már csak Eva lábai is megérnek egy misét. 
Forrás: GettyImages

Ha szívesen olvasnál még friss trendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Már tudjuk, milyen táskák lesznek a legtrendibbek 2026-ban: az it girl csajok ezeket fogják viselni idén

Eljött az új dizájnok és érdekes formák éve.

5 klasszikus divattrend, amelyet a francia anyukák és lányaik együtt követnek

A francia stílusérzék világszerte irigyelt. De ahogyan mindenhol a világon, úgy a franciáknál is vannak generációs különbségek az öltözködésben. Ám léteznek olyan örök klasszikus divattrendek, amelyek átívelik ezeket a szakadékokat, és anya-lánya kapszulagardróbok létrejöttét teszik lehetővé.

Visszatért a trendek közé a lábfej nélküli harisnya és kizárólag Rihannát okolhatjuk ezért

Ha van valaki, aki nem követi a trendeket, hanem teremti őket, az a barbadosi énekesnő.

 

