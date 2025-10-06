A párizsi divathét legnagyobb villantásai: Kylie Jenner és Heidi Klum otthon hagyták fehérneműiket

Lezárult a párizsi divathét és ezzel a divatbemutatók sorának is vége. Idén extravagáns tervezéseket, luxusruhákat és A-listás sztárvendégeket is láthattunk a neves eseményen. A divatbemutatók és a vörös szőnyeges megjelenések között idén is akadtak bőven meztelenruhák és kivillanó testrészek. A divathét legbevállalósabb sztárjai: Kylie Jenner, Heidi Klum és Kendall Jenner voltak!

Heidi Klum, Kendall Jenner és Kylie Jenner a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images Europe

A szokásos estélyi ruhák és öltönyszettek mellett idén több A-listás híresség is az átlátszó, mindent megmutató meztelenruhák mellett döntött a párizsi divathét során. A következőkben összegyűjtöttük a legmerészebb hírességeket.

Kylie Jenner és Kendall Jenner felrobbantották a divathetet

Heidi Klum

Heidi Klum egy világos szürke csipkeruhában volt, aminek hosszú ujja kesztyűben végződött. A ruhához mindössze egy bézs bugyit és ezüst fogékszereket viselt. Ez a vörös szőnyeges megjelenés teljesen felkavarta az internetet. Sokak szerint igen előnytelenül állt ez a merész szett az egyébként még mindig ultradögös modellen.

Heidi Klum a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images Europe

Kendall Jenner

Kendall Jenner nem vendégként, hanem Schiaparelli szupermodelljeként vett részt a párizsi divatbemutatón. Kendall megjelenése percek alatt virálissá vált a közösségi médiában, hiszen egy teljesen átlátszó, fekete, pöttyös, spagettipántos ruhában vonult végig a kifutón.

Kendall Jenner a párizsi divathéten

Forrás: Profimedia

Kylie Jenner

Kylie Jenner az első sorból nézte végig testvére vonulását. Kylie egy fehér, gézhatású anyagból készült egyrészes overállban volt. A krémes színű anyag semmit sem hagyott a képzeletnek, a híresség fehér műkörmöket, dizájner napszemüveget és fekete retikült viselt a ruhához.

Kylie Jenner a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images Europe

Kinga Strogoff

Kinga Strogoff egy oldalt teljesen nyitott, kék ruhában érkezett a párizsi divathétre. A ruha különleges szabását egy egyszerű szatén magassarkúval és retiküllel hangsúlyozták ki. Mondanunk sem kell, hogy a híresség semmilyen fehérneműt sem viselt a merészen szabott ruha alatt.

Kinga Strogoff a párizsi divathéten

Forrás: GC Images

Kendall Jenner

Kendall Jenner természetesen nem csak egyszer borzolta a kedélyeket a divateseményen: másik megjelenéséhez is egy fehér áttetsző ruhát választottak. A szupermodell egy magasan sliccelt, V-nyakú, kivágott estélyiben volt, aminek légies anyaga és szabása érzékien hatott.