A párizsi divathét legnagyobb villantásai: Kylie Jenner és Heidi Klum otthon hagyták fehérneműiket

Lezárult a párizsi divathét és ezzel a divatbemutatók sorának is vége. Idén extravagáns tervezéseket, luxusruhákat és A-listás sztárvendégeket is láthattunk a neves eseményen. A divatbemutatók és a vörös szőnyeges megjelenések között idén is akadtak bőven meztelenruhák és kivillanó testrészek. A divathét legbevállalósabb sztárjai: Kylie Jenner, Heidi Klum és Kendall Jenner voltak!
A szokásos estélyi ruhák és öltönyszettek mellett idén több A-listás híresség is az átlátszó, mindent megmutató meztelenruhák mellett döntött a párizsi divathét során. A következőkben összegyűjtöttük a legmerészebb hírességeket.
Heidi Klum egy világos szürke csipkeruhában volt, aminek hosszú ujja kesztyűben végződött. A ruhához mindössze egy bézs bugyit és ezüst fogékszereket viselt. Ez a vörös szőnyeges megjelenés teljesen felkavarta az internetet. Sokak szerint igen előnytelenül állt ez a merész szett az egyébként még mindig ultradögös modellen.
Kendall Jenner nem vendégként, hanem Schiaparelli szupermodelljeként vett részt a párizsi divatbemutatón. Kendall megjelenése percek alatt virálissá vált a közösségi médiában, hiszen egy teljesen átlátszó, fekete, pöttyös, spagettipántos ruhában vonult végig a kifutón.
Kylie Jenner az első sorból nézte végig testvére vonulását. Kylie egy fehér, gézhatású anyagból készült egyrészes overállban volt. A krémes színű anyag semmit sem hagyott a képzeletnek, a híresség fehér műkörmöket, dizájner napszemüveget és fekete retikült viselt a ruhához.
Kinga Strogoff egy oldalt teljesen nyitott, kék ruhában érkezett a párizsi divathétre. A ruha különleges szabását egy egyszerű szatén magassarkúval és retiküllel hangsúlyozták ki. Mondanunk sem kell, hogy a híresség semmilyen fehérneműt sem viselt a merészen szabott ruha alatt.
Kendall Jenner természetesen nem csak egyszer borzolta a kedélyeket a divateseményen: másik megjelenéséhez is egy fehér áttetsző ruhát választottak. A szupermodell egy magasan sliccelt, V-nyakú, kivágott estélyiben volt, aminek légies anyaga és szabása érzékien hatott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.