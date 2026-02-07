Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Poszttraumás stressz: Meryl Streep nehezen heverte ki az Az ördög Pradát visel 2. részének felvételeit

magassarkú Anne Hathaway Az Ördög Pradát visel Meryl Streep
A szépségért meg kell szenvedni. Nos, ez Az ördög Pradát visel 2. részének forgatásán fokozottan is igaz volt.

Húsz év után Meryl Streep ismét magára ölti Miranda Priestly ikonikus szerepét, Az ördög Pradát visel 2-ben. A színésznő egy dologgal azonban nem tudott megbékélni a forgatásokon: azok pedig a cipői voltak.

Az ördög Pradát viselben Meryl Streep
Az ördög Pradát visel: Meryl Streep pedig 16 hétig magassarkút hordott.
Forrás: GC Images

Az ördög Pradát visel 2. − Meryl Streep nem szívesen járt Miranda Priestly cipőjében 

Az előzetes már kijött, és május 1-jén érkezik a kultikus, Az ördög Pardát visel film folytatása, amelyben a divatvilág könyörtelen főszerkesztője visszatér a vászonra. A történet mellett ismét kiemelt figyelem irányul a jelmezekre és a karakterek vizuális megjelenésére, amely az első részben is a film egyik meghatározó eleme volt. Meryl Streep és az alkotók a Vogue-nak beszéltek arról, hogyan változott Miranda Priestly megjelenése két évtized alatt. „Mivel 20 évig töltötte be ezt a pozíciót, nem változtatta meg jelentősen a külsejét, de alakított rajta, mint ahogyan mindenki az idő múlásával” − idézi Streepet a Page Six. A színésznő ugyanakkor nem rejtette véka alá azt sem, hogy a forgatás fizikai kihívást is jelentett számára: „Majdnem poszttraumás stressz szindrómám lett attól, hogy 16 hétig magas sarkú cipőket viseltem. Most már járna nekem egy Szabadság Érdemrend.” A színésznő azt is elárulta, milyen volt újra találkoznia Miranda szettjeivel: „Olyan volt, mintha a saját szekrényed alján keresgélnél, és arra gondolnál: »Ó, vajon ez még mindig jó rám?«”

Picture MUST credit: 20th Century Studios Here’s a first glimpse of Meryl Streep and Anne Hathaway in a return to the fashion magazine world in The Devil Wears Prada 2. A brief glimpse shows Streep as editor Miranda Priestley in red stilettos striding through the office of Runway magazine She gets into a lift and presses a button to close the doors. But before they shut, a hand appears and stops them — and in walks Hathaway reprising her role of aspiring journalist Andrea Sachs, Streep turns to her and asks her: “Took you long enough.” The suggestion is that maybe her character is now the editor. The brief sequence is accompanied by Madonna hit Vogue. The film, which also stars original cast members Emily Blunt, and Stanley Tucci, is due in theatres on May 1 next year, The film reunites the original main cast with director David Frankel and writer Aline Brosh McKenna, and introduces new characters played by Kenneth Branagh, Justin Theroux and Lucy Liu. Picture supplied by JLPPA
„Majdnem poszttraumás stressz szindrómám lett attól, hogy 16 hétig magas sarkú cipőket viseltem”
Forrás: Northfoto

A háromszoros Oscar-díjas színésznő a Runway magazin főszerkesztőjét, Miranda Priestlyt játssza a filmekben. A divatikon viszont amennyire kiemelkedő a szakmájában, annyira elviselhetetlen és arrogáns a hétköznapokban. Nem csoda, hogy munkatársai rettegnek tőle. A színésznő 57 évesen bújt először a könyörtelen főszerkesztő bőrébe, a második részben viszont alig látni rajta az idő múlását, annak ellenére, hogy nemsokára 77 éves lesz.

A filmbe természetesen visszatér Anne Hathaway is, aki egy dolgot kért a film rajongóitól. A gyönyörű színésznő már betöltötte a 43. életévét, de bármikor letagadhatna 10 évet a korából. 

