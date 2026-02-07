Poszttraumás stressz: Meryl Streep nehezen heverte ki az Az ördög Pradát visel 2. részének felvételeit

Húsz év után Meryl Streep ismét magára ölti Miranda Priestly ikonikus szerepét, Az ördög Pradát visel 2-ben. A színésznő egy dologgal azonban nem tudott megbékélni a forgatásokon: azok pedig a cipői voltak.

Az ördög Pradát visel: Meryl Streep pedig 16 hétig magassarkút hordott.

Forrás: GC Images

Az ördög Pradát visel 2. − Meryl Streep nem szívesen járt Miranda Priestly cipőjében

Az előzetes már kijött, és május 1-jén érkezik a kultikus, Az ördög Pardát visel film folytatása, amelyben a divatvilág könyörtelen főszerkesztője visszatér a vászonra. A történet mellett ismét kiemelt figyelem irányul a jelmezekre és a karakterek vizuális megjelenésére, amely az első részben is a film egyik meghatározó eleme volt. Meryl Streep és az alkotók a Vogue-nak beszéltek arról, hogyan változott Miranda Priestly megjelenése két évtized alatt. „Mivel 20 évig töltötte be ezt a pozíciót, nem változtatta meg jelentősen a külsejét, de alakított rajta, mint ahogyan mindenki az idő múlásával” − idézi Streepet a Page Six. A színésznő ugyanakkor nem rejtette véka alá azt sem, hogy a forgatás fizikai kihívást is jelentett számára: „Majdnem poszttraumás stressz szindrómám lett attól, hogy 16 hétig magas sarkú cipőket viseltem. Most már járna nekem egy Szabadság Érdemrend.” A színésznő azt is elárulta, milyen volt újra találkoznia Miranda szettjeivel: „Olyan volt, mintha a saját szekrényed alján keresgélnél, és arra gondolnál: »Ó, vajon ez még mindig jó rám?«”

Forrás: Northfoto

A háromszoros Oscar-díjas színésznő a Runway magazin főszerkesztőjét, Miranda Priestlyt játssza a filmekben. A divatikon viszont amennyire kiemelkedő a szakmájában, annyira elviselhetetlen és arrogáns a hétköznapokban. Nem csoda, hogy munkatársai rettegnek tőle. A színésznő 57 évesen bújt először a könyörtelen főszerkesztő bőrébe, a második részben viszont alig látni rajta az idő múlását, annak ellenére, hogy nemsokára 77 éves lesz.

A filmbe természetesen visszatér Anne Hathaway is, aki egy dolgot kért a film rajongóitól. A gyönyörű színésznő már betöltötte a 43. életévét, de bármikor letagadhatna 10 évet a korából.

