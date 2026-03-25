A millennial divatrajongók teljesen kiakadtak: a Z generáció könyörtelenül kivégezte ezt a stílustrükköt

Már az is elárulja az életkorodat, hogyan hordod a felsődet! A Z generáció szerint ugyanis végleg kiment a divatból az elöl betűrt póló és ing – ezen pedig természetesen minden Y generációs nő kiakadt. Mutatjuk, mi robbantotta ki a legújabb generációk közötti stílusháborút!

Még mindig betűröd elől a pólódat vagy ingedet a nadrágodba? A válaszod valószínűleg tűpontosan jelzi, melyik generációhoz tartozol: a Z generációhoz, vagy mindenki máshoz. Közel egy évtizednyi uralom után ez a stílustrükk – amikor az ing elejét hanyagul betűröd a nadrágba, a hátulját pedig szabadon hagyod – halott. Legalábbis a fiatalság hangosabbik fele szerint.  

A Z generáció egy újabb millennial divattrendet taposott a földbe.
A Z generáció leszámolt egy alapvető millennial öltözködési trükkel

  • A fiatal generáció szerint a french tuck, azaz az elől betűrt felső már nem divatos, sőt öregíti a megjelenést. 
  • A betűrt felső nemcsak egy hóbort, hanem egy tudatos alakformálási trükk, amely kifejezetten népszerű az Y generációsok között. 
  • A mai modern utcai divatban kevésbé fontos az alakformálás, hiszen egyre népszerűbbek az oversize és lenge szabásvonalak.

A mai modern divatban az oversized, lezser sziluettek hódítanak, amelyeket a Z generáció tagjai – az Instagramon és TikTokon terjedő videók tanúsága szerint – rendíthetetlenül elutasítanak betűrni. Ami egykor a könnyed stílus netovábbja volt, azt mára megbélyegezték: a „Millennial Tuck” (azaz az ezredfordulósok betűrése) hivatalosan is a „cringe”, azaz a kínos kategóriába került.  

Mi az a french tuck és miért vált kínossá? 

A stílus eredetét nehéz pontosan meghatározni. Egyesek szerint a francia utcai divatból ered, de pontosan senki sem tudja. A technika annyira elterjedtté vált, hogy még Brie Larson is gyorstalpalót tartott belőle Oprah-nak a 2019-es Women in the World csúcstalálkozón. A módszer egyszerre tűnt átgondoltnak és lazának, de ami a legfontosabb: kiemelte a derekat anélkül, hogy úgy tűnt volna, túl sokat fáradoztunk rajta. 

A French tuck rendkívül előnyös, ezért is maradt népszerű ilyen sokáig” – mondja Miranda Almond, a brit Harper’s Bazaar divatszerkesztője. „Megteremti a lábak optikai nyújtásának és a derék karcsúsításának illúzióját. Formatervezési eszközként a mai napig hasznos, számtalan kampányban alkalmazzák.” 

@thelazyceo Settle the debate - are we front tucking or not? #millennial #genz ♬ original sound - Jane Lu

A generációs szakadék az öltözködésben 

A divatban azonban gyorsan fordul a széljárás, és sajnos elérkezett a leszámolás ideje. Amit egyesek frissnek és modernnek éreztek, az a Z generáció szemében a „középkorúság” jelképe lett. Bár társadalmi szinten még csak most barátkozunk a gondolattal, hogy a kor nem egyenlő a láthatatlansággal vagy a slampossággal, a fiatalabbak előszeretettel kérdőjelezik meg az előttük járók választásait. A gyerekek számára pedig mi sem lehet cikibb, mint úgy öltözködni, mint a szüleik. Ahogy Therese Bassler stílustanácsadó fogalmaz: „Minden generáció le akarja tenni a saját névjegyét.” 

A Z generáció sokkal lazábban öltözködik, mint a korábbi korosztályok. Náluk már nem a nőiesség hangsúlyozása a cél, azaz a derék mindenáron való kihangsúlyozása. Sokkal eklektikusabbak, vonzódnak a vintage darabokhoz, és kerülik az előre megírt szabályokat – például azt, hogy bármit is be kell tűrniük. 

Van megoldás!

Bár 2026 divattrendjei nincsenek kőbe vésve, de befolyásolják az utcai divatot, és a hétköznapi öltözködést is. Ha nem akarsz lemondani az alakformáló hatásról, tűrd be teljesen az ingedet, használj öveket vagy keress optikailag nyújtó mintákat. Természetesen nem fog mindenki egyik napról a másikra felhagyni a french tuck-kal, hiszen ez inkább alakformálás, mintsem múló hóbort. És neked semmin sem kell változtatnod, ha az neked bevált, de érdemes kipróbálnod ezeket az új szemléleteket is. 

