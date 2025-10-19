Vissza a 90-es évekbe, avagy döbbenetes trend terjed a Z generáció körében

Soha ne mondd, hogy soha. Ez nem egy sokat puffogtatott közhely, ez a valóság. Erre kiváló példa a mai Z generációsok trendje is, ami visszarepít egészen a 90-es évekig. Amiket az Y és X generációsok már cikinek tartanak, azokkal menőznek most a fiatalok. A retró iránit megszállottság, vagy egy újfajta életstílus? Most mindenre választ kapsz!

Egyre több minden tér vissza a 90-es évekből, hála a Z generációnak.

A Z generáció okkal nyúl vissza a múltba

Az öngondoskodás mesterei, vagyis a Z generáció tagjai nagyon tudatosan állnak hozzá az életükhöz. A múltba is csak azért tekintenek vissza, hogy a saját mentális egészségüket szolgálják. Lássuk hát, miket ragadtak ki anyáik gyerekkorából!

Elsőként jöjjenek a kihajtható telefonok. Manapság mindenki a síkképernyős okostelefonokért rajong, minél nagyobb a kijelző, annál jobb. De nem így a Z generációsok egy része, akik szerint újra divat lett „buta” mobilt használni. Miért? Mert egyszerűen megunták, hogy a telefon minden percben elvonja a figyelmüket. A régebbi modelleken nincs végtelen görgetés, se értesítéscunami, csak hívni és SMS-t írni lehet − oh, igen, azok a szöveges üzenetek −, és pont ez benne számukra a vonzó. A Reuters szerint csak tavaly az Egyesült Királyságban több mint 450 ezer darabot adtak el, ami jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek igenis szeretnének nemet mondani a digitális zajra.

A retró vonatról azonban még nincs leszállás

Hatalmas népszerűségnek örvendenek ugyanis a régi játékkonzolok és a régi videójátékok is. Miközben a nagy fejlesztők egyre valósághűbb grafikára és filmeket megszégyenítő történetvezetésre törekednek, addig egyre több Z generációs veszi elő szülei dobozban tárolt konzoljait és játékait. Ezek a letisztult, de olykor igen nehéz játékok segítenek kizökkenni a hétköznapok valóságából, és azokat is képesek visszarepíteni a nyugodtabb gyermekkorba, akik a 90-es években még csak tervben sem voltak.

A Z generáció szívesen használja a 90-es évek menő telefonjait.

A telefon maradhat a zsebben...

Azonban nem a játékok az egyetlenek, amik a szülői házból előkerültek. Üdvözöljük újra a digitális fényképezőgépeket! A Z generáció ugyanis nagyon élvezi, hogy van egy készülék, ami csak fotózásra való. A telefon maradhat a zsebben, és így semmi sem vonja el a figyelmet a fényképkészítésről. Ráadásul nincs az a nyomás sem, hogy azonnal publikálható kép készüljön − amit azonnal továbbítani lehet a barátoknak, vagy megfilterezve kikerülhet az Instára. A pillanatot így nem kell megosztani, egyszerűen csak megélhető.