Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
retró

Vissza a 90-es évekbe, avagy döbbenetes trend terjed a Z generáció körében

retró '90-es évek Z generáció trend
Life
2025.10.19.
Ha leráznád magadról a digitális mókuskerék mérgező hatását, vegyél példát a fiatal felnőttekről. A Z generáció ugyanis ismét rendkívül tudatosan nyúlt vissza a 90-es évekhez.

Soha ne mondd, hogy soha. Ez nem egy sokat puffogtatott közhely, ez a valóság. Erre kiváló példa a mai Z generációsok trendje is, ami visszarepít egészen a 90-es évekig. Amiket az Y és X generációsok már cikinek tartanak, azokkal menőznek most a fiatalok. A retró iránit megszállottság, vagy egy újfajta életstílus? Most mindenre választ kapsz!

Az öngondoskodó Z generáció
Egyre több minden tér vissza a 90-es évekből, hála a Z generációnak.
Forrás: Shutterstock

A Z generáció okkal nyúl vissza a múltba

Az öngondoskodás mesterei, vagyis a Z generáció tagjai nagyon tudatosan állnak hozzá az életükhöz. A múltba is csak azért tekintenek vissza, hogy a saját mentális egészségüket szolgálják. Lássuk hát, miket ragadtak ki anyáik gyerekkorából!

Elsőként jöjjenek a kihajtható telefonok. Manapság mindenki a síkképernyős okostelefonokért rajong, minél nagyobb a kijelző, annál jobb. De nem így a Z generációsok egy része, akik szerint újra divat lett „buta” mobilt használni. Miért? Mert egyszerűen megunták, hogy a telefon minden percben elvonja a figyelmüket. A régebbi modelleken nincs végtelen görgetés, se értesítéscunami, csak hívni és SMS-t írni lehet − oh, igen, azok a szöveges üzenetek −, és pont ez benne számukra a vonzó. A Reuters szerint csak tavaly az Egyesült Királyságban több mint 450 ezer darabot adtak el, ami jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek igenis szeretnének nemet mondani a digitális zajra. 

A retró vonatról azonban még nincs leszállás

Hatalmas népszerűségnek örvendenek ugyanis a régi játékkonzolok és a régi videójátékok is. Miközben a nagy fejlesztők egyre valósághűbb grafikára és filmeket megszégyenítő történetvezetésre törekednek, addig egyre több Z generációs veszi elő szülei dobozban tárolt konzoljait és játékait. Ezek a letisztult, de olykor igen nehéz játékok segítenek kizökkenni a hétköznapok valóságából, és azokat is képesek visszarepíteni a nyugodtabb gyermekkorba, akik a 90-es években még csak tervben sem voltak.  

Z generáció visszahozza a 90-es évek trendjeit
A Z generáció szívesen használja a 90-es évek menő telefonjait.
Forrás: Shutterstock

A telefon maradhat a zsebben...

Azonban nem a játékok az egyetlenek, amik a szülői házból előkerültek. Üdvözöljük újra a digitális fényképezőgépeket! A Z generáció ugyanis nagyon élvezi, hogy van egy készülék, ami csak fotózásra való. A telefon maradhat a zsebben, és így semmi sem vonja el a figyelmet a fényképkészítésről. Ráadásul nincs az a nyomás sem, hogy azonnal publikálható kép készüljön − amit azonnal továbbítani lehet a barátoknak, vagy megfilterezve kikerülhet az Instára. A pillanatot így nem kell megosztani, egyszerűen csak megélhető.

Menő a vezetékes fülhallgató is

Az egyik legmeglepőbb, hogy a Z generáció körében újra reneszánszukat élik a VHS-kazetták. Nincs hosszú percekig görgetett streaming filmlista, csak a szalagos kazetta. A fiatalok számára a sebezhetősége és a tökéletlensége is vonzó, ráadásul szöges ellentéte a gyors, kattintásra induló világnak. Itt azonban nem áll meg a retrózás, hiszen egyre több fiatal felnőtt fülében láthatunk vezetékes fülhallgatót. Emlékszel még a táskában vagy zsebben összekuszálódott zsinórra? Nos, úgy tűnik, a Z generációt ez egyáltalán nem bosszantja, helyette élvezik, hogy nem kell feltölteni, és szinte lehetetlen elhagyni. 

A Z generáció egyértelműen próbál kiszállni a digitális mókuskerékből, miközben az életük indokolt területein a lehető legtudatosabban használják a technológiai vívmányokat. Talán érdemes lenne kipróbálni azt, amit ők, és elővenni a szekrény alján őrzött walkmant. 

A Z-generáció beleállt a kultikus Amerikai pitébe − 5 dolog miatt átkoznák ki

Bár a film első része sokunk számára a ’90-es évek vígjátékainak csúcspontját jelenti, a Z-generáció szerint az Amerikai pite-filmeket soha nem szabadott volna levetíteni.

Retro zenekvíz: felismered a ’90-es, 2000-es évek magyar lánybandáit?

Teszteld magad!

Kajak, megy a 100 százalék? Teszteld, mennyire vagy otthon a millenniál szlengben

Visszarepítünk abba a korba, amikor még nem az angolból átvett szavakból állt a szlengszótár.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu