Pedro Pascal és Jacob Elordi is viseli, hivatalosan mégsem létezik férfi Chanel: ez az oka

A divat egyik legkülönösebb paradoxona, hogy a legvágyottabb dolgok gyakran azok, amelyek valójában nem is léteznek. Pontosan ez történik a férfi Chanel divattal is. A márkának hivatalosan nincs külön menswear kollekciója, mégis időről időre olyan sztárok viselik a darabjait, mint Pedro Pascal, Timothée Chalamet vagy Jacob Elordi. És itt jön a csavar: amit rajtuk látunk, azt a legtöbb esetben nem lehet egyszerűen megvásárolni egy Chanel butikban. Sajnos.

A férfi Chanel valójában nem is létezik. De akkor hogyan viselheti mégis ennyi szépfiú?

A divatvilágban régóta kering a pletyka egy lehetséges „férfi Chanel” kollekcióról. Már Karl Lagerfeld idejében is sokan várták, hogy a legendás divatház végre hivatalosan is megnyissa ezt az ajtót. Azóta új kreatív vezetők érkeztek, a találgatások pedig még mindig nem csillapodtak.

A valóság viszont változatlan: a Chanel továbbra sem kínál klasszikus férfi ready-to-wear vonalat. És talán ez így van jól.

A vágy pszichológiája: amit nem kaphatsz meg

A luxus egyik alapszabálya, hogy a hiány növeli a vágyat. Ha valami túl könnyen elérhető, az elveszíti a misztikumát, csak úgy, mint a párkapcsolatokban. A Chanel pontosan ezt a feszültséget használja ki: a márka időről időre megmutatja, milyen lenne a tipikus férfi Chanel, majd hagyja, hogy a rajongók fantáziája végezze el a többi munkát.

Amikor például Pharrell Williams vagy A$AP Rocky Chanelben (csak úgy mint a tavalyi Met-en is) jelenik meg egy eseményen, a közösségi média azonnal felrobban. A rajongók keresni kezdik a darabokat, majd rájönnek: ezek gyakran egyedi, megrendelésre készült vagy csak unisex darabok.

A frusztráció? Van. Hype? Még inkább.

Egy kis divattörténelem: Coco Chanel és a férfi gardrób

A történet gyökerei egészen a márka alapítójáig vezetnek. Coco Chanel már az 1920-as években forradalmat indított azzal, hogy beemelte a női divatba a férfi ruhatár elemeit. Ő volt az, aki a jersey anyagot – amelyet eredetileg férfi fehérneműhöz használtak – elegáns női ruhákhoz kezdte alkalmazni. Bevezette a kényelmes nadrágot, a csíkos tengerészpulóvereket – ami akár egy kapszulagardróbba is beilleszthető –, és később a tweedkosztümöt, amely ma a Chanel egyik legikonikusabb darabja.

A férfidivat tehát mindig ott volt a Chanel DNS-ében – csak épp fordított irányban.

Lagerfeld játéka a férfi Chanellel

Karl Lagerfeld különösen élvezte ezt a játékot. A kifutókon gyakran jelentek meg férfi modellek, akik Chanel-darabokat viseltek, de inkább afféle kreatív kísérletként, mint valódi kollekcióként.