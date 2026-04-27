Pedro Pascal és Jacob Elordi is viseli, hivatalosan mégsem létezik férfi Chanel: ez az oka

A divat egyik legkülönösebb paradoxona, hogy a legvágyottabb dolgok gyakran azok, amelyek valójában nem is léteznek. Pontosan ez történik a férfi Chanel divattal is. A márkának hivatalosan nincs külön menswear kollekciója, mégis időről időre olyan sztárok viselik a darabjait, mint Pedro Pascal, Timothée Chalamet vagy Jacob Elordi. És itt jön a csavar: amit rajtuk látunk, azt a legtöbb esetben nem lehet egyszerűen megvásárolni egy Chanel butikban. Sajnos.
Miért nem létezik férfi Chanel? A divatvilág egyik legnagyobb „tiltott gyümölcse”
- A Chanelnek hivatalosan nincs férfi kollekciója, mégis sok férfi sztár viseli a márka darabjait.
- A „nem elérhető” státusz tudatosan növeli a vágyat és a luxusérzetet.
- A márka története Coco Chanelig nyúlik vissza, aki a férfidivatból merített inspirációt.
A divatvilágban régóta kering a pletyka egy lehetséges „férfi Chanel” kollekcióról. Már Karl Lagerfeld idejében is sokan várták, hogy a legendás divatház végre hivatalosan is megnyissa ezt az ajtót. Azóta új kreatív vezetők érkeztek, a találgatások pedig még mindig nem csillapodtak.
A valóság viszont változatlan: a Chanel továbbra sem kínál klasszikus férfi ready-to-wear vonalat. És talán ez így van jól.
A vágy pszichológiája: amit nem kaphatsz meg
A luxus egyik alapszabálya, hogy a hiány növeli a vágyat. Ha valami túl könnyen elérhető, az elveszíti a misztikumát, csak úgy, mint a párkapcsolatokban. A Chanel pontosan ezt a feszültséget használja ki: a márka időről időre megmutatja, milyen lenne a tipikus férfi Chanel, majd hagyja, hogy a rajongók fantáziája végezze el a többi munkát.
Amikor például Pharrell Williams vagy A$AP Rocky Chanelben (csak úgy mint a tavalyi Met-en is) jelenik meg egy eseményen, a közösségi média azonnal felrobban. A rajongók keresni kezdik a darabokat, majd rájönnek: ezek gyakran egyedi, megrendelésre készült vagy csak unisex darabok.
A frusztráció? Van. Hype? Még inkább.
Egy kis divattörténelem: Coco Chanel és a férfi gardrób
A történet gyökerei egészen a márka alapítójáig vezetnek. Coco Chanel már az 1920-as években forradalmat indított azzal, hogy beemelte a női divatba a férfi ruhatár elemeit. Ő volt az, aki a jersey anyagot – amelyet eredetileg férfi fehérneműhöz használtak – elegáns női ruhákhoz kezdte alkalmazni. Bevezette a kényelmes nadrágot, a csíkos tengerészpulóvereket – ami akár egy kapszulagardróbba is beilleszthető –, és később a tweedkosztümöt, amely ma a Chanel egyik legikonikusabb darabja.
A férfidivat tehát mindig ott volt a Chanel DNS-ében – csak épp fordított irányban.
Lagerfeld játéka a férfi Chanellel
Karl Lagerfeld különösen élvezte ezt a játékot. A kifutókon gyakran jelentek meg férfi modellek, akik Chanel-darabokat viseltek, de inkább afféle kreatív kísérletként, mint valódi kollekcióként.
Barátai és múzsái – például Baptiste Giabiconi vagy Brad Kroenig – rendszeresen viselték ezeket a darabokat. A férfi Chanel így lassan egyfajta divatlegendává vált: mindenki látta, mindenki beszélt róla, de senki sem birtokolhatta igazán.
A tiltott gyümölcs mindig édesebb
Talán ez az oka annak, hogy amikor egy-egy Chanel darab mégis megjelenik a piacon – mint például a legendás „Pirate Boots”, amelyet évtizedekkel később újra bemutattak –, azonnal el is fogy. A Chanel pontosan tudja, hogyan működik a vágy. Néha azzal lehet a legjobban eladni valamit, ha nem adjuk el.
És így a férfi Chanel továbbra is a divatvilág egyik legizgalmasabb fantáziája marad: egy kollekció, amely létezik… de csak épp annyira, hogy még jobban vágyjunk rá.
