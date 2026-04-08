A jégkirálynők diadala: Meryl Streep és Anna Wintour közös Vogue címlapjáról beszél most mindenki

Amikor 2006-ban bemutatták Az Ördög Pradát visel című filmet, mindenki azt hitte, ez lesz Anna Wintour végzete. Ehelyett a Vogue nagyasszonya valami egészen elképesztőt művelt: bekebelezte saját paródiáját, és most, húsz évvel később, Meryl Streep oldalán a saját címlapjáról üzeni: az igazi hatalom nem Miranda Priestly, hanem ő. A divat úrnője most szerepelt először az ipar legnagyobb magazinjának címlapján, így finoman szólva ez egy igazi divattörténelmi pillanat!

Meryl Streep, mint az ikonikus Miranda Priestly, azaz Anna Wintour megformálója.

Meryl Streep karaktere, a legendás Miranda Priestly valójában Anna Wintour személyiségét formálta meg, kissé felnagyítva.

Most, 20 évvel később, a második film debütálása előtt a két ikon a Vogue legújabb lapszámának borítóján szerepel.

Meryl Streep és Anna Wintour furcsa és szokatlan kapcsolata 2006-ra nyúlik vissza. Ekkor jelent meg Az Ördög Pradát visel film, amely egy korábbi Wintour-asszisztens bosszúregényén alapult. A film legikonikusabb karaktere Miranda Priestly, aki igazi popkulturális jelenséggé vált. Miranda személyét, öltözködését és főnöki stílusát Anna Wintour ihlette.

Bár a filmben a nagy Chanel, Prada, Gucci és Valentino divatházak tervezéseit láthattuk, ezt nem volt olyan könnyű kiharcolni. Akkoriban a divatipar még halálosan komolyan vette a „jégkirálynő” (Anna Wintour) haragját, a filmmel való együttműködés egyet jelentett a Vogue-ból való örökös kitiltással. Meryl Streep a mostani Vogue-interjúban elárulta:

Az első film idején mindenki félt Annától. Senki sem mert ruhát adni nekünk a forgatáshoz, mert tartottak a következményektől.

Az Ördög Pradát visel 2 film május 1-jén debütál. Egy hónappal a megjelenés előtt, Anne Hathaway és Meryl Streep is sajtókörútra indult. Az elképesztő marketingfogásokat csak tovább tetézte, hogy a napokban Wintour és Streep közösen jelentek meg a Vogue legújabb címlapján. Ez a közös portré nem pusztán egy divatfotó; ez Wintour acélos akaratának emlékműve. Egyetlen, szinte emberfeletti személyiség erejével sikerült egy olyan filmfranchise-t, amely eredetileg azt hivatott bemutatni, milyen mérgező és elviselhetetlen munkahely a Vogue, saját maga és a magazin népszerűsítésére fordítani.