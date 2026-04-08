A jégkirálynők diadala: Meryl Streep és Anna Wintour közös Vogue címlapjáról beszél most mindenki

Getty Image - TheStewartofNY
Itt az élő divattörténelem! Anna Wintour és Meryl Streep a Vogue legújabb címlaplányai, és ettől minden divatrajongó szíve megdobbant. Nézd meg, miért volt ez hatalmas mérföldkő Az ördög Pradát visel 2. sajtóturnéján!

Amikor 2006-ban bemutatták Az Ördög Pradát visel című filmet, mindenki azt hitte, ez lesz Anna Wintour végzete. Ehelyett a Vogue nagyasszonya valami egészen elképesztőt művelt: bekebelezte saját paródiáját, és most, húsz évvel később, Meryl Streep oldalán a saját címlapjáról üzeni: az igazi hatalom nem Miranda Priestly, hanem ő. A divat úrnője most szerepelt először az ipar legnagyobb magazinjának címlapján, így finoman szólva ez egy igazi divattörténelmi pillanat! 

Meryl Streep és Anna Wintour Az Ördög Pradát visel 2
Meryl Streep, mint az ikonikus Miranda Priestly, azaz Anna Wintour megformálója.
Forrás:  Getty Image

Meryl Streep és Anna Wintour ikonikus közös címlapfotója

  • 2006-ban jelent meg Az Ördög Pradát visel első része, amely görbe tükröt mutat a Vogue magazin szerkesztőségéről.  
  • Meryl Streep karaktere, a legendás Miranda Priestly valójában Anna Wintour személyiségét formálta meg, kissé felnagyítva.
  • Most, 20 évvel később, a második film debütálása előtt a két ikon a Vogue legújabb lapszámának borítóján szerepel.

Meryl Streep és Anna Wintour furcsa és szokatlan kapcsolata 2006-ra nyúlik vissza. Ekkor jelent meg Az Ördög Pradát visel film, amely egy korábbi Wintour-asszisztens bosszúregényén alapult. A film legikonikusabb karaktere Miranda Priestly, aki igazi popkulturális jelenséggé vált. Miranda személyét, öltözködését és főnöki stílusát Anna Wintour ihlette. 

Bár a filmben a nagy Chanel, Prada, Gucci és Valentino divatházak tervezéseit láthattuk, ezt nem volt olyan könnyű kiharcolni. Akkoriban a divatipar még halálosan komolyan vette a „jégkirálynő” (Anna Wintour) haragját, a filmmel való együttműködés egyet jelentett a Vogue-ból való örökös kitiltással. Meryl Streep a mostani Vogue-interjúban elárulta: 

Az első film idején mindenki félt Annától. Senki sem mert ruhát adni nekünk a forgatáshoz, mert tartottak a következményektől.

Az Ördög Pradát visel 2 film május 1-jén debütál. Egy hónappal a megjelenés előtt, Anne Hathaway és Meryl Streep is sajtókörútra indult. Az elképesztő marketingfogásokat csak tovább tetézte, hogy a napokban Wintour és Streep közösen jelentek meg a Vogue legújabb címlapján. Ez a közös portré nem pusztán egy divatfotó; ez Wintour acélos akaratának emlékműve. Egyetlen, szinte emberfeletti személyiség erejével sikerült egy olyan filmfranchise-t, amely eredetileg azt hivatott bemutatni, milyen mérgező és elviselhetetlen munkahely a Vogue, saját maga és a magazin népszerűsítésére fordítani. 

Wintour stratégiai érzéke különösen jól látszik abban, ahogyan a készülő folytatás körüli narratívát formálja. Bár kreatív értelemben nincs köze a filmhez – azon túl, hogy ő szolgált inspirációként –, a Vogue-cikk mégis úgy pozicionálja, mintha a projekt egyik kulcsszereplője lenne, sőt, egyfajta „érintett fél”. A cikkben Wintour azt is felidézi, hogy aggódva hívta fel Streepet, amikor értesült a folytatásról: „Tudtam, hogy őszintén megmondja, ha minden rendben lesz.”

Ez a megközelítés meglehetősen szokatlan marketingfogás: egy szatíra ihletője nyilvánosan hangsúlyozza, hogy megnyugtatták, a film nem lesz túlságosan kritikus vele szemben. Ráadásul Wintour az új film promóciós turnéján is rendszeresen feltűnik, jelenlétével pedig szinte maga köré szervezi a figyelmet – olyannyira, hogy időnként még magát a filmet is háttérbe szorítja. Nem tudunk elmerülni Miranda Priestly fikciós világában, ha Anna állandóan ott ül a vállunkon. 

A leváltása ellenére még mindig Anna uralkodik 

A címlap üzenete még furcsább, ha figyelembe vesszük a Vogue belső átrendeződését. Wintour nemrég a Condé Nast globális tartalmi igazgatója lett, és nyilvánosan beszélt arról, hogy átadja a stafétát tehetséges védencének, Chloe Malle-nak. De a „Malle-korszak” Vogue-ja – legalábbis ebben a hónapban – mégiscsak ízig-vérig Wintouré. 

Miközben a 76 éves, háromszoros Oscar-díjas legenda, Meryl Streep épp a Marvel-filmekkel versenyez a jegypénztáraknál, mi még mindig ugyanott tartunk. Két évtizede ugyanazt a beszélgetést folytatjuk, ugyanarról a nőről. Mert bár a világ, a média és a divat is kifordult a sarkaiból, egy dolog állandó: a végén minden út Anna Wintourhoz vezet. 

@voguemagazine In our May 2026 cover video, #MerylStreep (in character as #TheDevilWearsPrada’s #MirandaPriestly) and #AnnaWintour ♬ original sound - Vogue

