A jégkirálynők diadala: Meryl Streep és Anna Wintour közös Vogue címlapjáról beszél most mindenki

Amikor 2006-ban bemutatták Az Ördög Pradát visel című filmet, mindenki azt hitte, ez lesz Anna Wintour végzete. Ehelyett a Vogue nagyasszonya valami egészen elképesztőt művelt: bekebelezte saját paródiáját, és most, húsz évvel később, Meryl Streep oldalán a saját címlapjáról üzeni: az igazi hatalom nem Miranda Priestly, hanem ő. A divat úrnője most szerepelt először az ipar legnagyobb magazinjának címlapján, így finoman szólva ez egy igazi divattörténelmi pillanat!
Meryl Streep és Anna Wintour ikonikus közös címlapfotója
Meryl Streep és Anna Wintour furcsa és szokatlan kapcsolata 2006-ra nyúlik vissza. Ekkor jelent meg Az Ördög Pradát visel film, amely egy korábbi Wintour-asszisztens bosszúregényén alapult. A film legikonikusabb karaktere Miranda Priestly, aki igazi popkulturális jelenséggé vált. Miranda személyét, öltözködését és főnöki stílusát Anna Wintour ihlette.
Bár a filmben a nagy Chanel, Prada, Gucci és Valentino divatházak tervezéseit láthattuk, ezt nem volt olyan könnyű kiharcolni. Akkoriban a divatipar még halálosan komolyan vette a „jégkirálynő” (Anna Wintour) haragját, a filmmel való együttműködés egyet jelentett a Vogue-ból való örökös kitiltással. Meryl Streep a mostani Vogue-interjúban elárulta:
Az első film idején mindenki félt Annától. Senki sem mert ruhát adni nekünk a forgatáshoz, mert tartottak a következményektől.
Az Ördög Pradát visel 2 film május 1-jén debütál. Egy hónappal a megjelenés előtt, Anne Hathaway és Meryl Streep is sajtókörútra indult. Az elképesztő marketingfogásokat csak tovább tetézte, hogy a napokban Wintour és Streep közösen jelentek meg a Vogue legújabb címlapján. Ez a közös portré nem pusztán egy divatfotó; ez Wintour acélos akaratának emlékműve. Egyetlen, szinte emberfeletti személyiség erejével sikerült egy olyan filmfranchise-t, amely eredetileg azt hivatott bemutatni, milyen mérgező és elviselhetetlen munkahely a Vogue, saját maga és a magazin népszerűsítésére fordítani.
Wintour stratégiai érzéke különösen jól látszik abban, ahogyan a készülő folytatás körüli narratívát formálja. Bár kreatív értelemben nincs köze a filmhez – azon túl, hogy ő szolgált inspirációként –, a Vogue-cikk mégis úgy pozicionálja, mintha a projekt egyik kulcsszereplője lenne, sőt, egyfajta „érintett fél”. A cikkben Wintour azt is felidézi, hogy aggódva hívta fel Streepet, amikor értesült a folytatásról: „Tudtam, hogy őszintén megmondja, ha minden rendben lesz.”
Ez a megközelítés meglehetősen szokatlan marketingfogás: egy szatíra ihletője nyilvánosan hangsúlyozza, hogy megnyugtatták, a film nem lesz túlságosan kritikus vele szemben. Ráadásul Wintour az új film promóciós turnéján is rendszeresen feltűnik, jelenlétével pedig szinte maga köré szervezi a figyelmet – olyannyira, hogy időnként még magát a filmet is háttérbe szorítja. Nem tudunk elmerülni Miranda Priestly fikciós világában, ha Anna állandóan ott ül a vállunkon.
A leváltása ellenére még mindig Anna uralkodik
A címlap üzenete még furcsább, ha figyelembe vesszük a Vogue belső átrendeződését. Wintour nemrég a Condé Nast globális tartalmi igazgatója lett, és nyilvánosan beszélt arról, hogy átadja a stafétát tehetséges védencének, Chloe Malle-nak. De a „Malle-korszak” Vogue-ja – legalábbis ebben a hónapban – mégiscsak ízig-vérig Wintouré.
Miközben a 76 éves, háromszoros Oscar-díjas legenda, Meryl Streep épp a Marvel-filmekkel versenyez a jegypénztáraknál, mi még mindig ugyanott tartunk. Két évtizede ugyanazt a beszélgetést folytatjuk, ugyanarról a nőről. Mert bár a világ, a média és a divat is kifordult a sarkaiból, egy dolog állandó: a végén minden út Anna Wintourhoz vezet.
