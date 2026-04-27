Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 27., hétfő Zita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nagyvilág

Timmy, a bálna a végjátékhoz érkezhetett: kedden indulhat a rendkívüli mentőakció

nagyvilág bálna Németország
Virág Emília
2026.04.27.
Annak a merész mentési kísérletnek az előkészületei zajlanak éppen, amellyel a német partoknál hetek óta megrekedt púpos bálnát akarják visszajuttatni természetes élőhelyére. A Timmy néven emlegetett állatot milliomos vállalkozók próbálja kimenteni, ám az akció heves vitákat váltott ki: több szakértő szerint a helyzet reménytelen, sőt ezzel csak kínozzák az állatot.

A 12 tonnás bálna közel egy hónapja rekedt a Balti-tenger partvidékén. A terv szerint egy, hatalmas acélmedencére emlékeztető bárkával mintegy 400 kilométeren át vontatnák az Északi-tenger felé, onnan pedig ideális esetben vissza az Atlanti-óceán irányába, ahonnan feltehetőleg útjára indult.

Állatvédők locsolják Timmy, a bálna lepedőkkel betakart testét
Forrás: DPA

Az Operation Cushion néven emlegetett akció a tervek szerint kedden indul. A mentés előkészítésében részt vevő szakértők szerint biztató jel, hogy a bálna vasárnap már a megfelelő irányba fordult a vízben. Till Backhaus, Mecklenburg–Elő-Pomeránia környezetvédelmi minisztere a Bildnek úgy fogalmazott: „Érdekes, hogy 90 fokkal elfordult – és pont a megfelelő irányba. Úgy tűnik, lelkileg és érzelmileg is felkészül az indulásra.”

A helyi médiumok napok óta percről percre követik a fejleményeket: blogot vezetnek és élőben közvetítenek az állat állapotáról.

A bálnát először a múlt hónapban látták a Balti-tengerben, feltehetően heringrajokat követett. Azóta, több mint három hete a Poel-sziget közelében, Mecklenburg–Elő-Pomeránia partjainál fekszik az iszapban. A szakértők szerint a Balti-tenger alacsony sótartalma önmagában is súlyos veszélyt jelent számára. A helyzetet tovább élezte, hogy vezető tengerbiológusok és más szakemberek korábban már kijelentették: az állat haldoklik, és egy újabb mentési kísérlet sem segít rajta. Ezzel szemben két tehetős támogató pénzéből magánkezdeményezés indult, az akció kedden indul. 

A helyi tűzoltók is részt vesznek a bálna életben tartásában: vízzel locsolták az állat testét, hogy ne száradjon ki. Később civilek is csatlakoztak a munkához. A beszámolók szerint több száz kilogramm cinkkenőcsöt kentek Timmy hátára, ezzel kezelték a hólyagos, sérült bőrfelületeket.

Szakértők szerint Timmy, a bálna halálra van ítélve

A kritikusok viszont egyre hangosabban tiltakoznak. Szerintük az akciót szervező csoportnak alig van tapasztalata, és a bálna ügyét politikai vagy személyes célokra használják fel. Burkard Baschek, a stralsundi Óceánográfiai Múzeum igazgatója, aki nemrég még a tartományi kormány egyik fő szakértője volt az ügyben, úgy látja, a mentésnek már nincs értelme. Azt mondta: „Nem érdemes már a mentéssel foglalkozni.” Hozzátette: ezt nemzetközi szakértők is többször megerősítették. Baschek szerint az általa és kollégái által összeállított korábbi jelentés továbbra is érvényes. Eszerint a bálna letargikus viselkedése súlyos egészségi problémákra utal. Felmerült az is, hogy halászháló darabjai lehetnek a szájában, ezeket pedig lehetetlen eltávolítani. A bőrét hólyagszerű sebek borítják, és mivel többször is partra vetődött, nincs sok esélye. A mostani mentési kísérletet „tiszta állatkínzásnak” nevezte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
