Timmy, a bálna a végjátékhoz érkezhetett: kedden indulhat a rendkívüli mentőakció

A 12 tonnás bálna közel egy hónapja rekedt a Balti-tenger partvidékén. A terv szerint egy, hatalmas acélmedencére emlékeztető bárkával mintegy 400 kilométeren át vontatnák az Északi-tenger felé, onnan pedig ideális esetben vissza az Atlanti-óceán irányába, ahonnan feltehetőleg útjára indult.

Állatvédők locsolják Timmy, a bálna lepedőkkel betakart testét

Az Operation Cushion néven emlegetett akció a tervek szerint kedden indul. A mentés előkészítésében részt vevő szakértők szerint biztató jel, hogy a bálna vasárnap már a megfelelő irányba fordult a vízben. Till Backhaus, Mecklenburg–Elő-Pomeránia környezetvédelmi minisztere a Bildnek úgy fogalmazott: „Érdekes, hogy 90 fokkal elfordult – és pont a megfelelő irányba. Úgy tűnik, lelkileg és érzelmileg is felkészül az indulásra.”

A helyi médiumok napok óta percről percre követik a fejleményeket: blogot vezetnek és élőben közvetítenek az állat állapotáról.

A bálnát először a múlt hónapban látták a Balti-tengerben, feltehetően heringrajokat követett. Azóta, több mint három hete a Poel-sziget közelében, Mecklenburg–Elő-Pomeránia partjainál fekszik az iszapban. A szakértők szerint a Balti-tenger alacsony sótartalma önmagában is súlyos veszélyt jelent számára. A helyzetet tovább élezte, hogy vezető tengerbiológusok és más szakemberek korábban már kijelentették: az állat haldoklik, és egy újabb mentési kísérlet sem segít rajta. Ezzel szemben két tehetős támogató pénzéből magánkezdeményezés indult, az akció kedden indul.

A helyi tűzoltók is részt vesznek a bálna életben tartásában: vízzel locsolták az állat testét, hogy ne száradjon ki. Később civilek is csatlakoztak a munkához. A beszámolók szerint több száz kilogramm cinkkenőcsöt kentek Timmy hátára, ezzel kezelték a hólyagos, sérült bőrfelületeket.

Szakértők szerint Timmy, a bálna halálra van ítélve

A kritikusok viszont egyre hangosabban tiltakoznak. Szerintük az akciót szervező csoportnak alig van tapasztalata, és a bálna ügyét politikai vagy személyes célokra használják fel. Burkard Baschek, a stralsundi Óceánográfiai Múzeum igazgatója, aki nemrég még a tartományi kormány egyik fő szakértője volt az ügyben, úgy látja, a mentésnek már nincs értelme. Azt mondta: „Nem érdemes már a mentéssel foglalkozni.” Hozzátette: ezt nemzetközi szakértők is többször megerősítették. Baschek szerint az általa és kollégái által összeállított korábbi jelentés továbbra is érvényes. Eszerint a bálna letargikus viselkedése súlyos egészségi problémákra utal. Felmerült az is, hogy halászháló darabjai lehetnek a szájában, ezeket pedig lehetetlen eltávolítani. A bőrét hólyagszerű sebek borítják, és mivel többször is partra vetődött, nincs sok esélye. A mostani mentési kísérletet „tiszta állatkínzásnak” nevezte.