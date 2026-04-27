Harry Styles és Zoë Kravitz ráléptek a gázra: hamarosan megszülethet első közös gyermekük

Harry Styles már régen vágyik családra. Bennfentesek azt állítják, korábban is beszélt már arról a barátainak, hogy nagyon szeretne egyszer apa lenni, és ezt annyira komolyan gondolja, hogy akár egyedül is vállalt volna gyereket.

Harry Styles és Zoë Kravitz családot alapítanának

Harry Styles és Zoë Kravitz: már a családalapítást tervezik

Most viszont úgy tűnik, másképp alakulhat az élete, nem kell örökbe fogadnia. Harry Styles és Zoë Kravitz mindössze nyolc hónap együttjárás után eljegyezték egymást. Egy forrás szerint az énekes teljesen odavan a színésznőért. „Harry bármit megtenni érte” – mondta a bennfentes. Azt is hozzátette, hogy a közeli ismerőseiket egyáltalán nem érte váratlanul az eljegyzés híre.

Harry Styles életében egyre fontosabb szerepet tölt be a család. Húga, Gemma 2024-ben adott életet a kislányának, és ez nagy hatással volt rá. Az énekes korábban arról beszélt, hogy a baba születése idején háttérbe szorította a munkát, nem vállalt annyi felllépést, mert nem akart kimaradni ebből a család számára oly fontos időszakból.

„A nővéremnek gyereke született” – mondta. „Ott lenni, megismerni az unokahúgomat, látni, ahogy felnő, számomra teljesen egyértelmű, mi az igazán fontos. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ott akartam lenni mellettük.”

Harry Styles és Zoë Kravitz kapcsolatáról először 2025 augusztusában kezdtek el írni a lapok, akkor Rómában kéz a kézben sétálgattak, úgy fotózták le őket. Még ugyanabban a hónapban Londonban is együtt kapták lencsevégre őket, csókolózás közben. Nem sokkal később egy forrás már úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatuk szinte pillanatok alatt fordult nagyon komolyra.

