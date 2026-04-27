A francia nők sosem viselik ezt az 5 ruhadarabot – Szerintük minden szettet teljesen tönkretesznek

Váradi Melinda
2026.04.27.
A francia nők totál kiakadnak ezektől a ruhadaraboktól, mert szerintük ízléstelennek és slamposnak tűnik tőlük a szett. Nézd meg, mik ezek!

A francia nők öltözködése és stílusa egyenesen ikonikus: könnyed, elegáns, sikkes, mégsem tűnik soha túlzónak vagy erőltetettnek. Nem követik vakon a trendeket, inkább egyfajta időtlen, letisztult esztétikára esküsznek. Éppen ezért van néhány ruhadarab, amit bár mások imádnak, a francia nők mégsem viselnek. Szerintük ugyanis teljesen tönkreteszik a szetteket, és sokszor ízléstelennek, olcsónak vagy slamposnak hat tőlük egy-egy összeállítás. Olvasd el, mik ezek!

Ruhadarabok, amiket a francia nők nem viselnek

Logókkal telenyomott ruhák

A francia nők nem az árban mérik a stílust, és nem szeretik, ha egy összeállításról ordít, hogy luxusmárkákból áll. A hatalmas logók, feltűnő feliratok szerintük elveszik az outfit eleganciáját, és inkább hatnak erőltetettnek, mint stílusosnak. Helyette a minőségi szabásra és az anyagra fókuszálnak. Lehet, hogy odavannak a Chanelért, sőt meg is veszik, de maximum inkább csak azokat a darabokat, amiket esetleg csak egy-két apróbb márkajelzés látható.

Lógó, szakadt farmerok

Akármennyire is menő újra a '90-es, 2000-es évek szaggatott farmerja, a francia nők kihagyják ezt a trendet. Egy enyhén koptatott farmer még belefér, de a túlzottan szétszabdalt változatok már számukra nem jöhetnek szóba. Ezek ugyanis szerintük rendezetlen hatást keltenek, és nehéz velük kifinomult összképet kialakítani. 

Túl szűk, túl rövid ruhák

Akármennyire is tűnik dögösnek, a vérbeli francia nőket általában nem láthatod extra feszes, testhezálló miniruhákban. Ezeket nemcsak kényelmetlennek tartják, de úgy gondolják, hogy túl sokat mutatnak, túl kihívóak és nem elég elegánsak, sikkesek. A kevesebb több elvét vallják az öltözködésben, ezért ritka, hogy túl sokat mutatnának magukból.

Élénk, extra feltűnő darabok

A párizsiak általában az alapszínekre voksolnak, sokszor látni őket feketében, fehérben, szürkében, ha pedig erőteljesebb színekre vágynak, a legtöbbször a pirosat választják. De bármilyen árnyalatról is legyen szó, az szinte sosem jön náluk szóba, hogy neonszínekbe bújjanak, vagy több élénk árnyalatot kombináljanak egy szettben: általában egynél vagy maximum kettőnél megállnak, hogy sose tűnjön túlzásnak az összeállításuk.

Beret vagy svájci sapka

Ha a francia nőkre gondolsz, neked is rögtön a csíkos felső és a beret sapka jut eszedbe? Oké, előbbit még tényleg gyakran láthatod rajtuk, de a másik kiegészítő már annyira mainstream lett, hogy leginkább csak a turisták sétálnak benne a főváros utcáin. A vérbeli franciák már kissé lejártnak tartják a beretet, és inkább kerülik.

Bár lehet, hogy az Insta és az influenszerek azt sugallják, hogy a francia nők imádják a fenti darabokat, ez egyáltalán nem igaz. Ők a letisztult sikkre, a kifinomult, esetleg lezser eleganciára szavaznak a hétköznapokban. Ezért, ha el akarod lesni az öltözködési trükkjeiket, akkor a fenti darabokat inkább kerüld.

