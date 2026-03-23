Audrey Hepburn örülne, ha látná: az oldalfrufru újra hódít

Jónás Ágnes
2026.03.23.
Gondolkozol rajta, hogy idén te is kipróbálod a frufrut? Akkor szánd el magad 2026 legtrendibb fazonjára, az oldalfrufrura, ami ezúttal sokkal légiesebb és természetesebb formában hódít. Szeretnéd tudni, mitől zseniális ez a fazon, amit manapság Jenna Ortega és Ariana Grande is visel? Tarts velünk, eláruljuk.

A féloldalas, vagy oldalfrufru ikonikus volt a 2000-es években, és most ugyanúgy visszajött divatba, mint a cargo nadrág vagy a denévérujjú felső. Szinte mindenkinek jól áll, mert lágyítja az arcot, optikailag dúsítja a hajat, még a pixie-t is, és könnyen variálható. Korábban olyan sztárok viselték mint Winona Ryder, Drew Barrymore és Jennifer Aniston, de a törékeny divatikon és színésznő, Audrey Hepburn is hűséges rajongója volt az oldalfrufrunak az '50-es, '60-as években. 

Újra divat Audrey Hepburn ikonikus frizurája, az oldalfrufru.
Forrás: Michael Ochs Archives

Újra hódít az oldalfrufru

  • Az oldalfrufru trendi és mindenkinek előnyös: lágyítja az arcot, kiemeli a tekintetet, és szinte minden hajhosszal működik. 
  • A 2026-os verzió könnyedebb és természetesebb, mint a régi: rétegezett, levegős és lazán oldalra formázott, nem merev és nem túlstilizált. 
  • Nem véletlenül rajonganak érte a sztárok sem, hiszen egyszerre ad friss, modern megjelenést és egy kis időtlen Audrey Hepburn-féle eleganciát.

Miért jó frufrut viselni? 

Az ókori Egyiptomban már Kleopátra ikonikus frufruja is bizonyította, hogy egy jól megválasztott fazon karaktert ad a viselőjének. 

Idén a klasszikus, egyenesre vágott blunt bangs, vagyis sűrű frufru az, amitől ideje lassan érzékeny búcsút venni – már kevésbé népszerű, mivel sokan merevnek és túlzottan strukturáltnak érzik.

Az időtlen, Brigitte Bardot ihlette függönyfrufru továbbra is a standard: középen rövidebb, oldalt fokozatosan hosszabb, rendkívül sokoldalú.

A 2026-os oldalfrufru lényege

A side-swept bangs, azaz a féloldalas frufru kiemeli a szemet és az arccsontot. Ha ilyet vágatsz, az nem az összes hajszáladat érinti, csupán az elülső tincseket. Idén az oldalfrufru titka abban rejlik, hogy levegős, játékos és laza: a hosszt különböző rétegekre vágják, majd oldalra fésülik. 

A legutóbb a Bugonia című filmben látható színésznő időről-időre visszatér ehhez a hálás fazonhoz. Amikor hullámos long bob, vagyis lob frizurát viselt, oldalfrufruval kombinálta, így frizurája rétegei plusz volument kaptak. 

Emma Stone-nak az oldalfrufru mindig is előnyösön állt.
Forrás: FilmMagic

A színész-énekesnőt kifejezetten Audrey Hepburn inspirálta, oldalfrufruja egyszerre vintage és modern.

Ariana Grande a Wickdben is oldalfrufruval hódított.
Forrás: Getty Images North America

A híres modell és színésznő egy Oscar-afterpartin például kontyhoz párosított oldalfrufrut viselt, ami elegáns, mégis játékos összhatást adott. Leengedve sem válik meg kedvenc frufrufazonjától, és mi nagyon bírjuk így.

Cara Delevingne-t láthattuk már pixie hajjal és hosszabbal. Nehezen engedi el a frufrut és jól is teszi, hiszen remekül áll neki. 
Forrás: Dave Benett Library

A curtain bangset, azaz a függönyfrufrut formázza egyre gyakrabban oldalra, így lesz belőle oldalfrufru-hatás. 

Jenna Ortega is a romantikus, légies oldalfrufrura esküszik.
Forrás: Getty Images North America

A lassan 6. évadánál tartó Emily Párizsban sztárjának arcformája inkább ovális, amit az oldalfrufru tovább lágyít és finoman keretez, a tekintetet pedig a karakteres szemöldökére és kifejező szemeire tereli. 

Lily Collins már régen felfedezte az oldalfrufru előnyeit.
Forrás: FilmMagic

