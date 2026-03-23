Audrey Hepburn örülne, ha látná: az oldalfrufru újra hódít

A féloldalas, vagy oldalfrufru ikonikus volt a 2000-es években, és most ugyanúgy visszajött divatba, mint a cargo nadrág vagy a denévérujjú felső. Szinte mindenkinek jól áll, mert lágyítja az arcot, optikailag dúsítja a hajat, még a pixie-t is, és könnyen variálható. Korábban olyan sztárok viselték mint Winona Ryder, Drew Barrymore és Jennifer Aniston, de a törékeny divatikon és színésznő, Audrey Hepburn is hűséges rajongója volt az oldalfrufrunak az '50-es, '60-as években.

Újra divat Audrey Hepburn ikonikus frizurája, az oldalfrufru.

Az oldalfrufru trendi és mindenkinek előnyös: lágyítja az arcot, kiemeli a tekintetet, és szinte minden hajhosszal működik.

A 2026-os verzió könnyedebb és természetesebb, mint a régi: rétegezett, levegős és lazán oldalra formázott, nem merev és nem túlstilizált.

Nem véletlenül rajonganak érte a sztárok sem, hiszen egyszerre ad friss, modern megjelenést és egy kis időtlen Audrey Hepburn-féle eleganciát.

Miért jó frufrut viselni?

Az ókori Egyiptomban már Kleopátra ikonikus frufruja is bizonyította, hogy egy jól megválasztott fazon karaktert ad a viselőjének.

Idén a klasszikus, egyenesre vágott blunt bangs, vagyis sűrű frufru az, amitől ideje lassan érzékeny búcsút venni – már kevésbé népszerű, mivel sokan merevnek és túlzottan strukturáltnak érzik.

Az időtlen, Brigitte Bardot ihlette függönyfrufru továbbra is a standard: középen rövidebb, oldalt fokozatosan hosszabb, rendkívül sokoldalú.

A 2026-os oldalfrufru lényege

A side-swept bangs, azaz a féloldalas frufru kiemeli a szemet és az arccsontot. Ha ilyet vágatsz, az nem az összes hajszáladat érinti, csupán az elülső tincseket. Idén az oldalfrufru titka abban rejlik, hogy levegős, játékos és laza: a hosszt különböző rétegekre vágják, majd oldalra fésülik.

Emma Stone

A legutóbb a Bugonia című filmben látható színésznő időről-időre visszatér ehhez a hálás fazonhoz. Amikor hullámos long bob, vagyis lob frizurát viselt, oldalfrufruval kombinálta, így frizurája rétegei plusz volument kaptak.

Emma Stone-nak az oldalfrufru mindig is előnyösön állt.

Ariana Grande

A színész-énekesnőt kifejezetten Audrey Hepburn inspirálta, oldalfrufruja egyszerre vintage és modern.