Audrey Hepburn örülne, ha látná: az oldalfrufru újra hódít

A féloldalas, vagy oldalfrufru ikonikus volt a 2000-es években, és most ugyanúgy visszajött divatba, mint a cargo nadrág vagy a denévérujjú felső. Szinte mindenkinek jól áll, mert lágyítja az arcot, optikailag dúsítja a hajat, még a pixie-t is, és könnyen variálható. Korábban olyan sztárok viselték mint Winona Ryder, Drew Barrymore és Jennifer Aniston, de a törékeny divatikon és színésznő, Audrey Hepburn is hűséges rajongója volt az oldalfrufrunak az '50-es, '60-as években.
Újra hódít az oldalfrufru
- Az oldalfrufru trendi és mindenkinek előnyös: lágyítja az arcot, kiemeli a tekintetet, és szinte minden hajhosszal működik.
- A 2026-os verzió könnyedebb és természetesebb, mint a régi: rétegezett, levegős és lazán oldalra formázott, nem merev és nem túlstilizált.
- Nem véletlenül rajonganak érte a sztárok sem, hiszen egyszerre ad friss, modern megjelenést és egy kis időtlen Audrey Hepburn-féle eleganciát.
Miért jó frufrut viselni?
Az ókori Egyiptomban már Kleopátra ikonikus frufruja is bizonyította, hogy egy jól megválasztott fazon karaktert ad a viselőjének.
Idén a klasszikus, egyenesre vágott blunt bangs, vagyis sűrű frufru az, amitől ideje lassan érzékeny búcsút venni – már kevésbé népszerű, mivel sokan merevnek és túlzottan strukturáltnak érzik.
Az időtlen, Brigitte Bardot ihlette függönyfrufru továbbra is a standard: középen rövidebb, oldalt fokozatosan hosszabb, rendkívül sokoldalú.
A 2026-os oldalfrufru lényege
A side-swept bangs, azaz a féloldalas frufru kiemeli a szemet és az arccsontot. Ha ilyet vágatsz, az nem az összes hajszáladat érinti, csupán az elülső tincseket. Idén az oldalfrufru titka abban rejlik, hogy levegős, játékos és laza: a hosszt különböző rétegekre vágják, majd oldalra fésülik.
Emma Stone
A legutóbb a Bugonia című filmben látható színésznő időről-időre visszatér ehhez a hálás fazonhoz. Amikor hullámos long bob, vagyis lob frizurát viselt, oldalfrufruval kombinálta, így frizurája rétegei plusz volument kaptak.
Ariana Grande
A színész-énekesnőt kifejezetten Audrey Hepburn inspirálta, oldalfrufruja egyszerre vintage és modern.
Cara Delevingne
A híres modell és színésznő egy Oscar-afterpartin például kontyhoz párosított oldalfrufrut viselt, ami elegáns, mégis játékos összhatást adott. Leengedve sem válik meg kedvenc frufrufazonjától, és mi nagyon bírjuk így.
Jenna Ortega
A curtain bangset, azaz a függönyfrufrut formázza egyre gyakrabban oldalra, így lesz belőle oldalfrufru-hatás.
Lily Collins
A lassan 6. évadánál tartó Emily Párizsban sztárjának arcformája inkább ovális, amit az oldalfrufru tovább lágyít és finoman keretez, a tekintetet pedig a karakteres szemöldökére és kifejező szemeire tereli.
