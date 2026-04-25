2026. ápr. 25., szombat

Két melltartót váltogatsz? Hatalmas hibát követsz el, az egészséged látja a kárát

fehérnemű melltartó kebel kapszulagardrób
Jónás Ágnes
2026.04.25.
Nagy hiba, ha csak egy, maximum kétféle melltartóra korlátozódik a repertoárod. A tudatosan felépített melltartógardrób ugyanis nem a luxusról szól, hanem arról, hogy minden élethelyzetben, minden ruhatípus alatt meglegyen a megfelelő tartás, kényelem és az esztétikus megjelenés. Mutatjuk, milyen fazonokból érdemes betáraznod, ha még nem tetted.

Tudtad, hogy a melltartók viselése során megnyúlnak, és hogy szükségük van legalább 48 óra pihenőre, hogy visszanyerjék eredeti formájukat? Ha folyamatosan csak két darabot váltogatsz, az anyaguk feleannyi idő alatt elfárad, elveszítik tartófunkciójukat, ami hát- és vállfájdalomhoz, illetve a mellek megereszkedéséhez vezethet.

melltartó modellen
Nem elég 2 melltartó, ahogy cipőből sem csupán 2 fajtát viselünk évente.
Forrás:  123rf.com

A tudatosan kialakított melltartógardrób

  • Megmutatjuk, miért nem működik hosszú távon a „kétmelltartós” megoldás 
  • Eláruljuk, hány darab és milyen fazon számít valóban ideális alapnak 
  • Segítünk eligazodni, melyik típusú melltartót milyen ruha alá érdemes választani, termékekkel és árakkal

Hányféle melltartóra van szüksége egy nőnek valójában évente? 

Egy nőnek ideális esetben legalább 3–5 féle melltartóra van szüksége, és bizony évente érdemes felülvizsgálni és frissíteni a készletet. Ha évente 5–6 különböző típusú, megfelelő méretű melltartót használsz, az még korántsem arról árulkodik, hogy szórod a pénzt jó dolgodban. 

Az öltözködés sokfélesége erősen indokolja a bővebb választékot – más melltartó szükséges sportoláshoz, egy irodai szetthez, egy nyári ujjatlan top alá vagy egy elegáns ruhához.

Ezekből a melltartókból mindig legyen a szekrényedben

Pólómelltartó: a varrás nélküli pólómelltartó olyan kényelmes, hogy szinte alig érzed viselés közben, és még a slim fit pólók, topok és a vékonyabb anyagú felsők alatt is láthatatlan marad. Ez a mindennapok legpraktikusabb alapdarabja. 

Sportmelltartó: Nem a férfiak álomdarabja, hiszen nem csipkés, mégis fontos, hogy tarts belőle legalább egyet. A Lagerfeld-sportmelltartók kifejezetten szexik, speciális elasztánból készülnek, elvezetik a nedvességet, kifejezetten fizikai aktivitáshoz tervezték, és ami a legfontosabb: a minőségi sportmelltartók minimalizálják a mellek mozgását, védik a kebel szöveteit a megnyúlástól intenzív mozgás közben. 

Sport melltartó
A sportmelltartó igenis lehet szexi, ráadásul védi a mell szöveteit sport közben a megnyúlástól.
Forrás:  123rf.com

Pánt nélküli melltartó: egy szép ujjatlan estélyihez vagy pántos koktélruhához nem vehetsz fel akármit. Nagyon leírod magad, ha egy fontos eseményen a ruhád pántja alól kikandikál a fehérneműdé, pláne, ha a ruhád sötét árnyalatú, a melltartód pedig világos. 

A legjobb ilyen esetekre a testszínű vagy a pánt nélküli melltartó, utóbbi erősebb alsó pánttal rendelkezik, ami segít abban, hogy pántok nélkül is stabilan a helyén maradjon.

Bralette melltartófazon: a bralette félkosaras melltartó az utóbbi években vált igazán népszerűvé, elsősorban a kényelme miatt. Alulról támasztja meg a melleket, miközben kiemeli a dekoltázst és teltebb hatást kelt. 

Találsz belőlük merevítős és szivacsos, kosár nélküli modelleket, de nem kell aggódnod, hogy melleid formátlannak tűnnek benne – a tartásukra nyugodtan rábízhatod magad.

 Áttetszőbb és mélyebben dekoltált felső alá ez a kiváló megoldás.

balconette melltartó
A bralette melltartó otthon is kényelmes viselet.
Forrás:  123rf.com

Balconette: a kosarai alulról tartják és emelik meg a melleket, a felső rész viszont kevésbé fed, így természetesebb, mégis látványosabb formát eredményez. Léteznek tuti tippek, amelyeket, ha megfogadsz, fix, hogy nem veszel rossz méretű melltartót

Push-up melltartó: a látványosabb hatásért felel, és nem csak a kis keblekkel rendelkező hölgyek körében népszerű. Párnázott kosarai megemelik és kissé összenyomják a melleket, így jön létre a teltebb, kívánatosabb hatás

Push-up melltartó inggel
A push-up melltartó a nők örök kedvence.
Forrás:  123rf.com

Keresztpántos melltartó: ha ujjatlan crop topot szeretnél viselni úgy, hogy a melltartó ne látszódjon ki a vállnál vagy a háton, akkor kifejezetten olyan fazont érdemes választanod, amelynek a pántkialakítása alkalmazkodik ehhez. Ilyen a hátul keresztezett, vagy egypántos fazon.

Segítünk eligazodni a melltartók univerzumában termékekkel és árakkal

Melltartó montázs
1. Párnázott balconette melltartó 8 995 Ft, 2. Varrásmentes pólómelltartó 2 495 Ft, 3. Lipsy Push-up melltartó, kék 10 860 Ft, 4.  Karl Lagerfeld peek-a-boo sportmelltartó 20 000 Ft, 5. Csipkés háromszög melltartó, bralette 18 300 Ft, 6. Lasciana Melissa push-up keresztpántos melltartó, fekete 11 990 Ft
Forrás: www2.hm.com/hu, reserved.hu, zalando.hu, karllagerfeld.com, hugoboss.com, zalando.hu

