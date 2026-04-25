Kínos jelenet a vörös szőnyegen: Victoria Beckhamet a nyilvánosság előtt alázták porig

Kellemetlen pillanatot élhetett át a New York-i Time100 gálán a a díjazott házaspár, Victoria Beckham és David Beckham. Nikki Glaser humorista nyilvánosan viccelődött Victoria arckifejezésén, amit se ő, se a férje nem vettek jó néven.

Forrás: GC Images

Színpadi poénból kínos pillanat: Victoria Beckham kipréselt egy félmosolyt

A New York-i Jazz at Lincoln Centerben tartott Time100 gálán Victoria Beckham és David Beckham ünnepelni mentek, ám arra nem számítottak, hogy viccelődés céltáblái lesznek. Nikki Glaser humorista a beszédében megszólította Victoriát, akinek közismerten visszafogott, komoly arckifejezése régóta mémek alapanyaga, ha pedig nevetni látják, abból hír lesz. „A díjazottak listáján szereplő egyik leglenyűgözőbb személy természetesen Victoria Beckham. Korábban világhírű popsztár volt, most pedig komoly divattervező (...) David Beckham felesége vagy. Gazdag, sikeres, lenyűgöző. Minek kellene történnie ahhoz, hogy mosolyogj? Úgy értem, tényleg, kérlek, mosolyogj! Te vagy az egyetlen brit, akinek biztosan mosolyognia kellene” − idézi Glassert a Daily Mail.

David testbeszéde is sokatmondó volt

Nikki szavai hallatán Victoria kierőszakolt magából egy félmosolyt. David pedig Glasser szavai hallatán idegesen kuncogni kezdett, ami elárulta, neki se komfortos a helyzet.

