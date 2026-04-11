Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 11., szombat

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
elegáns megjelenés

Redők a szoknyádon, nem pedig az arcodon: így viseld az évszázad kedvencét, a pliszírozott szoknyát

elegáns megjelenés selyemszoknya szoknya divat
Jónás Ágnes
2026.04.11.
Nem szorult háttérbe, és gyakorlatiag nincs az a divatdiktátor, aki kétségbe merné vonni a létjogosultságát. A pliszírozott szoknya a tavasz egyik kulcsdarabja, izgalmasan variálható és rendkívül kényelmes viselni. Mutatjuk a legszebb pliszírozott szoknyákat és azt is, hogyan teheted általuk egyedivé az outfitedet.

A redők végre nem az arcunkra ülnek ki, hanem szettünk részévé válhatnak! A pliszírozott szoknya az egyik legsikkesebb darab, ami remekül kombinálható a blézertől kezdve a garbókon és a blúzon át szinte mindennel. Nem mellesleg optikailag magasít és slankít is. 

pliszírozott szoknya modellen
A pliszírozott szoknya tavasztól ismét hódít.
Forrás: Getty Images Europe

Pliszírozott szoknya 

  • A pliszírozás az ókori Egyiptomban a gazdagság szimbóluma volt, a modern divatba olyan tervezők emelték be, mint Mariano Fortuny és Issey Miyake.
  • A pliszírozott szoknya rendkívül jól variálható; a bőrhatású verziók rockosabb, az ingblúzos összeállítások elegánsabb, míg a sneakerrel vagy bakanccsal kombinált szettek modern, sportosan nőies megjelenést kölcsönöznek.
  • Mutatjuk a legszebb pliszírozott szoknyákat és azt is, hogyan teheted általuk outfitedet egyedivé.

A pliszírozott szoknya története

A pliszé elnevezés a francia plissé szóból ered, ami redőzöttet, ráncoltat jelent. A hajtogatott ruhadarabok már az ókori Egyiptomban is ismertek és népszerűek voltak – a gazdagság és a hatalom szimbólumaként tekintettek rájuk. Ekkor még nedvesen, súlyokkal préselték össze, vagy tojásfehérjével rögzítették a redőket. 

A modern divatba Mariano Fortuny és Issey Miyake tervezők emelték be és forradalmasították a technikát. Miyake a készre szabott ruhákat pliszírozott poliészterből készítette, ami tartós és vasalást nem igénylő redőket eredményezett.

Így viseld a pliszírozott szoknyát

Nehéz dolgunk volt, amikor elkezdtük összeállítani az inspiráló szetteket és a különböző pliszírozott szoknyákat, mert mind annyira káprázatos, hogy legszívesebben egy 30 képes galériát készítettünk volna belőlük. 

Dolce & Gabbana
Pliszírozott szoknya Dolce & Gabbana táskával.
Forrás: Getty Images North America

Bőrhatású fekete és egyszínű pliszírozott változatok

Idén a színes és a bőrhatású fekete verziók is helyet követeltek maguknak a kínálatban. A tavaszi szezonban szinte kötelező kísérletezned velük. A bőrhatású pliszírozott szoknyák ünnepélyesek, nőiesek, de persze ott van bennük az a szemernyi rockeres-gótikus vagányság is. 

Mintás ingblúzzal, női nyakkendővel, brossal kombinálva tökéletes lesz összhatás, ha például színházba, koncertre, randira, vagy díjátadó ünnepségre vagy hivatalos. Az egészet fokozhatod magassarkúval, vagy Az ördög Paradát visel filmből jól ismert sling cipővel. Az éktalpú változatokat viszont kerüld. 

Pliszírozott szoknya sneakerrel és tornacipővel? Nem ciki?

Nem. A pliszírozott szoknyák az utóbbi években kiléptek az ünnepélyes keretek közül, és ahogy a farmerszoknyát, a redőzött darabokat is egyre izgalmasabb variációkban viselhetjük. Sokaknál még midig kiveri a biztosítékot a szoknya és a sportcipő párosítása, pedig egy szép kialakítású sneaker vagy egy bakancs a sportosan elegáns irányba tolja a megjelenést. 

pliszírozott szoknya tornacipővel
Pliszírozott szoknya tornacipővel
Forrás: Getty Images Europe

Nézd, milyen csodákat kreálhatsz még, ha a pliszírozott szoknyát választod outfited alapdarabjául

Ez a csinos kis franciás sikk színben hozzáillő loaferrel szinte mindenkin remekül mutat.

Rakott és pliszírozott szoknya
Kétszínű pliszírozott szoknya. Imádnivaló!
Forrás: cbc.ca

A bőrhatású darabok egyszerre vagányabbak és elegánsak. Viselheted pólóval, de ingblúzzal is, az ünnepélyesebb hatás kedvéért.

Pliszírozott szoknya, fekete
Pliszírozott szoknya, fekete, bőrhatású.
Forrás: Getty Images Europe

Nem kell félni a motívumoktól. Virágmintás szettben is légies és stílusos leszel.

pliszirozott szoknya mintával
Pliszírozott szoknya mintával.
Forrás: Getty Images Europe

Pliszírozott szoknya blézerrel és már kész is a hétköznapi elegáns szetted.

pliszirozott szoknya blézerrel
Rövidebb, színes pliszírozott szoknya.
Forrás: Penske Media

Mi a különbség a rakott szoknya és a pliszírozott szoknya között? 

A pliszírozott szoknya redői keskenyebbek, párhuzamosak és végigfutnak a szoknya teljes hosszán, a rakott szoknya hajtásait viszont kézzel vagy sablonnal alakítják ki, és csak a derékrésznél rögzítik őket varrással. Utóbbi nehezebb, merevebb szövetből készül, így inkább ősszel trendi; a pliszírozott változat légiesebb hatást kelt, mivel könnyedebb anyagból, például selyemből állítják elő. 

Rakott és pliszírozott szoknya.
Forrás: Shutterstock

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
