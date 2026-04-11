Redők a szoknyádon, nem pedig az arcodon: így viseld az évszázad kedvencét, a pliszírozott szoknyát

A redők végre nem az arcunkra ülnek ki, hanem szettünk részévé válhatnak! A pliszírozott szoknya az egyik legsikkesebb darab, ami remekül kombinálható a blézertől kezdve a garbókon és a blúzon át szinte mindennel. Nem mellesleg optikailag magasít és slankít is.
Pliszírozott szoknya
- A pliszírozás az ókori Egyiptomban a gazdagság szimbóluma volt, a modern divatba olyan tervezők emelték be, mint Mariano Fortuny és Issey Miyake.
- A pliszírozott szoknya rendkívül jól variálható; a bőrhatású verziók rockosabb, az ingblúzos összeállítások elegánsabb, míg a sneakerrel vagy bakanccsal kombinált szettek modern, sportosan nőies megjelenést kölcsönöznek.
- Mutatjuk a legszebb pliszírozott szoknyákat és azt is, hogyan teheted általuk outfitedet egyedivé.
A pliszírozott szoknya története
A pliszé elnevezés a francia plissé szóból ered, ami redőzöttet, ráncoltat jelent. A hajtogatott ruhadarabok már az ókori Egyiptomban is ismertek és népszerűek voltak – a gazdagság és a hatalom szimbólumaként tekintettek rájuk. Ekkor még nedvesen, súlyokkal préselték össze, vagy tojásfehérjével rögzítették a redőket.
A modern divatba Mariano Fortuny és Issey Miyake tervezők emelték be és forradalmasították a technikát. Miyake a készre szabott ruhákat pliszírozott poliészterből készítette, ami tartós és vasalást nem igénylő redőket eredményezett.
Így viseld a pliszírozott szoknyát
Nehéz dolgunk volt, amikor elkezdtük összeállítani az inspiráló szetteket és a különböző pliszírozott szoknyákat, mert mind annyira káprázatos, hogy legszívesebben egy 30 képes galériát készítettünk volna belőlük.
Bőrhatású fekete és egyszínű pliszírozott változatok
Idén a színes és a bőrhatású fekete verziók is helyet követeltek maguknak a kínálatban. A tavaszi szezonban szinte kötelező kísérletezned velük. A bőrhatású pliszírozott szoknyák ünnepélyesek, nőiesek, de persze ott van bennük az a szemernyi rockeres-gótikus vagányság is.
Mintás ingblúzzal, női nyakkendővel, brossal kombinálva tökéletes lesz összhatás, ha például színházba, koncertre, randira, vagy díjátadó ünnepségre vagy hivatalos. Az egészet fokozhatod magassarkúval, vagy Az ördög Paradát visel filmből jól ismert sling cipővel. Az éktalpú változatokat viszont kerüld.
Pliszírozott szoknya sneakerrel és tornacipővel? Nem ciki?
Nem. A pliszírozott szoknyák az utóbbi években kiléptek az ünnepélyes keretek közül, és ahogy a farmerszoknyát, a redőzött darabokat is egyre izgalmasabb variációkban viselhetjük. Sokaknál még midig kiveri a biztosítékot a szoknya és a sportcipő párosítása, pedig egy szép kialakítású sneaker vagy egy bakancs a sportosan elegáns irányba tolja a megjelenést.
Nézd, milyen csodákat kreálhatsz még, ha a pliszírozott szoknyát választod outfited alapdarabjául
Ez a csinos kis franciás sikk színben hozzáillő loaferrel szinte mindenkin remekül mutat.
A bőrhatású darabok egyszerre vagányabbak és elegánsak. Viselheted pólóval, de ingblúzzal is, az ünnepélyesebb hatás kedvéért.
Nem kell félni a motívumoktól. Virágmintás szettben is légies és stílusos leszel.
Pliszírozott szoknya blézerrel és már kész is a hétköznapi elegáns szetted.
Mi a különbség a rakott szoknya és a pliszírozott szoknya között?
A pliszírozott szoknya redői keskenyebbek, párhuzamosak és végigfutnak a szoknya teljes hosszán, a rakott szoknya hajtásait viszont kézzel vagy sablonnal alakítják ki, és csak a derékrésznél rögzítik őket varrással. Utóbbi nehezebb, merevebb szövetből készül, így inkább ősszel trendi; a pliszírozott változat légiesebb hatást kelt, mivel könnyedebb anyagból, például selyemből állítják elő.
