Hogyan veszíts el egy pasit 10 nap alatt 5 tömegpusztító szettel?

Míg egy jól eltalált outfit magabiztosságot adhat, egy félresikerült összeállítás könnyedén elterelheti a figyelmet a személyiségedről és az ismerkedés további sorsát is megpecsételheti. Most azonban szándékosan a rossz irányba megyünk: megmutatjuk azokat a randi outfiteket, amelyekkel garantáltan emlékezetessé teszed a randit, csak épp nem a jó értelemben.
5 randi outfit, amelyekkel nagyon mellélőhetsz
- Egyszerre legalább három rikító szín már erősen támadja a retinát.
- Mentsd fel magad a flitter, a műszőrme és az állatminta szentháromsága alól.
- Esélyt sem adsz a partnerednek, hogy ne a szettedről beszéljen.
Papagáj ihlette randi outfit
Az első randiösszeállítás már messziről támad, és adj hálát, hogy a pasi nem fordul vissza pánikszerűen az étterem ajtajából a neonrózsaszín műszőrme kabátod láttán, amely alatt narancssárga crop topot viselsz. A flitteres miniszoknyáról azt hitted, kellemesen elegánssá varázsolja a szetted? Tévedtél. Nem sokat. De tévedtél. Akkor is, amikor egy leopárdmintás crossbody-t tartottál a legillőbb kiegészítőnek.
Munka után egy mozi még belefér – Csak nem ilyen randiszettben
Az első randit valami csoda folytán túlélted (vagy a randipartnered valóban nem a külsődre, sokkal inkább a belső értékeidre kíváncsi), a másodikat moziba beszéltétek meg. Munkából érkezel a találkozóra, bő fél órával a film kezdése előtt. Ezúttal az irodai outfitet párosítottad sportos eleganciával. Kár, hogy nem sikerült.
Sötétkék blézer a neonsárga sportmelltartó fölött, alul pedig sötétkék leggins, klasszikus fekete körömcipővel. Ezt talán csak Rihanna irigyelné meg.
Pöttyöset a csíkossal a vélt vizuális harmónia jegyében
A harmadik összeállításban a minták harcolnak egymással a dominanciáért: fekete-fehér pöttyös ingblúz hosszanti, piros-fehér csíkozású, a tested vonalát követő szoknyával, barna kígyóbőr mintás bokacsizmával.
Amikor azt mondtuk egy korábbi cikkünkben, hogy nem kell félni a kísérletezéstől, nem úgy értettük, hogy hagyd totálisan figyelmen kívül a vizuális harmóniát.
Az azonos színű, de eltérő minták összehangolása, azaz az úgynevezett monokróm mintázás az egyik legbiztosabb módszer a stílusos megjelenéshez, mivel a közös szín automatikusan megteremti az összhangot. Adj hálát az égnek, hogy a mozifilmeket sötétben vetítik.
Oversize-túltengés
Egy kellemes sétát tesztek a belvárosi parkban, ezért úgy döntesz, hogy a lezserebb énedet is megmutatod. Az oversize-oversize koncepcióra építesz, és ezúttal visszafogott színvilággal próbálod leplezni a teljes szabásbeli káoszt.
Egy túlméretezett, földig érő, bézs ingruha az alap, amit egy bő, fehér kötött kardigánnal rétegezel. Az összhatás nem harsány, inkább csendesen abszurd: mintha direkt el akarnál tűnni a szettedben. Partnered szeme a séta során többször tikkel, mint eddig bármikor. Vajon miért?
„Elegáns vagyok, de csak félig gondoltam komolyan” randi outfit
Egy letisztult, karcsúsított, ujjatlan maxiruhára esett a választásod, finom arany ékszerekkel és tökéletes long bob frizurával. Partnered csodálattal néz végig rajtad, lélegzete pedig akkor áll el igazán – és szó szerint – amikor tekintete a lábadra vándorol. Egy vastag talpú sportcipőt viselsz, ami eléggé öregít, és melynek két oldalát rózsaszín csíkok ékesítik.
A kontraszt annyira erős, hogy szinte hallani, ahogy a ruha és a cipő vitatkozik egymással. Belépsz a terembe, és az egerek felugrálnak a székre. Drukkolunk, hogy ne légy ghosting áldozata.
