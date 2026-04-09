2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Hogyan veszíts el egy pasit 10 nap alatt 5 tömegpusztító szettel?

123rf.com -
Jónás Ágnes
2026.04.09.
Az első randi tele van izgalommal, bizonytalansággal és – valljuk be – kisebb-nagyobb öltözködési kockázatokkal is. Cikkünkben most szándékosan eltúloztuk a randi outfiteket: az alábbi összeállítások egy képzeletbeli, kísérletező univerzumból érkeztek, csakis azért, hogy emlékeztessünk, a kevesebb néha több. Íme 5 női randiszett, amelyek garantáltan próbára teszik partnered idegrendszerét és a kapcsolat jövőjét is, akárcsak a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? című filmben.

Míg egy jól eltalált outfit magabiztosságot adhat, egy félresikerült összeállítás könnyedén elterelheti a figyelmet a személyiségedről és az ismerkedés további sorsát is megpecsételheti. Most azonban szándékosan a rossz irányba megyünk: megmutatjuk azokat a randi outfiteket, amelyekkel garantáltan emlékezetessé teszed a randit, csak épp nem a jó értelemben.

A jól megválasztott randi outfit csodát tesz. És a rosszul megválasztott?
Forrás:  123rf.com

5 randi outfit, amelyekkel nagyon mellélőhetsz

  • Egyszerre legalább három rikító szín már erősen támadja a retinát.
  • Mentsd fel magad a flitter, a műszőrme és az állatminta szentháromsága alól.
  • Esélyt sem adsz a partnerednek, hogy ne a szettedről beszéljen.

Papagáj ihlette randi outfit 

Az első randiösszeállítás már messziről támad, és adj hálát, hogy a pasi nem fordul vissza pánikszerűen az étterem ajtajából a neonrózsaszín műszőrme kabátod láttán, amely alatt narancssárga crop topot viselsz. A flitteres miniszoknyáról azt hitted, kellemesen elegánssá varázsolja a szetted? Tévedtél. Nem sokat. De tévedtél. Akkor is, amikor egy leopárdmintás crossbody-t tartottál a legillőbb kiegészítőnek.

1. Izia Kabát pink 30.790 Ft, 2. Only crop top narancssárga 4.790 Ft , 3. Bershka Sequinned miniszoknya  9.995 Ft, 4. Keresztpántos táska leopárdmintás 42.000 Ft 
Forrás: reserved.com, zalando.com, bershka.com, liujo.com

Munka után egy mozi még belefér – Csak nem ilyen randiszettben

Az első randit valami csoda folytán túlélted (vagy a randipartnered valóban nem a külsődre, sokkal inkább a belső értékeidre kíváncsi), a másodikat moziba beszéltétek meg. Munkából érkezel a találkozóra, bő fél órával a film kezdése előtt. Ezúttal az irodai outfitet párosítottad sportos eleganciával. Kár, hogy nem sikerült.

Sötétkék blézer a neonsárga sportmelltartó fölött, alul pedig sötétkék leggins, klasszikus fekete körömcipővel. Ezt talán csak Rihanna irigyelné meg.

 

1. Only ONLRAVEN LIFE HOURGLASS blézer 19.990 Ft, 2. Cardio Bunny POWER sportmelltartó 6 000 Ft, 3. Leggings  11.995 Ft, 4. Graceland tűsarkú 11 990 Ft
Forrás: zalando.hu, cardiobunny.com, reserved.hu, deichmann.hu

Pöttyöset a csíkossal a vélt vizuális harmónia jegyében

A harmadik összeállításban a minták harcolnak egymással a dominanciáért: fekete-fehér pöttyös ingblúz hosszanti, piros-fehér csíkozású, a tested vonalát követő szoknyával, barna kígyóbőr mintás bokacsizmával.

Amikor azt mondtuk egy korábbi cikkünkben, hogy nem kell félni a kísérletezéstől, nem úgy értettük, hogy hagyd totálisan figyelmen kívül a vizuális harmóniát. 

Az azonos színű, de eltérő minták összehangolása, azaz az úgynevezett monokróm mintázás az egyik legbiztosabb módszer a stílusos megjelenéshez, mivel a közös szín automatikusan megteremti az összhangot. Adj hálát az égnek, hogy a mozifilmeket sötétben vetítik. 

1. Tojáshéj színű pöttyös blúz 59.990 Ft, 2. YAS YASPELLA csíkos A-vonalú szoknya 19.990 Ft, 3. Kígyóbőr mintájú cognak snake bokacipő 60 000 Ft
Forrás: zalando.hu, y-a-s-com, 2hm.com

Oversize-túltengés

Egy kellemes sétát tesztek a belvárosi parkban, ezért úgy döntesz, hogy a lezserebb énedet is megmutatod. Az oversize-oversize koncepcióra építesz, és ezúttal visszafogott színvilággal próbálod leplezni a teljes szabásbeli káoszt. 

Egy túlméretezett, földig érő, bézs ingruha az alap, amit egy bő, fehér kötött kardigánnal rétegezel. Az összhatás nem harsány, inkább csendesen abszurd: mintha direkt el akarnál tűnni a szettedben. Partnered szeme a séta során többször tikkel, mint eddig bármikor. Vajon miért?

 

1. Tatuum LUMI kardigán 22.490 Ft, 2. RONNI ingruha, beige 36.990 Ft
Forrás: tatuum.com, zalando.hu

„Elegáns vagyok, de csak félig gondoltam komolyan” randi outfit

Egy letisztult, karcsúsított, ujjatlan maxiruhára esett a választásod, finom arany ékszerekkel és tökéletes long bob frizurával. Partnered csodálattal néz végig rajtad, lélegzete pedig akkor áll el igazán – és szó szerint – amikor tekintete a lábadra vándorol. Egy vastag talpú sportcipőt viselsz, ami eléggé öregít, és melynek két oldalát rózsaszín csíkok ékesítik. 

A kontraszt annyira erős, hogy szinte hallani, ahogy a ruha és a cipő vitatkozik egymással. Belépsz a terembe, és az egerek felugrálnak a székre. Drukkolunk, hogy ne légy ghosting áldozata.

 

1. Hosszú ujjatlan maxi ruha 15.995 Ft, 2. Aranyozott fülbevaló 18.990 Ft, 3.  Adidas VL Court 3.0 28 995 Ft 
Forrás: 2hm.com, ralphlauren.com, ccc.eu.hu

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ennyit ér a stílus: Szoboszlai Dominik közel 100 millió forintos szettet villantott

Szoboszlai Dominik legújabb szettje nemcsak elképesztően sikkes, de felér egy kisebb vagyonnal is. Mutatjuk az ifjú tehetség csaknem 100 millió forintot érő összeállítását!

Elegáns koktélórák és vintage modellek − 2026 legmenőbb karóratrendjei

A karóra mindig is a stílus és a praktikum kifinomult ötvözete marad.

Ruhák, amiket nem érdemes viselni az első randin, ha szeretnél másodikat is

Talán számodra is ismerős lehet a helyzet: állsz a ruhásszekrényed előtt, a randi fél óra múlva kezdődik és neked fogalmad sincs, hogy mit vegyél magadra. Minden vagy unalmas, vagy kihívó, vagy túlságosan komoly, pedig a lehető legjobb benyomást szeretnéd kelteni, de valamiért a ruhatárad hátráltat ebben. Ne aggódj, tippjeinkkel nem kell több lelki krízist átélned a gardróbodban!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
