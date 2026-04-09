Hogyan veszíts el egy pasit 10 nap alatt 5 tömegpusztító szettel?

Míg egy jól eltalált outfit magabiztosságot adhat, egy félresikerült összeállítás könnyedén elterelheti a figyelmet a személyiségedről és az ismerkedés további sorsát is megpecsételheti. Most azonban szándékosan a rossz irányba megyünk: megmutatjuk azokat a randi outfiteket, amelyekkel garantáltan emlékezetessé teszed a randit, csak épp nem a jó értelemben.

A jól megválasztott randi outfit csodát tesz. És a rosszul megválasztott?

Forrás: 123rf.com

5 randi outfit, amelyekkel nagyon mellélőhetsz Egyszerre legalább három rikító szín már erősen támadja a retinát.

Mentsd fel magad a flitter, a műszőrme és az állatminta szentháromsága alól.

Esélyt sem adsz a partnerednek, hogy ne a szettedről beszéljen.

Papagáj ihlette randi outfit

Az első randiösszeállítás már messziről támad, és adj hálát, hogy a pasi nem fordul vissza pánikszerűen az étterem ajtajából a neonrózsaszín műszőrme kabátod láttán, amely alatt narancssárga crop topot viselsz. A flitteres miniszoknyáról azt hitted, kellemesen elegánssá varázsolja a szetted? Tévedtél. Nem sokat. De tévedtél. Akkor is, amikor egy leopárdmintás crossbody-t tartottál a legillőbb kiegészítőnek.

1. Izia Kabát pink 30.790 Ft, 2. Only crop top narancssárga 4.790 Ft , 3. Bershka Sequinned miniszoknya 9.995 Ft, 4. Keresztpántos táska leopárdmintás 42.000 Ft

Forrás: reserved.com, zalando.com, bershka.com, liujo.com

Munka után egy mozi még belefér – Csak nem ilyen randiszettben

Az első randit valami csoda folytán túlélted (vagy a randipartnered valóban nem a külsődre, sokkal inkább a belső értékeidre kíváncsi), a másodikat moziba beszéltétek meg. Munkából érkezel a találkozóra, bő fél órával a film kezdése előtt. Ezúttal az irodai outfitet párosítottad sportos eleganciával. Kár, hogy nem sikerült.

Sötétkék blézer a neonsárga sportmelltartó fölött, alul pedig sötétkék leggins, klasszikus fekete körömcipővel. Ezt talán csak Rihanna irigyelné meg.

1. Only ONLRAVEN LIFE HOURGLASS blézer 19.990 Ft, 2. Cardio Bunny POWER sportmelltartó 6 000 Ft, 3. Leggings 11.995 Ft, 4. Graceland tűsarkú 11 990 Ft

Forrás: zalando.hu, cardiobunny.com, reserved.hu, deichmann.hu

Pöttyöset a csíkossal a vélt vizuális harmónia jegyében

A harmadik összeállításban a minták harcolnak egymással a dominanciáért: fekete-fehér pöttyös ingblúz hosszanti, piros-fehér csíkozású, a tested vonalát követő szoknyával, barna kígyóbőr mintás bokacsizmával.

Amikor azt mondtuk egy korábbi cikkünkben, hogy nem kell félni a kísérletezéstől, nem úgy értettük, hogy hagyd totálisan figyelmen kívül a vizuális harmóniát.

Az azonos színű, de eltérő minták összehangolása, azaz az úgynevezett monokróm mintázás az egyik legbiztosabb módszer a stílusos megjelenéshez, mivel a közös szín automatikusan megteremti az összhangot. Adj hálát az égnek, hogy a mozifilmeket sötétben vetítik.