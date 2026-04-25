Botrány ide vagy oda: Sydney Sweeney pucérkodása tarol – rekordnézettséget hozott az Eufória

A kritikák és a megosztó jelenetek ellenére a színésznőnek hízhat a mája. Az Eufória harmadik évada kiemelkedő nézettségi adatokat produkált, ami a kritikusok szerint annak is köszönhető, hogy Sydney Sweeney-ről beszél most a világ.

Az Eufória harmadik évada rengeteg kritikát kapott, és lehet, hogy pont ennek köszönheti a népszerűségét. Úgy tűnik, Sydney Sweeney merész jelenetei miatt most az is megnézi, aki nem tervezte. 

  • Az Eufória 3. évada komoly kritikákat kapott.
  • A 2. epizód 8,5 millió nézőt ért el három nap alatt az USA-ban.
  • A nézettség meghaladja a korábbi évadokét.
  • A sorozat az HBO Max toplista élére került.
  • Sydney Sweeney szereplése kiemelt figyelmet kap.

Sydney Sweeney meztelenkedése lenne az Eufória 3. évadának a titka? 

Az Eufória legújabb évadát sokan, még szakmabeliek is, bírálták a felnőtt besorolású jelenetek miatt, amelyek különösen Sydney Sweeney karakteréhez kapcsolódnak. A negatív visszhang azonban nem befolyásolta a nézői érdeklődést, legalábbis nem vette el a kedvüket, sőt.  A Variety adatai szerint a harmadik évad második epizódja az első három napban 8,5 millió nézőt ért el az Egyesült Államokban az HBO-n és az HBO Maxen. A nézettségi mutatók meghaladják a második évad eredményeit, és a sorozat az HBO Max kínálatában is az élre került, megelőzve többek között a The Pitt című produkciót.

Sydney Sweeney mindig nyíltan vállalta pikáns megjelenéseit.
Tény: Sweeney a figyelem középpontjába került

A sorozat sikerével párhuzamosan Az Ördög Pradát viselből kirúgott Sydney Sweeney is kiemelt figyelmet kapott. A szakmai és közösségi platformokon is egyre gyakrabban kerül elő a neve, még úgy is, hogy a produkcióban együtt szerepel a szupernépszerű és gyönyörű Zendayával.  „Mindenki róla beszél, miután megnézte a sorozat epizódját, pedig Zendayával játszik együtt, aki vitathatatlanul a bolygó jelenlegi legdögösebb színésznője” − írja a Daily Mail

