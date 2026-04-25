Botrány ide vagy oda: Sydney Sweeney pucérkodása tarol – rekordnézettséget hozott az Eufória

Az Eufória harmadik évada rengeteg kritikát kapott, és lehet, hogy pont ennek köszönheti a népszerűségét. Úgy tűnik, Sydney Sweeney merész jelenetei miatt most az is megnézi, aki nem tervezte.

Sydney Sweeney meztelenkedése lenne az Eufória 3. évadának a titka?

Az Eufória legújabb évadát sokan, még szakmabeliek is, bírálták a felnőtt besorolású jelenetek miatt, amelyek különösen Sydney Sweeney karakteréhez kapcsolódnak. A negatív visszhang azonban nem befolyásolta a nézői érdeklődést, legalábbis nem vette el a kedvüket, sőt. A Variety adatai szerint a harmadik évad második epizódja az első három napban 8,5 millió nézőt ért el az Egyesült Államokban az HBO-n és az HBO Maxen. A nézettségi mutatók meghaladják a második évad eredményeit, és a sorozat az HBO Max kínálatában is az élre került, megelőzve többek között a The Pitt című produkciót.