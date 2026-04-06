Ugyanaz a stílus, más korszak: Sarolta hercegnő kabátja Dianának is nagyon teteszett volna - Fotó

A brit királyi család a windsori Szent György-kápolnában tartott ünnepi istentiszteleten vett részt vasárnap. A tízéves Sarolta hercegnő mosolyával és kedvességével lopta el a show-t, ám a legnagyobb rajongók kiszúrtak valami egészen érdekeset.

Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg, Lajos herceg és Vilmos herceg húsvétkor

Sarolta hercegnő és Diana hercegné kabátja az időtlen elegancát tükrözi

Sarolta hercegnő húsvétvasárnap édesapjával, Vilmos herceggel, édesanyjával, Katalin hercegnével, valamint testvéreivel, György és Lajos herceggel együtt érkezett a windsori Szent György-kápolnába. Sarolta rendkívül csinos volt, a kabátja beszédtémává vált. A karamellárnyalatú, Catherine Walker által készített kabát mokkabarna gallérral, gombokkal és mandzsettákkal készült, elegáns, klasszikus vonalvezetése pedig sokaknak ismerős lehetett. Nem véletlenül: Diana hercegné már 1982-ben viselt egy nagyon hasonló darabot, amikor egy walesi látogatáson egy kamel- és barna árnyalatú, kockás kabátruhában jelent meg, amelyet Arabella Pollen tervezett.

A nagymama és az unoka kabátja is azt az időtlen eleganciát idézi, amely Diana hercegné stílusát is meghatározta. Katalin hercegné anyósa öröksége előtt tisztelgett azzal, hogy ezen a fontos napon ezt a kabátot adta kislányára. Sarolta a kabát alatt egy világoskék Self-Portrait ruhát viselt. A redőzött sifonruha a márka aktuális kollekciójából származik, ára 200 font (kb. 87.000 Ft). A 10 éves kislány szettjét egy Tory Burch balettcipővel tette teljessé – ez a márka édesanyja, Katalin hercegné egyik kedvence is.

Charlotte Kewley gyermekdivat-stylist szerint Sarolta hercegnő öltözködésével a szülőknek akar üzenni Katalin. A kislány szinte minden ruhadarabját többször is viseli nyilvánosan - ez a kabát is volt már rajta tavaly -, ráadásul tudatosan kerüli az aktuális trendeket követő darabokat, és inkább a hagyományos, időtálló ruhákra épít.

