Vége a mítosznak: megdőlt az egyik legnagyobb nemi sztereotípia

Forradalmi kutatás látott napvilágot! Több, mint 100 éve él az a nemi sztereotípia, hogy a nők vele születetten empatikusabbak és jobban tudnak párhuzamos feladatokat elvégezni, amit egy friss tanulmány megdönteni látszik. Ez a mítosz hatalmas extra terhet ró a nőkre, miközben felmenti a férfiakat a háztartási feladatok alól.

Nemi sztereotípia: az új tanulmány szerint nincs férfi és női agy, a régi elméletet pedig lehúzhatjuk a klotyón.

Forrás: Shutterstock

Nemi sztereotípia: létezik vagy sem?

Úgy néz ki, megdőlt Baron-Cohen rendszerező empatikus elmélete, hiszen a legújabb eredmények szerint a szürkeállomány nem tesz különbséget a nemek között. A legújabb MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy nincs olyan terület az agyban, amiről egyértelműen megmondható lenne, hogy férfihoz vagy nőhöz tartozik.

Mi az a Baron-Cohen féle rendszerező empatikus elmélet?

Az elmélet atyja Simon Baron-Cohen, a Cambridge-i Egyetem klinikai pszichológusa. Szerinte két fő kognitív feldolgozási mód létezik: E és S. Az empatizálás (E) – mások érzelmeinek, gondolatainak megértése és megfelelő érzelmi válaszadás –, inkább a nőkre jellemző, míg a rendszerező gondolkodás (S) – minták, szabályok felismerése rendszerekben (pl. gépek, matematika) a férfiak sajátja. Az elmélet szerint a nők agyában a gyermekgondozási feladatok miatt evolúciós szinten alakult ki ez a gondolkodási különbség, amit a nemi hormonok is erősítenek, de a frissen publikált kutatás szerint ennek nem sok köze van a biológiához.

Nincs olyan, hogy multitasking

A Bron-Cohen elmélet szerint a nők evolúciósan hajlamosabbak a multitaskingra. Nos, a cikk alapjául szolgáló, 2025-ös nemzetközi kutatás alapján ez egy hatalmas tévedés, mert multitasking valójában nem létezik. Az agyunk nem képes egyszerre két kognitív igényű feladatot végezni, csupán gyorsan ugrál közöttük. Ez az ugrálás azonban pedig nemtől függetlenül ugyanannyi energiába kerül és ugyanúgy hátráltatja a feledatok elvégzését. Amikor a Bergeni Egyetem kutatói precíziós tesztekkel vizsgálták a reakcióidőt, kiderült, hogy a nők semmivel sem gyorsabbak ebben a váltásban.

Akkor mégis miért hisszük az ellenkezőjét?

A tudomány szerint kulturálisan úgy alakult az életünk, hogy a nőknek több dolgot kell fejben tartaniuk. Ezt hívják mentális tehernek, ami egy kényszer szülte rutin, amibe a társadalom belekényszerítette őket és semmi köze a biológiához. Ha egy férfit állítasz ugyanabba a helyzetbe, az ő agya is pontosan ugyanúgy alkalmazkodik majd.