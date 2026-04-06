Nem tudsz elaludni éjszaka? Ez a TikTok-trend az inszomnia ellenszerét kínálja

Az inszomnia – vagyis az idült álmatlanság – számtalan ember életét keseríti meg világszerte. Nem véletlen hát, hogy a közösségi médiában számtalan olyan videót találni, ami az álmatlanság okait és megoldásait kutatja. Így találtunk rá Dr. Khanra, aki háziorvosként az alvászavar megoldásának specialistájává vált. Ha neked is problémát jelent az elalvás vagy éjszaka nem tudsz visszaaludni, ha már egyszer felébredtél, akkor tarts velünk, és mutatjuk a megoldást!

Szenvedsz az inszomnia hatásaitól? Ez a TikTok-trend majd segít

„Kognitív keverés” az inszomnia ellen

Az internet tele van titkos fegyvernek titulált praktikákkal, amelyek azt ígérik, hogy megváltoztatják az életedet és az alvásod minőségét, ha kipróbálod őket. De kevés az olyan tanács és módszer, amely egy valódi szakértőtől származik. Dr. Khan azonban azok táborát erősíti, akik nem csak a levegőbe beszélnek. A civil életben háziorvosként tevékenykedő férfi nem csak a való életben, hanem a TikTokon is praktizál. A 112 ezer követővel rendelkező doktor rendszeresen posztol videókat az egészséges étkezésről, betegségek tüneteiről és megelőzésükről, valamint olyan stratégiákat is bemutat, amelyek segíthetnek jobbá tenni az emberek életminőségét. Ilyen volt a legutóbbi videója is, amelyben az éjszakai alvászavar okairól beszélt és tippeket adott a leküzdésükre. Szerinte az alvászavar ellen nincs másra szükség, csupán az általa kifejlesztett szókereső módszerre. Miről van szó? Mutatjuk!

„Srácok elárulom a titkot, én hogyan alszom vissza, amikor hajnal 3 órakor véletlen felébredek. A kognitív keverés hack segítségével. Képzeld el, hogy fekszel az ágyban, körülötted mindenki alszik, de neked kattog az agyad a munkán, a pénzen, a gyereken, az időbeosztáson, és a stressztől nem tudsz aludni. Ilyenkor az agyad azt üzeni a testednek, hogy nem biztonságos aludni, ezért ébernek kell maradnod. Ezért el kell terelni a gondolataidat" – kezdte beszámolóját a szakértő. Majd kifejtette a stratégia részleteit:

„Találj ki egy véletlenszerű szót, majd a szó első betűjére kell koncentrálnod. Sorold fel a fejedben az összes szót, amit ismersz és ezzel a betűvel kezdődik. Ezután próbáld meg vizualizálni azokat a tárgyakat és élőlényeket vagy fogalmakat, amelyek eszedbe jutottak. Ha ez mind megvan, akkor haladj tovább a második betűre. Garantálom neked, hogy mire a szó utolsó betűjéhez érnél, már rég álomba szenderültél" – ígérte a háziorvos.