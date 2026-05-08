Botrány Cannes-ban: sok sztár kiakadhat a filmfesztivál új dress code-ja miatt

A Cannes-ban megrendezett nagyszabású rendezvény soha nem csupán a különleges és figyelemre méltó filmalkotásokról, hanem a divatról is szólt, amely minden évben ad egyfajta lenyomatot a korról, amelyben élünk. A cannes-i filmfesztivál szervezői azonban idén bekeményítenek: a világsztárok nem jelenhetnek meg akármiben.

A cannes-i filmfesztivál szervezője szerint Elle Fanning szettje is túlzottan provokatív volt tavaly.

A cannes-i filmfesztivál szigorúbb dress code-ja A cannes-i filmfesztivált idén május 12. és 23. között, 79. alkalommal rendezik meg.

Az idei év dress code-ja egyértelmű üzenetet hordoz: a túlzások ideje lejárt.

Ezeket az öltözködési szabályokat kötelező lesz követni.

A 2025-ös gálán már próbálták kordában tartani a pucérruha-lázat és a közlekedést akadályozó extravagáns szetteket, a 2026-os szezonra a szervezők még szigorúbb protokollt ígérnek. A szigorítás mögött egyértelmű üzenet áll: a fesztivál vezetősége megelégelte, hogy a Met-gálát idéző, polgárpukkasztó divatshow-k elvonják a figyelmet magukról a filmekről.

Bianca Censori pucérkodása volt az utolsó csepp a cannes-i pohárban

A szervezők hivatalosan nem neveztek meg egyetlen sztárt sem, az új dress code-ot azonban mégis sokan közvetlen válaszként értelmezik a Censori-jelenségre.

A divatvilág és a sajtó egyöntetűen Bianca Censori provokatív öltözködését, különösen a 2025-ös Grammy-gálán bemutatott, szinte teljesen áttetsző hálós szettjét tartja a szigorítás egyik legfőbb okának.

A villantós ruhakombinációkkal és az abroncsos ruhákkal pedig a gond az, hogy − azon túl, hogy balesetveszélyesek − alig férnek el a moziterem szűk széksoraiban, így a vendég vagy nem tud leülni rendesen vagy a mellette ülők elől veszi el a helyet.

Heidi Klum ruhája gyakorlatilag balesetveszélyes volt 2025-ben.

Mit viselhetnek a sztárok a cannes-i filmfesztiválon?

A nőknek a földig érő estélyi, a férfiaknak pedig a szmoking és a fekete csokornyakkendő marad a kötelező belépő. Bár Julia Roberts mezítlábas sétája óta a szabályok némileg engedékenyebbek lettek – már az elegáns lapos talpú cipő is elfogadott –, a 2026-os irányelvek továbbra is a visszafogott eleganciát és a kifinomult, tüllből vagy selyemből készült couture darabokat részesítik előnyben.

A szervezők célja egyértelmű: a május 12-i kezdésre mindenki értse meg, hogy a vörös szőnyeg nem a polgárpukkasztásról, hanem a filmművészet iránti tiszteletről szól.

Az új szabályzat betartatása szigorú lesz, így aki nem a kevesebb több elve alapján választott outfitet, azt a biztonsági személyzet kikíséri a területről.