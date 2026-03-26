Idén tavasszal az excentrikus nagynénik stílusa tarol: rojtok, csipkék és állatminták minden mennyiségben

Bába Dorottya
2026.03.26.
Idén tavasszal végleg leáldozott az erőltetett letisztultságnak, hisz az excentrikusnagynéni-sikk fogja uralni a trendeket. Ismerd meg 2026 tavaszi divatjának legnagyobb őrületét!

Mindenkinek az életében volt egy vicces, társadalmi normákra fittyet hányó nagynéni, aki mindemellett roppant stílusos volt. Vibráló személyiségükhöz hasonlóan öltözködésük sem volt épp visszafogott, de pont ez volt a varázsa. Az idő gyors múlását mi sem illusztrálja jobban, hogy 2026 tavaszi divattrendje szerint már mi magunk leszünk az a bizonyos rokon. Összegyűjtöttünk mindent, amit az excentrikusnagynéni-sikkről tudnunk kell.

2026 tavaszi divat nagyágyúja: az excentrikus nagynéni sikk
Az excentrikusnagynéni-sikk 2026 tavaszi divatjának egyik sztárja.
2026 divattrend és a menő nagynénik

  • Az excentrikus nagynéni sikk a Y2k és a ’90-es évek öltözködéshez nyúlik vissza.
  • Neonszínek, feltűnő ékszerek, állatminta, misztikus stílus egy leheletnyi New Age vonással.
  • Ez a 2026 tavaszi divat nem csak a retró szerelmeseinek kedvez.

Miért szeretjük annyira az excentrikus nagynénik stílusát?

Az elmúlt években a clean girl, valamint az old money stílus mesterkélt letisztultsága álmosította el a divatrajongókat, ám idén úgy tűnik, hogy az inga végleg kilengett. Ennek előfutára volt a vibráló színekkel operáló glitchy glam sikk, és egy ideig mindenki stílusos nagyinak akart öltözni, 2026 tavaszi divatjába az excentrikus nagynénik csörtettek be, és előreláthatólag jó ideig nem is akarnak távozni.

Szertelen, a divat begyöpösödött szabályait szándékosan áthágó szettek, állatminták jelennek meg, de a különböző vastagságú és textúrájú anyagokkal is bátran kísérleteznek. Élénk árnyalatok, hamvaiból felvillanó neonszínek jellemzik a stílust, ahol a szokatlan mintapárosítás nem kivétel, hanem szabály.

Giccses, feltűnő kiegészítők, látványos minták, de a törzsi minták, népies motívumok, hippi romantika és ezoterikus tematika is megjelenik.

Ez utóbbiak tökéletesen illusztrálják a menő nagynéni stílusának lényegét, hisz az utóbbi évek évek divattrendjeihez hasonlóan ez is a Y2K, illetve a ’90-es évek retró nosztalgiájából merít ihletet. Segítünk, hogy te is megalkothasd a határozott, mégis világias, vagány, kötöttséget nem ismerő szetteket alkothass.

2026 tavaszi divatjának alapdarabjai

Bújj Phoebe Buffay, vagy Zelda és Hilda Spellman szettjeibe a Sabrina a tiniboszorkányból!

Rojtok minden mennyiségben

Mivel a rojtok idén amúgy is visszatértek a divat fősodrába, most már nehéz lesz kibírni, hogy be ne újítsunk egy rojtos ruhadarabot, kiegészítőt. Választhatunk szoknyát, felsőt, táskát – igazából bármilyen feltűnő darab megteszi, a lényeg annyi, hogy bohém, szertelen összhatást teremtsünk.

Poncsók és kimonók

Mi idézné meg jobban a boszorkányos nagynénik esztétikáját, mint egy kényelmes poncsó vagy kimonó? Válasszunk törzsi, esetleg geometrikus mintás darabokat, engedjük szabadjára a fantáziát. Egy ilyen ruhadarab még a legunalmasabb outfitet is képes megtölteni élettel.

Fodrok, csipkék

A fodros ruhák, felsők, szoknyák mozgalmas sziluettet kölcsönöznek megjelenésünknek, hisz megtestesítik az excentrikus nagynénik unalmasnak nem nevezhető életmódját. Csipkékkel kombinált darabokkal pedig egy csepp retró romantikával hintjük be szettünket.

Elő az állatmintákkal!

Sokak rémálmaiban kísértenek a kétezres években némileg túlhasznált darabok, de pont ezért kell nekik esélyt adni. Legyen az párduc, ocelot, zebra vagy épp leopárdminta, remekül megidézhetjük általa az ezredforduló hóbortos világát. Műszőrme szegélyekkel pedig egy kicsi luxust csempészhetük az összhatásba.

Giccs és flitterek

Az sem árt, ha a kiegészítőkön és ruhadarabokon nemcsak a minták, de a flitterek, gyöngyök is megjelennek, sőt. Nem szabad félni az ékszerek halmozásától, nyúljunk bátran az avatatlan szemek által akár ízléstelennek bélyegzett darabokhoz is. Ami a lényeg, hogy minden esetben a kényelem legyen a fő szempont.

Így illeszd stílusodba a nagynéni sikket!

Ahogy a legtöbb divattrendnél, úgy az excentrikusnagynéni-sikknél is hatványozottan érvényes az elv, hogy csak azokat az elemeket illesszük bele öltözködésünkbe, ami közel áll a szívünkhöz. Máskülönben megcsúfolnánk az egész stílus szellemiségét.

Merülj el 2026 stíluskavalkádjában:

Csúnya cipők: trendek, amiket vagy utálsz, vagy imádsz

Van, amikor nem lehet eldönteni: ez most divat vagy vizuális sokk?

Bermudanadrág: 5 inspiráló tavaszi outfit, amit te is viselni akarsz majd

Ahogy beköszönt a melegebb idő, egyre kevésbé vágyunk a hosszú nadrágokra, de a rövid változat még sokszor túl merész választásnak tűnik. Ilyenkor jön képbe a stílusos és kényelmes megoldás: a bermudanadrág.

A tavaszi gardrób alapdarabjai 2026-ban – Így építs időtlen ruhatárat lépésről lépésre

Egy igazán stílusos női ruhatár nem csupán az aktuális trendekről szól: sokkal inkább egy tudatosan felépített, időtálló alapdarabokból álló kollekció.

 

