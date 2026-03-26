Idén tavasszal az excentrikus nagynénik stílusa tarol: rojtok, csipkék és állatminták minden mennyiségben

Mindenkinek az életében volt egy vicces, társadalmi normákra fittyet hányó nagynéni, aki mindemellett roppant stílusos volt. Vibráló személyiségükhöz hasonlóan öltözködésük sem volt épp visszafogott, de pont ez volt a varázsa. Az idő gyors múlását mi sem illusztrálja jobban, hogy 2026 tavaszi divattrendje szerint már mi magunk leszünk az a bizonyos rokon. Összegyűjtöttünk mindent, amit az excentrikusnagynéni-sikkről tudnunk kell.

Az excentrikusnagynéni-sikk 2026 tavaszi divatjának egyik sztárja.

Forrás: Getty Images Europe

2026 divattrend és a menő nagynénik

Neonszínek, feltűnő ékszerek, állatminta, misztikus stílus egy leheletnyi New Age vonással.

Ez a 2026 tavaszi divat nem csak a retró szerelmeseinek kedvez.

Miért szeretjük annyira az excentrikus nagynénik stílusát?

Az elmúlt években a clean girl, valamint az old money stílus mesterkélt letisztultsága álmosította el a divatrajongókat, ám idén úgy tűnik, hogy az inga végleg kilengett. Ennek előfutára volt a vibráló színekkel operáló glitchy glam sikk, és egy ideig mindenki stílusos nagyinak akart öltözni, 2026 tavaszi divatjába az excentrikus nagynénik csörtettek be, és előreláthatólag jó ideig nem is akarnak távozni.

Szertelen, a divat begyöpösödött szabályait szándékosan áthágó szettek, állatminták jelennek meg, de a különböző vastagságú és textúrájú anyagokkal is bátran kísérleteznek. Élénk árnyalatok, hamvaiból felvillanó neonszínek jellemzik a stílust, ahol a szokatlan mintapárosítás nem kivétel, hanem szabály.

Giccses, feltűnő kiegészítők, látványos minták, de a törzsi minták, népies motívumok, hippi romantika és ezoterikus tematika is megjelenik.

Ez utóbbiak tökéletesen illusztrálják a menő nagynéni stílusának lényegét, hisz az utóbbi évek évek divattrendjeihez hasonlóan ez is a Y2K, illetve a ’90-es évek retró nosztalgiájából merít ihletet. Segítünk, hogy te is megalkothasd a határozott, mégis világias, vagány, kötöttséget nem ismerő szetteket alkothass.

2026 tavaszi divatjának alapdarabjai

Bújj Phoebe Buffay, vagy Zelda és Hilda Spellman szettjeibe a Sabrina a tiniboszorkányból!