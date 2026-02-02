Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Grammy 2026: több volt a karát, mint a dallam – Milliós gyémántokban tündököltek a sztárok a díjátadón

Getty Images North America - Kevin Mazur
luxusékszer Grammy-gála 2026 Grammy 2026 világsztárok ékszer szett Grammy-gála
Jónás Ágnes
2026.02.02.
Lezajlott a hatvannyolcadik! A Grammy 2026-os gáláján a káprázatos ruhaköltemények mellett különösen nagy hangsúlyt kaptak a luxusékszerek, amelyek főszereplője ezúttal egyértelműen a gyémánt volt. Nézd meg, mely hírességek viselték a gála legpazarabb darabjait!

A vörös szőnyeg nemcsak a divat, a nagy villantások, hanem ékszerek szempontjából is egyfajta kreatív játszótérré vált, ahol a luxus és az egyediség tökéletes párost alkotott, akárcsak a káprázatos ruhák és viselőik. A Grammy 2026 sztárjai, vendégei és előadói gyémántban fürödtek, de hát miért is adták volna alább?! Mutatjuk, milyen luxusékszereket viseltek kedvenceink!

Justin Bieber, Billie Eilish, Hailey Bieber és a Grammy 2026
Grammy 2026: Justin Bieber, Billie Eilish és Hailey Bieber nyomokban gyémántokat „tartalmaztak”
Forrás: Getty Images North America

Grammy 2026: ezek az ékszerek voltak a legszebbek

  • A Grammy-outfitek mellett reflektorfénybe kerültek a luxusékszerek is.
  • Bebizonyosodott: a férfiak nem kevésbé rajonganak a csillogó ékszerszettekért, mint a hölgyek.
  • Nézd meg, milyen egyedi, pazar ékszereket viselt Bad Bunny, a Bieber házaspár és még sokan mások!

A Grammy 2026 luxusékszerei: csillogás a vörös szőnyegen

A Grammy 2026-os eseménye is elsősorban a zenéről szól, de természetesen a villantások is nagy szerepet kaptak, amikből volt bőven, de Chappell Roan vitte a prímet. A ruhák mellet az ékszerek is előtérbe kerültek, a sztárok csak úgy csillogtak Los Angelesben a 68. Grammy-díjátadón. A dallamok és a díjeső mellett a gyémánt is az érdeklődés középpontjába került. 

Kendrick Lamar 

Szolid, de annál ragyogóbb Jacob & Co. ovális gyémánt fülbevalót viselt, melyet háromsoros gyémánt eternity gyűrűvel és egy „vakító” SHAY baguette gyémánt pecsétgyűrűvel tett még hangsúlyosabbá. Természetesen az előkelő szetthez egy ragyogó karóra is dukált, mely szépen megcsillant a fényben, amikor átvette – többek között – Az év felvétele díját. A rapper egyébként a Grammy történetének legtöbbet díjazott előadója lett, még Jay-Z rekordját is megdöntötte.

Grammy 2026: Kendrick Lamar a legjobb rap album kategóriában nyert, csodás ékszerekben.
Grammy 2026: a Grammy történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált. Káprázatos ékszerekben, boldogan vette át Az év felvételéért járó díjat.
Forrás: Getty Images North America

Charlotte Lawrence

Charlotte Lawrence nemcsak bomba alakjával, hanem egy Messika gyémánt nyaklánccal és csepp alakú gyémánt fülbevalóval hívta fel magára a fotósok figyelmét a vörös szőnyegen.

Charlotte Lawrence a 68. a Grammy 2026 keretében, gyémántékszerekkel.
Charlotte Lawrence egy Messika gyémánt nyaklánccal, csepp alakú gyémántokkal.
Forrás: WireImage

Audrey Nuna

Az R&B dalszerző egy merész Messika csillár stílusú fülbevaló- és gyűrűkombinációt választott, amelyek nem győztek csillogni az est fényeiben. 

Grammy 2026: Audray Nuna gyémántban
Audrey Nuna rapper-dalszerző ahányszor megmozult, annyiszor csillogott a díjátadón. 
Forrás: Getty Images North America

Pink Pantheress

A drum and bass énekesnő jó érzékkel választott kiegészítőt a 68. Grammy-díjátadóra. A Pandora Infinite nyaklánc és hozzá illő karkötő (68 karátnyi gyémánttal!) minden tekintetet ráirányított. 

PinkPantheress és a Grammy 2026. Pandora ékszerekben.
PinkPantheress, a TikTokról feltörekvő énekesnő nem kevesebb, mint 68 gyémántcseppel lett a Grammy 2026 egyik legelegánsabb sztárja.
Forrás: Billboard

Hailey Bieber

A Bieber házaspár sem adta alább a gyémántnál. Hailey klasszikus fekete ruháját egyedi Lorraine Schwartz nyaklánc, 30 karátos körtealakú gyémánt medál, hozzáillő 20 karátos gyémánt fülbevaló és egy hozzá passzoló gyémánt gyűrű tette felejthetetlenné. Justin Biebert pedg az az egy szál boxer, amelyben a gálán fellépett

Grammy 2026: Hailey Bieber és Justin Bieber
Justin Bieber és Hailey Bieber is csillogtak.
Forrás: Getty Images North America

Olivia Dean

A női pop- és alternatív színtérből Olivia Dean a Cartier gyémánt függő- és karkötő kombinációját viselte, amely finoman erősítette elegáns Chanel-estélyiét.

Grammy 2026: Olivia Dean szikrázó ékszerekben.
Olivia Dean győztes a Grammy 2026-os gálán.
Forrás: Getty Images North America

Bad Bunny 

A rapper és zenei producer elegáns Schiaparelli szmokingot viselt, melyet nem túlzó, de igen hangsúlyos, szikrázó ékszeres részletekkel egészített ki: egyetlen gyémánt karika fülbevalót és egy gyémánt gyűrűt választott.

Bad Bunny és Az év albuma díj, Grammy 2026
Bad Bunny is felékszerezte magát a Grammy 2026-os eseményére.
Forrás: Getty Images North America

