Grammy 2026: több volt a karát, mint a dallam – Milliós gyémántokban tündököltek a sztárok a díjátadón

A vörös szőnyeg nemcsak a divat, a nagy villantások, hanem ékszerek szempontjából is egyfajta kreatív játszótérré vált, ahol a luxus és az egyediség tökéletes párost alkotott, akárcsak a káprázatos ruhák és viselőik. A Grammy 2026 sztárjai, vendégei és előadói gyémántban fürödtek, de hát miért is adták volna alább?! Mutatjuk, milyen luxusékszereket viseltek kedvenceink!

Grammy 2026: Justin Bieber, Billie Eilish és Hailey Bieber nyomokban gyémántokat „tartalmaztak”

Forrás: Getty Images North America

Grammy 2026: ezek az ékszerek voltak a legszebbek

A Grammy-outfitek mellett reflektorfénybe kerültek a luxusékszerek is.

Bebizonyosodott: a férfiak nem kevésbé rajonganak a csillogó ékszerszettekért, mint a hölgyek.

Nézd meg, milyen egyedi, pazar ékszereket viselt Bad Bunny, a Bieber házaspár és még sokan mások!

A Grammy 2026 luxusékszerei: csillogás a vörös szőnyegen

A Grammy 2026-os eseménye is elsősorban a zenéről szól, de természetesen a villantások is nagy szerepet kaptak, amikből volt bőven, de Chappell Roan vitte a prímet. A ruhák mellet az ékszerek is előtérbe kerültek, a sztárok csak úgy csillogtak Los Angelesben a 68. Grammy-díjátadón. A dallamok és a díjeső mellett a gyémánt is az érdeklődés középpontjába került.

Kendrick Lamar

Szolid, de annál ragyogóbb Jacob & Co. ovális gyémánt fülbevalót viselt, melyet háromsoros gyémánt eternity gyűrűvel és egy „vakító” SHAY baguette gyémánt pecsétgyűrűvel tett még hangsúlyosabbá. Természetesen az előkelő szetthez egy ragyogó karóra is dukált, mely szépen megcsillant a fényben, amikor átvette – többek között – Az év felvétele díját. A rapper egyébként a Grammy történetének legtöbbet díjazott előadója lett, még Jay-Z rekordját is megdöntötte.

Grammy 2026: a Grammy történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált. Káprázatos ékszerekben, boldogan vette át Az év felvételéért járó díjat.

Forrás: Getty Images North America

Charlotte Lawrence

Charlotte Lawrence nemcsak bomba alakjával, hanem egy Messika gyémánt nyaklánccal és csepp alakú gyémánt fülbevalóval hívta fel magára a fotósok figyelmét a vörös szőnyegen.

Charlotte Lawrence egy Messika gyémánt nyaklánccal, csepp alakú gyémántokkal.

Forrás: WireImage

Audrey Nuna

Az R&B dalszerző egy merész Messika csillár stílusú fülbevaló- és gyűrűkombinációt választott, amelyek nem győztek csillogni az est fényeiben.

Audrey Nuna rapper-dalszerző ahányszor megmozult, annyiszor csillogott a díjátadón.

Forrás: Getty Images North America

Pink Pantheress

A drum and bass énekesnő jó érzékkel választott kiegészítőt a 68. Grammy-díjátadóra. A Pandora Infinite nyaklánc és hozzá illő karkötő (68 karátnyi gyémánttal!) minden tekintetet ráirányított.