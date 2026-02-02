Grammy 2026: több volt a karát, mint a dallam – Milliós gyémántokban tündököltek a sztárok a díjátadón

A vörös szőnyeg nemcsak a divat, a nagy villantások, hanem ékszerek szempontjából is egyfajta kreatív játszótérré vált, ahol a luxus és az egyediség tökéletes párost alkotott, akárcsak a káprázatos ruhák és viselőik. A Grammy 2026 sztárjai, vendégei és előadói gyémántban fürödtek, de hát miért is adták volna alább?! Mutatjuk, milyen luxusékszereket viseltek kedvenceink!
Grammy 2026: ezek az ékszerek voltak a legszebbek
A Grammy 2026 luxusékszerei: csillogás a vörös szőnyegen
A Grammy 2026-os eseménye is elsősorban a zenéről szól, de természetesen a villantások is nagy szerepet kaptak, amikből volt bőven, de Chappell Roan vitte a prímet. A ruhák mellet az ékszerek is előtérbe kerültek, a sztárok csak úgy csillogtak Los Angelesben a 68. Grammy-díjátadón. A dallamok és a díjeső mellett a gyémánt is az érdeklődés középpontjába került.
Kendrick Lamar
Szolid, de annál ragyogóbb Jacob & Co. ovális gyémánt fülbevalót viselt, melyet háromsoros gyémánt eternity gyűrűvel és egy „vakító” SHAY baguette gyémánt pecsétgyűrűvel tett még hangsúlyosabbá. Természetesen az előkelő szetthez egy ragyogó karóra is dukált, mely szépen megcsillant a fényben, amikor átvette – többek között – Az év felvétele díját. A rapper egyébként a Grammy történetének legtöbbet díjazott előadója lett, még Jay-Z rekordját is megdöntötte.
Charlotte Lawrence
Charlotte Lawrence nemcsak bomba alakjával, hanem egy Messika gyémánt nyaklánccal és csepp alakú gyémánt fülbevalóval hívta fel magára a fotósok figyelmét a vörös szőnyegen.
Audrey Nuna
Az R&B dalszerző egy merész Messika csillár stílusú fülbevaló- és gyűrűkombinációt választott, amelyek nem győztek csillogni az est fényeiben.
Pink Pantheress
A drum and bass énekesnő jó érzékkel választott kiegészítőt a 68. Grammy-díjátadóra. A Pandora Infinite nyaklánc és hozzá illő karkötő (68 karátnyi gyémánttal!) minden tekintetet ráirányított.
Hailey Bieber
A Bieber házaspár sem adta alább a gyémántnál. Hailey klasszikus fekete ruháját egyedi Lorraine Schwartz nyaklánc, 30 karátos körtealakú gyémánt medál, hozzáillő 20 karátos gyémánt fülbevaló és egy hozzá passzoló gyémánt gyűrű tette felejthetetlenné. Justin Biebert pedg az az egy szál boxer, amelyben a gálán fellépett.
Olivia Dean
A női pop- és alternatív színtérből Olivia Dean a Cartier gyémánt függő- és karkötő kombinációját viselte, amely finoman erősítette elegáns Chanel-estélyiét.
Bad Bunny
A rapper és zenei producer elegáns Schiaparelli szmokingot viselt, melyet nem túlzó, de igen hangsúlyos, szikrázó ékszeres részletekkel egészített ki: egyetlen gyémánt karika fülbevalót és egy gyémánt gyűrűt választott.
