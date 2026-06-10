Katalin hercegné ezt az egy ruhadarabot sosem veszi le nyilvános eseményeken: az ok egészen királyi

Egyetemista éveiben nem igazán irigykedtünk a gardróbjára − és akkor még finoman fogalmaztunk −, miután azonban Vilmos herceg eljegyezte, egy szempillantás alatt divatikonná változott. Ma már mindenki Katalin hercegné öltözködését dicséri, de több titok rejtőzik mögötte, mint azt korábban gondoltuk. Most leleplezzük az egyiket.

Katalin hercegné öltözködése szigorú szabályokhoz van kötve.

Forrás: Northfoto

Egy ruhaszabály, amit Katalin hercegnének mindig be kell tartania Gyakran látjuk a walesi hercegnét kabátban vagy blézerben.

A nyilvános eseményeken azonban ezeket sosem veszi le.

Most felfedjük, miért nem teheti meg ezt még akkor sem, ha megelege lenne.

Ha szeretnél te is olyan elegáns lenni, mint Katalin hercegné, szinte nincs más dolgod, csak lemásolni Vilmos herceg feleségének kedvenc darabjait. Persze itt még nem pihenhetsz meg, hiszen úgyis kell viselned ezeket a ruhákat, ahogyan ő teszi. Bár időnként látunk rajta a lázadó Diana hercegné inspirálta darabokat is, alapvetően mindig a brit királyi család etikettje szerint öltözködik.

Amit azonban sosem tenne meg, hogy nyilvános eseményen leveszi a kabátját vagy a blézerét. A miértre egy királyi szakértő adta meg a választ:

Egy magas rangú királyi személytől elvárják, hogy kifinomult, következetes képet mutasson. A kabát pedig a fegyelem és a professzionalizmus szimbóluma.

Egy másik forrás azt emelte ki, hogy Katalin hercegné éveket töltött azzal, hogy finomítsa a nyilvános megítélését, és ezekhez az elvárásokhoz igazítsa. Mára pedig pontosan tudja, mit vár el tőle a brit királyi család.

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