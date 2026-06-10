Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Katalin hercegné ezt az egy ruhadarabot sosem veszi le nyilvános eseményeken: az ok egészen királyi

brit királyi család Katalin hercegné öltözködés
Egy biztos, hogy a walesi hercegné megjelenése mindig kifogástalan. Az nem titok persze, hogy ruhatárát a stylistjainak köszönheti, de öltözködésében jelentős szerepet kap a brit királyi család etikettje is. Most kiderült, hogy mit és miért nem vesz le soha magáról Katalin hercegné.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Egyetemista éveiben nem igazán irigykedtünk a gardróbjára − és akkor még finoman fogalmaztunk −, miután azonban Vilmos herceg eljegyezte, egy szempillantás alatt divatikonná változott. Ma már mindenki Katalin hercegné öltözködését dicséri, de több titok rejtőzik mögötte, mint azt korábban gondoltuk. Most leleplezzük az egyiket.

Katalin hercegné öltözködése
Katalin hercegné öltözködése szigorú szabályokhoz van kötve.
Forrás: Northfoto

Egy ruhaszabály, amit Katalin hercegnének mindig be kell tartania

  • Gyakran látjuk a walesi hercegnét kabátban vagy blézerben.
  • A nyilvános eseményeken azonban ezeket sosem veszi le.
  • Most felfedjük, miért nem teheti meg ezt még akkor sem, ha megelege lenne.

Ha szeretnél te is olyan elegáns lenni, mint Katalin hercegné, szinte nincs más dolgod, csak lemásolni Vilmos herceg feleségének kedvenc darabjait. Persze itt még nem pihenhetsz meg, hiszen úgyis kell viselned ezeket a ruhákat, ahogyan ő teszi. Bár időnként látunk rajta a lázadó Diana hercegné inspirálta darabokat is, alapvetően mindig a brit királyi család etikettje szerint öltözködik.

Amit azonban sosem tenne meg, hogy nyilvános eseményen leveszi a kabátját vagy a blézerét. A miértre egy királyi szakértő adta meg a választ:

Egy magas rangú királyi személytől elvárják, hogy kifinomult, következetes képet mutasson. A kabát pedig a fegyelem és a professzionalizmus szimbóluma.

Egy másik forrás azt emelte ki, hogy Katalin hercegné éveket töltött azzal, hogy finomítsa a nyilvános megítélését, és ezekhez az elvárásokhoz igazítsa. Mára pedig pontosan tudja, mit vár el tőle a brit királyi család.

Ezek is érdekelhetnek:

5 Katalin hercegné által viselt ruha, amit te is könnyedén beszerezhetsz - Termékekkel, árakkal

Nem kell Windsorban laknod ahhoz, hogy úgy öltözz, mint Katalin hercegné!

Diana, Katalin hercegné és Meghan Markle: 3 esküvő ruha, amit imádott a világ

Neked melyik a kedvenced?

Katalin hercegné nem ismerte a trendeket mielőtt hercegné lett

Nem éppen a kifinomult ízléséről volt híres

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu