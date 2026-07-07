Zendaya istennőként ragyogott az Odüsszeia premierjén: mindenkit túlszárnyalt

Christopher Nolan filmje a legnagyobb sztárokat vonultatja fel. Az epikus akciófilm Homérosz ókori görög eposzának, az Odüsszeiának az adaptációja, és szinte minden A-listás híresség szerepet kapott benne, köztük Zendaya, aki mindenkit túl is ragyogott a premieren. Úgy nézett ki, mint egy istennő.

Zendaya ragyogott az Odüsszeia premierjén.

Forrás: FilmMagic

Zendaya az Odüsszeia premierjén

Zendaya komolyan vette az Odüsszeia premierjét, ahogy azt már tőle megszokhattuk, a film stílusához öltözött a bemutatón. Christopher Nolan adaptációjában ő Athéné karakterét alakítja, aki végigkíséri Odüsszeuszt és fiát a viszontakságaikon, és akinek nagy szerepe volt abban, hogy végül hazatérhetett a hős Ithakába.

A londoni világpremieren a 29 éves színésznő egy drámai fehér, a teste vonalait követő páncélban jelent meg, amely vonzotta a tekinteteket. A Schiaparelli-ruhát egy hozzá illő nyaklánc tette teljessé.

Zendaya az Odüsszeia londoni premierjén.

Forrás: Northfoto/Doug Peters/EMPICS

Zendaya második ruhája a görög istenek öltözetét idézte: a mellrészt zöld levelek alkották, amelyhez egy bő szoknya csatlakozott. Ebben az öltözékben fotózták színésztársaival, ugyanis a filmben rengeteg sztár szerepel. Anne Hathaway Odüsszeusz feleségét, Penelopét alakítja, de Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton és Charlize Theron is szerepelnek az akciófilmben.

Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, és Mia Goth az Odüsszeia londoni világpremierjén.

Forrás: PA Wire/Northfoto

Lupita Nyong'o Szép Helénát alakítja, ami miatt természetesen sokan zúgolódtak, de mire elértek az epikus film bemutatójához, a kétkedő hangok is elcsitultak, ahogy már a pontatlanságok miatt is volt felháborodás, de már a korhű jelmezeket hiányolók is lecsillapodtak.

Íme, az Odüsszeia előzetese

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