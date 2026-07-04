Diana hercegné imádott szandálja újra a nyár slágerdarabja lett

Öltözködése azért válhatott megjegyezhetővé és ikonikussá, mert mindig volt benne valami nagyon könnyed, mégis tudatosan elegáns, még akkor is, amikor teljesen hétköznapi darabokat viselt. Diana hercegnét a cipők terén is különösen izgalmas stílus jellemezte: követte a kor divatját, ugyanakkor meg is előzte azt, és olyan fazonokat választott, amelyek egy 2026-os gardróbban is simán megállják a helyüket.

Diana hercegné szandáljai az árverések legkelendőbb ereklyéi.

Forrás: Getty Images Europe

A mandulaorrú cipők és az espadrillek Diana hercegnőn remekül mutattak

Előszeretettel viselt alacsonyabb sarkú szandálfazonokat, mert ezekbe tényleg lehetett „élni”

A hercegné sok cipője ma is modernnek hat, mert nem a pillanatnyi extrém trendekre, hanem klasszikus formákra épített

Mutatjuk árakkal, hol szerezhetsz be hasonló topánokat!

Diana hercgné kedvenc szandáljai 2026 slágerdarabjai

A mandulaorrú cipők és az espadrillek hatalmas reneszánszukat élik a divat világában, és a nyári szezon abszolút slágerdarabjaivá váltak. Az espadrillest főleg a lenből vagy jutából font talpa miatt kedvelik, a mandulaorrú cipők pedig azért szerethetők, mert nagyon nőiesek és kényelmesebbek, mint a hegyes orrú lábbelik.

Espadrilles, a sportosan elegáns éktalpú

Valóban igaz, hogy Diana hercegné előszeretettel viselt espadrillest, különösen nyári, szabadtéri programokon vagy nyaralásokon, mint amilyen az ikonikus, 1981-es windsori pólómérkőzés is volt. A hercegné olyannyira meghaladta korát, hogy az overál és az espadrilles cipő 2026 tavaszán is teljesen modernnek és trendinek hat.

Diana hercegné éktalpú cipőben is divatot teremtett.

Forrás: Getty Images

A 2026-os nyár slágerdarabja a Diana hercegné inspirálta mandulaorrú szandál

A hercegné a királyi öltözködési szabályok miatt ritkán mutatkozott teljesen nyitott szandálban, zárt, mandulaorrú cipői – beleértve a klasszikus slingback és alacsony sarkú fazonokat – azonban a ruhatára alapkövei voltak. Több tervező kifejezetten ezzel a formával vált világhírűvé: a leghíresebb mandulaorrú cipő kétségkívül a Chanel kéttónusú (bézs alapon fekete orrú) slingback lábbelije, az Olsen ikrek divatháza, a The Row pedig gyakorlatilag visszahozta a köztudatba a puha, minimalista mandulacipőket.