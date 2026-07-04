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Diana hercegné imádott szandálja újra a nyár slágerdarabja lett

Northfoto - Boris Spremo/Toronto Star
divatos szandál cipőmánia Diana hercegné
Jónás Ágnes
2026.07.04.
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A nyári cipőtrendek idén kicsit visszarepítenek minket a letisztult, mégis nőies királyi eleganciához, ahol a kényelem és a stílus kéz a kézben jár. Diana hercegné kedvenc szandáljai most újra reflektorfénybe kerülnek, és 2026 legmenőbb nyári alapdarabjainak számítanak. Gyere velünk, nézd meg, melyekről van szó, és azt is, hol szerezheted be őket!

Öltözködése azért válhatott megjegyezhetővé és ikonikussá, mert mindig volt benne valami nagyon könnyed, mégis tudatosan elegáns, még akkor is, amikor teljesen hétköznapi darabokat viselt. Diana hercegnét a cipők terén is különösen izgalmas stílus jellemezte: követte a kor divatját, ugyanakkor meg is előzte azt, és olyan fazonokat választott, amelyek egy 2026-os gardróbban is simán megállják a helyüket. 

Diana hercegné szandáljai
Diana hercegné szandáljai az árverések legkelendőbb ereklyéi.
Forrás: Getty Images Europe
  • A mandulaorrú cipők és az espadrillek Diana hercegnőn remekül mutattak
  • Előszeretettel viselt alacsonyabb sarkú szandálfazonokat, mert ezekbe tényleg lehetett „élni”
  • A hercegné sok cipője ma is modernnek hat, mert nem a pillanatnyi extrém trendekre, hanem klasszikus formákra épített
  • Mutatjuk árakkal, hol szerezhetsz be hasonló topánokat!

Diana hercgné kedvenc szandáljai 2026 slágerdarabjai

A mandulaorrú cipők és az espadrillek hatalmas reneszánszukat élik a divat világában, és a nyári szezon abszolút slágerdarabjaivá váltak. Az espadrillest főleg a lenből vagy jutából font talpa miatt kedvelik, a mandulaorrú cipők pedig azért szerethetők, mert nagyon nőiesek és kényelmesebbek, mint a hegyes orrú lábbelik.

Espadrilles, a sportosan elegáns éktalpú

Valóban igaz, hogy Diana hercegné előszeretettel viselt espadrillest, különösen nyári, szabadtéri programokon vagy nyaralásokon, mint amilyen az ikonikus, 1981-es windsori pólómérkőzés is volt. A hercegné olyannyira meghaladta korát, hogy az overál és az espadrilles cipő 2026 tavaszán is teljesen modernnek és trendinek hat.

Diana hercegné szandáljai
Diana hercegné éktalpú cipőben is divatot teremtett.
Forrás: Getty Images

A 2026-os nyár slágerdarabja a Diana hercegné inspirálta mandulaorrú szandál

A hercegné a királyi öltözködési szabályok miatt ritkán mutatkozott teljesen nyitott szandálban, zárt, mandulaorrú cipői – beleértve a klasszikus slingback és alacsony sarkú fazonokat – azonban a ruhatára alapkövei voltak. Több tervező kifejezetten ezzel a formával vált világhírűvé: a leghíresebb mandulaorrú cipő kétségkívül a Chanel kéttónusú (bézs alapon fekete orrú) slingback lábbelije, az Olsen ikrek divatháza, a The Row pedig gyakorlatilag visszahozta a köztudatba a puha, minimalista mandulacipőket. 

Diana hercegné szandáljai
Lapos sarkú, manduaorró cipőben még földmunkát is lehet végezni.
Forrás: Getty Images

Így kombináld Diana hercegné két kedvenc szandálfajtáját

Mindkét cipőfajtát a lezser elegancia jegyében érdemes párosítani ruhadarabokkal és kiegészítőkkel.  A kényelmes nyári espadrilles tökéletesen mutat könnyű lenvászon nadrágokkal, vagy palazzo nadrággal, és remekül kiegészítik a virágmintás maxiruhákat is. 

Ékszerek terén a kagylós, fás vagy natúr köves fülbevalók és karkötők illenek hozzá a legjobban. 

A mandulaorrú cipők remekül működnek a klasszikus A-vonalú nyáriruhákkal és a ceruzaszoknyával, választhatsz hozzá túlméretezett napszemüveget, finom arany vagy gyöngy ékszereket, valamint hercegnős selyemsálat. 

Mutatjuk, hol szerezheted be az említett lábbeliket

Diana hercegné szandáljai
1. Mohito 16 995 Ft, 2. Deichmann, ESPRIT magassarkú szandál 19 990 Ft, 3. ZARA, BŐR WEDGE CIPŐ 19.995 Ft, 4. KAZAR, Gaura 55 100 Ft, 5.  Zalando Next klasszikus sarkú cipő 11 710 Ft
Forrás: Shutterstock

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