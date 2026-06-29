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Ez a legkárosabb nyári cipő, amit csak hordhatsz - Tönkreteszi a bokát, és csípőfájdalmat is okoz

egészségtelen papucs nyári cipő káros
Váradi Melinda
2026.06.29.
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Kényelmesnek tűnik, szinte mindenki viseli, mégis a szakértők szerint ez az egyik legrosszabb választás. Nemcsak a lábfejedet terheli meg, hanem a térdedre, a csípődre és még a gerincedre is negatív hatással lehet ez a nyári cipő.

Nyáron aligha van népszerűbb lábbeli a flip-flop papucsnál. Könnyű felkapni, szellős, kényelmesnek tűnik, ráadásul a strandtól a városi sétákig sokan szinte egész nap ebben járnak. Az ortopéd szakorvosok azonban régóta figyelmeztetnek: a strandpapucsot nem hosszú távú viselésre tervezték, és ha rendszeresen ebben közlekedsz a többi nyári cipő helyett, az komoly károkat okozhat, és borzasztó egészségtelen.

nyári cipő papucs
A nyári cipők között sok kényelmetlen, pántos darab van, de van egy, aminél nincs károsabb.
Forrás: 123rf.

 

  • A flip-flop papucs kényelmesnek tűnik, de a szakértők szerint hosszú távon komoly terhelést jelenthet a lábnak. 
  • A nem megfelelő alátámasztás miatt nemcsak a talpad fájhat meg, hanem a térded, a csípőd és még a derekad is. 
  • Már néhány óra séta is megváltoztathatja a járásodat, ami idővel kellemetlen mozgásszervi panaszokhoz vezethet. 
  • Mutatjuk, miért érdemes a strandon kívül más lábbelit választanod.

Ez a legkárosabb nyári cipő

Az Y-alakú pánt állandóan nyomja a lábat, ezért a kidörzsölődésen kívül bőrkeményedések is létrejöhetnek A lábujjaknak állandóan meg kell feszülniük, hogy ne essen le a papucs, így könnyen eldeformálódhatnak, és nagyobb a kockázata a kalapácsujj kialakulásának is. Emiatt megváltozik a természetes járás, a láb izmai és inai pedig folyamatos extra terhelésnek vannak kitéve.

A legtöbb flip-flop papucs minimális tartást biztosít. Nincs benne megfelelő boltozati alátámasztás, a talpuk általában túl vékony, és a sarok sem kap megfelelő tartást, alátámasztást a járás során. Emiatt a láb minden lépésnél nagyobb ütést nyel el, mint egy jól kialakított cipőben. 

Nem csak a lábat teszi tönkre

Ha a láb nem kap megfelelő alátámasztást, a térd és a csípő is más szögben terhelődik, ami hosszabb távon fájdalmakhoz és túlterheléses panaszokhoz vezethet. Sokan nem gondolnak bele, hogy a rossz cipő nem csupán a talpat érinti. A lábfej helytelen terhelése láncreakciót indíthat el. Ennek súlyos következményei lehetnek, például: sarokfájdalom, az Achilles-ín túlterhelése, bokafájdalom, térdfájdalom, csípőfájdalom, derék- és hátfájás. Mindezek mellett a népszerű darab rontja a tartást, és nehezíti a járást. 

Az pedig már csak hab a tortán, hogy veszélyes is. A flip-flop papucs ugyanis nem rögzíti megfelelően a lábat, ezért könnyebb megbotlani benne. Lépcsőn, egyenetlen járdán vagy nedves felületen különösen nagy az elesés és a bokaficam kockázata.

Ne aggódj, nem kell teljesen lemondanod a kedvenc strandpapucsodról, de érdemes tudatosan használni. Hosszabb sétákhoz válassz ergonomikus szandált vagy kényelmes sportcipőt, a flip-flopot pedig hagyd meg a vízparti programokra.

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