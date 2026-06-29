Ez a legkárosabb nyári cipő, amit csak hordhatsz - Tönkreteszi a bokát, és csípőfájdalmat is okoz

Nyáron aligha van népszerűbb lábbeli a flip-flop papucsnál. Könnyű felkapni, szellős, kényelmesnek tűnik, ráadásul a strandtól a városi sétákig sokan szinte egész nap ebben járnak. Az ortopéd szakorvosok azonban régóta figyelmeztetnek: a strandpapucsot nem hosszú távú viselésre tervezték, és ha rendszeresen ebben közlekedsz a többi nyári cipő helyett, az komoly károkat okozhat, és borzasztó egészségtelen.
- A flip-flop papucs kényelmesnek tűnik, de a szakértők szerint hosszú távon komoly terhelést jelenthet a lábnak.
- A nem megfelelő alátámasztás miatt nemcsak a talpad fájhat meg, hanem a térded, a csípőd és még a derekad is.
- Már néhány óra séta is megváltoztathatja a járásodat, ami idővel kellemetlen mozgásszervi panaszokhoz vezethet.
- Mutatjuk, miért érdemes a strandon kívül más lábbelit választanod.
Ez a legkárosabb nyári cipő
Az Y-alakú pánt állandóan nyomja a lábat, ezért a kidörzsölődésen kívül bőrkeményedések is létrejöhetnek A lábujjaknak állandóan meg kell feszülniük, hogy ne essen le a papucs, így könnyen eldeformálódhatnak, és nagyobb a kockázata a kalapácsujj kialakulásának is. Emiatt megváltozik a természetes járás, a láb izmai és inai pedig folyamatos extra terhelésnek vannak kitéve.
A legtöbb flip-flop papucs minimális tartást biztosít. Nincs benne megfelelő boltozati alátámasztás, a talpuk általában túl vékony, és a sarok sem kap megfelelő tartást, alátámasztást a járás során. Emiatt a láb minden lépésnél nagyobb ütést nyel el, mint egy jól kialakított cipőben.
Nem csak a lábat teszi tönkre
Ha a láb nem kap megfelelő alátámasztást, a térd és a csípő is más szögben terhelődik, ami hosszabb távon fájdalmakhoz és túlterheléses panaszokhoz vezethet. Sokan nem gondolnak bele, hogy a rossz cipő nem csupán a talpat érinti. A lábfej helytelen terhelése láncreakciót indíthat el. Ennek súlyos következményei lehetnek, például: sarokfájdalom, az Achilles-ín túlterhelése, bokafájdalom, térdfájdalom, csípőfájdalom, derék- és hátfájás. Mindezek mellett a népszerű darab rontja a tartást, és nehezíti a járást.
Az pedig már csak hab a tortán, hogy veszélyes is. A flip-flop papucs ugyanis nem rögzíti megfelelően a lábat, ezért könnyebb megbotlani benne. Lépcsőn, egyenetlen járdán vagy nedves felületen különösen nagy az elesés és a bokaficam kockázata.
Ne aggódj, nem kell teljesen lemondanod a kedvenc strandpapucsodról, de érdemes tudatosan használni. Hosszabb sétákhoz válassz ergonomikus szandált vagy kényelmes sportcipőt, a flip-flopot pedig hagyd meg a vízparti programokra.
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