Ez a legkárosabb nyári cipő, amit csak hordhatsz - Tönkreteszi a bokát, és csípőfájdalmat is okoz

Nyáron aligha van népszerűbb lábbeli a flip-flop papucsnál. Könnyű felkapni, szellős, kényelmesnek tűnik, ráadásul a strandtól a városi sétákig sokan szinte egész nap ebben járnak. Az ortopéd szakorvosok azonban régóta figyelmeztetnek: a strandpapucsot nem hosszú távú viselésre tervezték, és ha rendszeresen ebben közlekedsz a többi nyári cipő helyett, az komoly károkat okozhat, és borzasztó egészségtelen.

A nyári cipők között sok kényelmetlen, pántos darab van, de van egy, aminél nincs károsabb.

Forrás: 123rf.

A flip-flop papucs kényelmesnek tűnik, de a szakértők szerint hosszú távon komoly terhelést jelenthet a lábnak.

A nem megfelelő alátámasztás miatt nemcsak a talpad fájhat meg, hanem a térded, a csípőd és még a derekad is.

Már néhány óra séta is megváltoztathatja a járásodat, ami idővel kellemetlen mozgásszervi panaszokhoz vezethet.

Mutatjuk, miért érdemes a strandon kívül más lábbelit választanod.

Ez a legkárosabb nyári cipő

Az Y-alakú pánt állandóan nyomja a lábat, ezért a kidörzsölődésen kívül bőrkeményedések is létrejöhetnek A lábujjaknak állandóan meg kell feszülniük, hogy ne essen le a papucs, így könnyen eldeformálódhatnak, és nagyobb a kockázata a kalapácsujj kialakulásának is. Emiatt megváltozik a természetes járás, a láb izmai és inai pedig folyamatos extra terhelésnek vannak kitéve.

A legtöbb flip-flop papucs minimális tartást biztosít. Nincs benne megfelelő boltozati alátámasztás, a talpuk általában túl vékony, és a sarok sem kap megfelelő tartást, alátámasztást a járás során. Emiatt a láb minden lépésnél nagyobb ütést nyel el, mint egy jól kialakított cipőben.

Nem csak a lábat teszi tönkre

Ha a láb nem kap megfelelő alátámasztást, a térd és a csípő is más szögben terhelődik, ami hosszabb távon fájdalmakhoz és túlterheléses panaszokhoz vezethet. Sokan nem gondolnak bele, hogy a rossz cipő nem csupán a talpat érinti. A lábfej helytelen terhelése láncreakciót indíthat el. Ennek súlyos következményei lehetnek, például: sarokfájdalom, az Achilles-ín túlterhelése, bokafájdalom, térdfájdalom, csípőfájdalom, derék- és hátfájás. Mindezek mellett a népszerű darab rontja a tartást, és nehezíti a járást.