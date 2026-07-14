Egyetlen dolog, amit kötelező magaddal vinned a nyaralásra – Milliókat bukhatsz, ha nem teszed

A nyaralás előtt legtöbben a bőrönd bepakolására és a programok megszervezésére koncentrálnak, pedig van egy dokumentum, amely legalább olyan fontos, mint az útlevél vagy a személyi igazolvány.

Nem csak az útlevél és a személyi fontos, ha nyaralásra indulsz.

Forrás: Shutterstock

Egy apró figyelmetlenség nagyon drága lehet külföldön.

Sokan csak akkor jut eszükbe, amikor már késő.

Ingyen kiváltható, mégis rengetegen indulnak útnak nélküle.

Ezt kötelező lenne magaddal vinni a nyaralásra

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya komoly anyagi terhet vehet le a vállunkról, ha külföldön váratlanul orvosi ellátásra szorulunk. Az egészségbiztosítási rendszerünk által biztosított kék plasztik kártya 32 európai országban teszi lehetővé az orvosilag szükséges kezelések igénybevételét.

Az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint néhány további államban biztosítja, hogy a helyi állami egészségügyi szolgáltatásokat az adott ország biztosítottjaival azonos feltételek mellett vehessük igénybe. Ennek hiányában azonban előfordulhat, hogy az ellátás költségeit saját zsebből kell kifizetni, ami egy komolyabb vizsgálat, kórházi kezelés vagy sürgősségi beavatkozás esetén akár milliós összeget is elérhet.

Amennyiben az utazás során influenzás megbetegedés, tüdőgyulladás, gyomorrontás, esetleg egy sérülés vagy szívinfarktus miatt kórházi ellátásra szorulnánk, a kártyával az orvosi költségeket a magyar állam fedezi. Ilyenkor a helyi biztosítottakkal azonos feltételek mellett látnak el minket, nekünk csupán az orvos által esetlegesen felírt gyógyszerek árát kell rendezni.

Bár az Európai Egészségbiztosítási Kártya rendkívül hasznos, fontos kihangsúlyozni, hogy nem teljes körű védelem. Ez az alapvető egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki, nem helyettesíti az utasbiztosítást, hiszen például a mentést, a hazaszállítást vagy bizonyos magánellátásokat nem minden esetben fedezi. Ennek ellenére alapvető biztonságot jelenthet minden európai utazás során.

Ezek is érdekelhetnek: