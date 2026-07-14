Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 14., kedd Örs, Stella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
betegség

Halálos parazita terjed a hazai kertekben – Itt vagy a legnagyobb veszélyben

123rf -
betegség parazita kert fertőzés
Váradi Melinda
2026.07.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egyre nagyobb területen bukkan fel Európában, és Magyarország sem kivétel. Egy alattomos, akár életveszélyes betegséget okozó halálos parazita súlyos gondokat okozhat a magyar kertekben.

Ha a kedvenceiden kívül más állatok is bejárnak a kertedbe, nagy veszélyben vagy. Az utóbbi években ugyanis egyre gyakoribb Európában az alveoláris echinococcosis parazita fertőzés. 

halálos parazita kert
Magyarországban is egyre jobban terjed a veszélyes parazita a kertekben.
Forrás: 123rf
  • Egyre több helyen mutatták ki a veszélyes parazitát. 
  • Az állatok is szerepet játszhatnak a fertőzés terjedésében. 
  • Néhány hétköznapi szokás megváltoztatásával csökkenthető a kockázat.

Halálos parazita terjed a magyar kertekben

Jelentősen megnövekedett az utóbbi években a halálos humán alveoláris echinococcosis parazitás fertőző betegség előfordulása Magyarországon is. A kórt egy galandféregfaj okozza, aminek elsődleges terjesztői a rágcsálók és azokat fogyasztók ragadozók. Így azok is bajban lehetnek, akinek rókák járnak be a kertjébe. Ráadásul a kutyák és a macskák is elkaphatják a betegséget, a rendszeres, háromhavonta történő féreghajtása szinte kötelező. Itthon főként a Somogy vármegyében élő róka- és aranysakál-populációkban emelkedett a fertőzöttség.

A galandféreg által terjesztett halálos betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Először csak olyan jelek mutatkoznak, mint a rossz közérzet, a hasi fájdalom vagy a súlycsökkenés. Később a máj is károsodhat, és akár több műtétre, majd élethosszig tartó gyógyzseres kezelésre is szükség lehet az életben maradáshoz. Bár a fertőzés ritka, következményei rendkívül súlyosak lehetnek, ezért kiemelten fontos a megfelelő kézhigiénia, valamint a kertben termesztett zöldségek és gyümölcsök alapos megmosása. A mosatlan termények fogyasztásával ugyanis előfordulhat, hogy a galandféreg petéi a szervezetbe jutnak, ami súlyos megbetegedéshez vezethet.

Ezek is érdekelhetnek még:

Feljelenthet a szomszéd, ha ezt a növényt ülteted a kertedbe

Sokszor éppen azokkal a fajokkal kell óvatosnak lenned, amelyek első ránézésre teljesen ártalmatlannak és kifejezetten dekoratívnak tűnnek.

Hatalmas bírságot kaphatsz, ha így engeded le a medence vizét

A feltöltés és a víz leengedése is problémás lehet. A medence a kertes házakban udvarán a kánikulában a legjobb menedék, de ha nem szakszerűen kezeled a vizet, megbüntethetnek.

Ekkor locsold a kerted, ha nem akarod, hogy a növényeid kiszáradjanak a nyári hőségben

Ha a locsolást rossz időpontban végzed, nemcsak vizet pazarolhatsz, de akár a növényeidet is veszélybe sodorhatod. Mutatjuk, mikor érdemes elővenni a locsolókannát!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu