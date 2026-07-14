Halálos parazita terjed a hazai kertekben – Itt vagy a legnagyobb veszélyben

Ha a kedvenceiden kívül más állatok is bejárnak a kertedbe, nagy veszélyben vagy. Az utóbbi években ugyanis egyre gyakoribb Európában az alveoláris echinococcosis parazita fertőzés.

Magyarországban is egyre jobban terjed a veszélyes parazita a kertekben.

Forrás: 123rf

Egyre több helyen mutatták ki a veszélyes parazitát.

Az állatok is szerepet játszhatnak a fertőzés terjedésében.

Néhány hétköznapi szokás megváltoztatásával csökkenthető a kockázat.

Halálos parazita terjed a magyar kertekben

Jelentősen megnövekedett az utóbbi években a halálos humán alveoláris echinococcosis parazitás fertőző betegség előfordulása Magyarországon is. A kórt egy galandféregfaj okozza, aminek elsődleges terjesztői a rágcsálók és azokat fogyasztók ragadozók. Így azok is bajban lehetnek, akinek rókák járnak be a kertjébe. Ráadásul a kutyák és a macskák is elkaphatják a betegséget, a rendszeres, háromhavonta történő féreghajtása szinte kötelező. Itthon főként a Somogy vármegyében élő róka- és aranysakál-populációkban emelkedett a fertőzöttség.

A galandféreg által terjesztett halálos betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Először csak olyan jelek mutatkoznak, mint a rossz közérzet, a hasi fájdalom vagy a súlycsökkenés. Később a máj is károsodhat, és akár több műtétre, majd élethosszig tartó gyógyzseres kezelésre is szükség lehet az életben maradáshoz. Bár a fertőzés ritka, következményei rendkívül súlyosak lehetnek, ezért kiemelten fontos a megfelelő kézhigiénia, valamint a kertben termesztett zöldségek és gyümölcsök alapos megmosása. A mosatlan termények fogyasztásával ugyanis előfordulhat, hogy a galandféreg petéi a szervezetbe jutnak, ami súlyos megbetegedéshez vezethet.

Ezek is érdekelhetnek még: