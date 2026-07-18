Az alma és körte testalkatelemzés ideje lejárt – Új, 5 típusból álló rendszer ad tűpontos képet a számodra legelőnyösebb öltözködésről: Te melyikhez tartozol?

Nincs két egyforma körte vagy alma alkat, és amikor ez David Kibbe amerikai stílustanácsadóban tudatosult, nekiállt kidolgozni egy teljesen új rendszert, amely árnyaltabb képet ad a testtípusokról. A Kibbe-testtípusrendszer figyelembe veszi a testmagasságot, a csontozatot, a kezek és a lábak méretét, az arc és a bőrszín jellemzőit is. Szerinte ezek mind kardinálisak ahhoz, hogy pontosan kialakíthassuk az előnyös megjelenést.
- A Kibbe-testtípusrendszer nemcsak az alakot, hanem a csontozatot, az arcvonásokat, a bőr-és hajszínt, valamint az összhatást is figyelembe veszi.
- 5 fő kategóriába és 13 altípusba sorol a jin és jang arányai alapján.
- Segít tudatosabban vásárolni: megmutatja, milyen szabásvonalak, anyagok és stílusok állnak igazán jól.
A Kibbe-testtípusrendszer lényege
David Kibbe 13 testtípust határozott meg, amelyek 5 fő csoportba sorolhatók be. A besorolás a jin és a jang, azaz a nőies és a férfias energiákon alapul, amelyben a jin a nőies, a kerekded, az alacsony és a lágy alkatra jellemző, míg a jang a szikárabb, magas, szögletesebb sziluettű és arcformájú személyekre. Az 5 alapkategória pedig:
- a dramatikus,
- a természetes,
- a klasszikus,
- a fiús
- a romantikus.
A sztárok segítségével te is könnyedén meghatározhatod, hogy melyik típusba tartozol
A hagyományos rendszerek (alma, körte, homokóra) csak a vízszintes vonalakat veszik figyelembe, a Kibbe-módszert alkalmazva viszont pontosan tudni fogod, hogy milyen anyagokat (merev, lágy, fényes) és szabásvonalakat keress, így elkerülheted a felesleges impulzusvásárlásokat.
- A dramatikus típus bátran viselhet merevebb, vastagabb anyagú, hosszú és egyenes vonalú ruhákat is.
- A természetes testtípusúaknak a lezser és kényelmes darabok állnak jól.
- A klasszikusok a szimmetrikus, letisztult és mértéktartó eleganciával érik el a legjobb hatást.
- A fiús típus kísérletezzen rövidebb fazonokkal, kontrasztokkal és mintákkal .
- A romantikus alkat hangsúlyozza a derekát lágy esésű, átlapolt, selyem vagy muszlin anyagú ruhákkal.
1. Dramatikus testtípus
A magas, éles sziluettel rendelkezők tartoznak e csoportba. Végtagjaik hosszúak, alkatuk karcsú. Ebbe a csoportba tartozik Cate Blanchett és Amal Clooney is.
A dramatikuson belül létezik a lágy drámai típus – ők általában magasak, szögletes alkatuk ívelt vonásokkal keveredik. Ilyen például Sofía Vergara is.
2. Természetes testtípus
Ők közelebb vannak a nőies, finom jinhez, de az alakot még mindig a maszkulin jang határozza meg. Középmagasak, sportos testalkatúak, szögletes, néhol kerekded vonalakkal. A hírességek közül Jennifer Aniston ebbe a típusba sorolható.
A lágy természetes testtípus esetén az arc kerekebb, az alkat is inkább homokórához közelít, de még mindig megvan bennük a jang maszkulinitása. Kiváló példa erre Scarlett Johansson. Az élénk természetes testtípusú hölgyek tónusosabbak, izmosabbak, arcuk rendkívül karakteres, mint Cindy Crawfordé.
3. Klasszikus testtípus
Meglehetősen ritka, hiszen a Kibbe-féle skálán középen helyezkedik el, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a jin és jang energiák teljes mértékben egyensúlyban vannak. Ilyen kivételes adottságokkat Grace Kelly rendelkezett.
A lágy klasszikus típus szintén szimmetrikus, de jobban húz a jin felé: lágyságot, nőiességet sugároz kecses vonásokkal, akárcsak Dakota Johnson.
Drámai klasszikus alkat esetén szintén a szimmetria és az egyensúly érvényesül, de maszkulinabb formában, karakteresebb arcvonásokkal, élesebb sziluettel. Courteney Cox tipikus drámai klasszikus alkat a Kibbe-rendszer szerint.
4. Fiús testtípus
Vagy ahogyan Kibbe nevezte, a gamine típus. A bájos arcvonásokkal, a kissé fiús testalkattal és az alacsony termettel rendelkezők tartoznak ide. Alakjukban egyaránt fellelhetők a lágy és az éles vonalak. Az élénk fiús típusnál már egyértelműen az éles és egyenes vonalak, valamint az alacsony termet dominál, akárcsak Audrey Hepburn esetében.
5. Romantikus Kibbe-típus
A spektrum jin, vagyis nőies oldalán helyezkednek el. Az ilyen hölgyek rövidebb végtagokkal, kerekded formákkal és finom arcvonásokkal rendelkeznek – Marilyn Monroe a legtökéletesebb példa erre a testtípusra.
A teátrális romantikus szintén egy altípus, rájuk a homokóraalak jellemző, arcvonásaik és vállaik azonban határozottak, élesebbek. Salma Hayek ezt az alkatot képviseli.
Sikerült megtalálnod a rád jellemző testalkattípust? A könnyebb eligazodás kedvéért íme a híres Kibbe-skála:
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