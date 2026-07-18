Az alma és körte testalkatelemzés ideje lejárt – Új, 5 típusból álló rendszer ad tűpontos képet a számodra legelőnyösebb öltözködésről: Te melyikhez tartozol?

Nincs két egyforma körte vagy alma alkat, és amikor ez David Kibbe amerikai stílustanácsadóban tudatosult, nekiállt kidolgozni egy teljesen új rendszert, amely árnyaltabb képet ad a testtípusokról. A Kibbe-testtípusrendszer figyelembe veszi a testmagasságot, a csontozatot, a kezek és a lábak méretét, az arc és a bőrszín jellemzőit is. Szerinte ezek mind kardinálisak ahhoz, hogy pontosan kialakíthassuk az előnyös megjelenést.

Kibbe-testtípus: sokkal pontosabb és árnyaltabb képet ad arról, melyik testalkattípusba tartozol.

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A Kibbe-testtípusrendszer nemcsak az alakot, hanem a csontozatot, az arcvonásokat, a bőr-és hajszínt, valamint az összhatást is figyelembe veszi.

5 fő kategóriába és 13 altípusba sorol a jin és jang arányai alapján.

Segít tudatosabban vásárolni: megmutatja, milyen szabásvonalak, anyagok és stílusok állnak igazán jól.

A Kibbe-testtípusrendszer lényege

David Kibbe 13 testtípust határozott meg, amelyek 5 fő csoportba sorolhatók be. A besorolás a jin és a jang, azaz a nőies és a férfias energiákon alapul, amelyben a jin a nőies, a kerekded, az alacsony és a lágy alkatra jellemző, míg a jang a szikárabb, magas, szögletesebb sziluettű és arcformájú személyekre. Az 5 alapkategória pedig:

a dramatikus,

a természetes,

a klasszikus,

a fiús

a romantikus.

A sztárok segítségével te is könnyedén meghatározhatod, hogy melyik típusba tartozol

A hagyományos rendszerek (alma, körte, homokóra) csak a vízszintes vonalakat veszik figyelembe, a Kibbe-módszert alkalmazva viszont pontosan tudni fogod, hogy milyen anyagokat (merev, lágy, fényes) és szabásvonalakat keress, így elkerülheted a felesleges impulzusvásárlásokat.

A dramatikus típus bátran viselhet merevebb, vastagabb anyagú, hosszú és egyenes vonalú ruhákat is.

A természetes testtípusúaknak a lezser és kényelmes darabok állnak jól.

A klasszikusok a szimmetrikus, letisztult és mértéktartó eleganciával érik el a legjobb hatást.

A fiús típus kísérletezzen rövidebb fazonokkal, kontrasztokkal és mintákkal .

A romantikus alkat hangsúlyozza a derekát lágy esésű, átlapolt, selyem vagy muszlin anyagú ruhákkal.

1. Dramatikus testtípus

A magas, éles sziluettel rendelkezők tartoznak e csoportba. Végtagjaik hosszúak, alkatuk karcsú. Ebbe a csoportba tartozik Cate Blanchett és Amal Clooney is.