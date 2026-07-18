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Az alma és körte testalkatelemzés ideje lejárt – Új, 5 típusból álló rendszer ad tűpontos képet a számodra legelőnyösebb öltözködésről: Te melyikhez tartozol?

123rf.com -
megjelenés testtudatosság testalkat
Jónás Ágnes
2026.07.18.
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Felejts el mindent, amit a körte vagy az alma alkatról tanultál, mert ez a rendszerezés már elavultnak számít. A Kibbe-testtípusrendszer ennél jóval mélyebbre megy: a testarányok, a csontozat és az összkép alapján ad személyre szabott útmutatást az öltözködéshez, és segít megérteni, mi áll igazán jól neked. Tarts velünk és azonosítsd be a saját alkattípusodat!

Nincs két egyforma körte vagy alma alkat, és amikor ez David Kibbe amerikai stílustanácsadóban tudatosult, nekiállt kidolgozni egy teljesen új rendszert, amely árnyaltabb képet ad a testtípusokról. A Kibbe-testtípusrendszer figyelembe veszi a testmagasságot, a csontozatot, a kezek és a lábak méretét, az arc és a bőrszín jellemzőit is. Szerinte ezek mind kardinálisak ahhoz, hogy pontosan kialakíthassuk az előnyös megjelenést.

Kibbe-testtípus
Kibbe-testtípus: sokkal pontosabb és árnyaltabb képet ad arról, melyik testalkattípusba tartozol.
Forrás:  123rf.com
  • A Kibbe-testtípusrendszer nemcsak az alakot, hanem a csontozatot, az arcvonásokat, a bőr-és hajszínt, valamint az összhatást is figyelembe veszi.
  • 5 fő kategóriába és 13 altípusba sorol a jin és jang arányai alapján.
  • Segít tudatosabban vásárolni: megmutatja, milyen szabásvonalak, anyagok és stílusok állnak igazán jól.

A Kibbe-testtípusrendszer lényege

David Kibbe 13 testtípust határozott meg, amelyek 5 fő csoportba sorolhatók be. A besorolás a jin és a jang, azaz a nőies és a férfias energiákon alapul, amelyben a jin a nőies, a kerekded, az alacsony és a lágy alkatra jellemző, míg a jang a szikárabb, magas, szögletesebb sziluettű és arcformájú személyekre. Az 5 alapkategória pedig:

  • a dramatikus,
  • a természetes, 
  • a klasszikus, 
  • a fiús 
  • a romantikus. 

A sztárok segítségével te is könnyedén meghatározhatod, hogy melyik típusba tartozol

A hagyományos rendszerek (alma, körte, homokóra) csak a vízszintes vonalakat veszik figyelembe, a Kibbe-módszert alkalmazva viszont pontosan tudni fogod, hogy milyen anyagokat (merev, lágy, fényes) és szabásvonalakat keress, így elkerülheted a felesleges impulzusvásárlásokat. 

  • A dramatikus típus bátran viselhet merevebb, vastagabb anyagú, hosszú és egyenes vonalú ruhákat is.
  • A természetes testtípusúaknak a lezser és kényelmes darabok állnak jól.
  • A klasszikusok a szimmetrikus, letisztult és mértéktartó eleganciával érik el a legjobb hatást.
  • A fiús típus kísérletezzen rövidebb fazonokkal, kontrasztokkal és mintákkal .
  • A romantikus alkat hangsúlyozza a derekát lágy esésű, átlapolt, selyem vagy muszlin anyagú ruhákkal.

1. Dramatikus testtípus

A magas, éles sziluettel rendelkezők tartoznak e csoportba. Végtagjaik hosszúak, alkatuk karcsú. Ebbe a csoportba tartozik Cate Blanchett és Amal Clooney is. 

Cate Blanchett és a Kibbe-testtípus
Cate Blanchett magassága miatt egyértelműen dramatikus, a Kibbe-testtípus szerint.
Forrás: AFP

A dramatikuson belül létezik a lágy drámai típus – ők általában magasak, szögletes alkatuk ívelt vonásokkal keveredik. Ilyen például Sofía Vergara is. 

Sofía Vergara és a Kibbe-testtípus
Szögletes és ível testvonalak Sofía Vergaránál.
Forrás: GettyImages

2. Természetes testtípus 

Ők közelebb vannak a nőies, finom jinhez, de az alakot még mindig a maszkulin jang határozza meg. Középmagasak, sportos testalkatúak, szögletes, néhol kerekded vonalakkal. A hírességek közül Jennifer Aniston ebbe a típusba sorolható. 

Jennifer Aniston és a Kibbe-testtípus
Több jang vonás, és némi jing: Jennifer Aniston
Forrás: AFP

A lágy természetes testtípus esetén az arc kerekebb, az alkat is inkább homokórához közelít, de még mindig megvan bennük a jang maszkulinitása. Kiváló példa erre Scarlett Johansson. Az élénk természetes testtípusú hölgyek tónusosabbak, izmosabbak, arcuk rendkívül karakteres, mint Cindy Crawfordé.

Scarlett Johansson és a Kibbe-testtípus
Kerek arc, homokóra alkat. A  Kibbe-testtípusrendszer szerint ilyen Scarlett Johansson.
Forrás: AFP

3. Klasszikus testtípus 

Meglehetősen ritka, hiszen a Kibbe-féle skálán középen helyezkedik el, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a jin és jang energiák teljes mértékben egyensúlyban vannak. Ilyen kivételes adottságokkat Grace Kelly rendelkezett. 

Grace Kelly és a Kibbe-testtípus
Elképesztően ritka a klasszikus testtípus.
Forrás: NORTHFOTO

A lágy klasszikus típus szintén szimmetrikus, de jobban húz a jin felé: lágyságot, nőiességet sugároz kecses vonásokkal, akárcsak Dakota Johnson.

Dakota Johnson és a Kibbe-testtípus
Dakota Johnson, a lágy, nőies klasszikus típus.
Forrás: GettyImages

Drámai klasszikus alkat esetén szintén a szimmetria és az egyensúly érvényesül, de maszkulinabb formában, karakteresebb arcvonásokkal, élesebb sziluettel. Courteney Cox tipikus drámai klasszikus alkat a Kibbe-rendszer szerint. 

4. Fiús testtípus

Vagy ahogyan Kibbe nevezte, a gamine típus. A bájos arcvonásokkal, a kissé fiús testalkattal és az alacsony termettel rendelkezők tartoznak ide. Alakjukban egyaránt fellelhetők a lágy és az éles vonalak. Az élénk fiús típusnál már egyértelműen az éles és egyenes vonalak, valamint az alacsony termet dominál, akárcsak Audrey Hepburn esetében. 

Audrey Hepburn és a Kibbe-testtípus
Élénk fiús típus egyenes testvonalakkal, mint Audrey Hepburn.
Forrás:  AFP

5. Romantikus Kibbe-típus

A spektrum jin, vagyis nőies oldalán helyezkednek el. Az ilyen hölgyek rövidebb végtagokkal, kerekded formákkal és finom arcvonásokkal rendelkeznek – Marilyn Monroe a legtökéletesebb példa erre a testtípusra. 

Marilyn Monroe és a Kibbe-testtípus
Marilyn Monroe a Kibbe-testtípusrendszer alapján a romantikusba sorolandó.
Forrás: AFP

A teátrális romantikus szintén egy altípus, rájuk a homokóraalak jellemző, arcvonásaik és vállaik azonban határozottak, élesebbek. Salma Hayek ezt az alkatot képviseli. 

Salma Hayek és a Kibbe-testtípus
Salma Hayek alacsony, nőies, homokóra alkatú.
Forrás: GettyImages

Sikerült megtalálnod a rád jellemző testalkattípust? A könnyebb eligazodás kedvéért íme a híres Kibbe-skála:

Kibbe-testtípus
Kibbe-testtípusskála
Forrás:  The Concept Wardrobe

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