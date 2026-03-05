Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Bridgerton család

Nicola Coughlan ledobná magáról a plussizecímkét: szerinte unalmas, hogy mindig a testéről beszélnek

A Bridgerton család plus size Nicola Coughlan
Virág Emília
2026.03.05.
Nicola Coughlan határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint ő plus size színésznő lenne, és azt is elmondta, mennyire fárasztónak tartja, hogy A Bridgerton család sikere ellenére sokan elsősorban a testalkatával foglalkoznak.

Nicola Coughlan elárulta, hogy A Bridgerton család harmadik évadának sokat emlegetett meztelen jelenetei idején jóval vékonyabb volt, mint ahogy azt sokan feltételezték. Elmondása szerint a forgatás előtt rendszeresen edzett, és sokat fogyott.

Nicola Coughlan A Bridgerton család harmadik évadában
Forrás: Profimedia
Forrás: Profimedia

„Amikor a sorozatot forgattam, rengeteget edzettem, mert tudtam, hogy szükséges lesz. Sokat fogytam – valószínűleg 10-es méretű voltam, az egyik fűzőm pedig 8-as” – mondta a színésznő az ELLE magazin angol kiadásának adott interjújában.

Nicola Coughlan nem plus size színésznő

Ennek ellenére sokan továbbra is plus size színésznőként emlegették, ami szerinte jól mutatja, mennyire torz képet közvetít a filmipar a női testalkatokról. „Az emberek arról beszéltek, hogy plus size vagyok, én pedig csak arra gondoltam: milyen elcseszett helyzet ez. Én lennék a legnagyobb nő, akit a képernyőn látni akarnak?” – fogalmazott.

A színésznő azt is elmondta, hogy kifejezetten zavarja az is, amikor a rajongók a külsejét dicsérik, mert úgy érzi, ezzel háttérbe szorul az a munka, amit a szerepbe fektetett. Felidézett egy kellemetlen élményt is: egyszer egy részeg rajongó a mosdóban szólította meg, és arról beszélt neki, mennyire szerette A Bridgerton családot nézni, kifejezettem az ő teste miatt. „Meg akartam halni. Annyira utáltam ezt” – mondta Nicola Coughlan.

A színésznő azt is tisztázta, hogy nem tekinti küldetésének a testpozitivitás népszerűsítését. „Felbosszantja az embereket, hogy nem érdekel a testpozitivitás. Gyerekkoromban soha nem úgy néztem a színészekre, hogy érdekelt volna a testük. Sok minden foglalkoztat, de ez nem tartozik közéjük” – mondta.

Nicola Coughlan boldog párkapcsolatbann él

Nicola Coughlan a magánéletéről is ritkán beszél, de most kivételt tett, és röviden szólt párkapcsolatáról is. Jelenleg Jake Dunn színésszel alkot egy párt, akitől sokat van távol munka miatt, de könnyen átvészelik ezeket az időszakokat. „Állandóan idegesítő videókat küldök neki, sokat FaceTime-ozunk, de ő nagyon elfoglalt. Mielőtt összejöttünk, kizárólag úgy gondoltam rá, mint egy nagyon tehetséges színészre” – mesélte.

Jake Dunn és Nicola Coughlan
Forrás: BAFTA
Forrás: BAFTA

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
