Meghitt fotókon Richard Gere és 28 éves partnere: mintha szerelmesek lennének − Ezekért a képekért őrül meg most a világ

A 76 éves Richard Gere és a 28 éves Diana Silvers a Lisa Halliday 2018-as, kritikusok által is elismert Asymmetry című regényén alapuló film főszereplői és szerelmespárt alakítanak. A karektert mint ha a világsztárnak írták volna, ugyanis felesége, Alejandra Silva is jóval (33 évvel) fiatalabb nála.

Richard Gere és Diana Silvers romantikus drámájuk, az Asymmetry forgatásán New Yorkban.

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Richard Gere és Diana Silvers romantikus drámát forgat

A fotók csütörtökön készültek egy New York-i parkban, és most az egész világ arról beszél, milyen meghitt kapcsolat van a két színész, Richard Gere és Diana Silver között. Néhány nappal korábban, hétfőn a színészeket forgatás közben fotózták le: a képeken kézen fogva sétálnak, ölelkeznek. A jelenetek láttán máris elindultak a találgatások, ám lapinformációk szerint Richard Gere és Diana Silvers csakis az Asymmetryben szerelmesek egymásba.