Meghitt fotókon Richard Gere és 28 éves partnere: mintha szerelmesek lennének − Ezekért a képekért őrül meg most a világ

A 76 éves Richard Gere és a 28 éves Diana Silvers a Lisa Halliday 2018-as, kritikusok által is elismert Asymmetry című regényén alapuló film főszereplői és szerelmespárt alakítanak. A karektert mint ha a világsztárnak írták volna, ugyanis felesége, Alejandra Silva is jóval (33 évvel) fiatalabb nála.
Richard Gere és Diana Silvers romantikus drámát forgat
A fotók csütörtökön készültek egy New York-i parkban, és most az egész világ arról beszél, milyen meghitt kapcsolat van a két színész, Richard Gere és Diana Silver között. Néhány nappal korábban, hétfőn a színészeket forgatás közben fotózták le: a képeken kézen fogva sétálnak, ölelkeznek. A jelenetek láttán máris elindultak a találgatások, ám lapinformációk szerint Richard Gere és Diana Silvers csakis az Asymmetryben szerelmesek egymásba.
A romantikus drámában Gere a világhírű, idős írót Ezra Blazert játssza, Silvers pedig Alice-t, egy fiatal szerkesztőségi asszisztenst alakít. A történet középpontjában egy nagy korkülönbséggel járó kapcsolat áll, amely egy véletlen New York-i találkozással kezdődik.
Érdekesség, hogy a film témája részben összecseng Richard Gere életével is, hiszen jelenlegi feleségével, Alejandra Silvával szintén jelentős korkülönbség, 33 év van közöttük.
Richard Gere és Alejandra Silva több mint egy évtizede alkotnak egy párt
Richard Gere és Alejandra Silva 2014 körül ismerkedtek meg egy olaszországi szállodában, amelyet Silva családja üzemeltetett. Kapcsolatukat 2015-ben vállalták fel nyilvánosan, majd 2018 áprilisában házasodtak össze meghitt polgári szertartáson.
A házaspárnak két közös gyermeke született: első fiuk 2019 februárjában, második gyermekük pedig 2020 áprilisában jött világra. Alejandra Silvának egy korábbi házasságából is van egy fia, míg Richard Gere-nek korábbi feleségétől, Carey Lowell színésznőtől született gyereke, Homer, aki jóképű, mint az apja.
A pár többször beszélt arról, hogy harmonikus kapcsolatban élnek. Alejandra Silva egy interjúban Richard Gere-ről úgy fogalmazott, hogy ő a legnagylelkűbb, legérzékenyebb és legfigyelmesebb ember, akit valaha ismert. Az Oscar-díjas színész és Alejandra Silva az elmúlt években visszavonultan élnek, ugyanakkor rendszeresen részt vesznek humanitárius és környezetvédelmi kezdeményezésekben.
Richard Gere korábban kétszer volt házas: 1991 és 1995 között Cindy Crawford szupermodell volt a felesége, majd 2002 és 2016 között Carey Lowell színésznővel élt házasságban.
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