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Meghitt fotókon Richard Gere és 28 éves partnere: mintha szerelmesek lennének − Ezekért a képekért őrül meg most a világ

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Richard Gere-t és 48 évvel fiatalabb színésztársát, Diana Silverset New Yorkban kapták lencsevégre.

A 76 éves Richard Gere és a 28 éves Diana Silvers a Lisa Halliday 2018-as, kritikusok által is elismert Asymmetry című regényén alapuló film főszereplői és szerelmespárt alakítanak. A karektert mint ha a világsztárnak írták volna, ugyanis felesége, Alejandra Silva is jóval (33 évvel) fiatalabb nála. 

Richard Gere és Diana Silvers romantikus drámájuk, az Asymmetry forgatásán New Yorkban.
Richard Gere és Diana Silvers romantikus drámájuk, az Asymmetry forgatásán New Yorkban.
Forrás: Profimedia

Richard Gere és Diana Silvers romantikus drámát forgat

A fotók csütörtökön készültek egy New York-i parkban, és most az egész világ arról beszél, milyen meghitt kapcsolat van a két színész, Richard Gere és Diana Silver között. Néhány nappal korábban, hétfőn a színészeket forgatás közben fotózták le: a képeken kézen fogva sétálnak, ölelkeznek. A jelenetek láttán máris elindultak a találgatások, ám lapinformációk szerint Richard Gere és Diana Silvers csakis az Asymmetryben szerelmesek egymásba.

Ő volt az a barátnő, akinek mindig volt egy kiadós életbölcsessége – miközben hajcsavaróval a fején, kávéval a kezében próbálta elmagyarázni Viviannek, hogy “szerelem? az valami luxuscucc, amit a tévében látsz.” Nos, lehet, hogy nem lett belőle életmódguru, de... Laura San Giacomo ma már 62 éves, és ugyan már ritkábban tűnik fel a képernyőn, de például a Just Shoot Me! című sitcomban vagy a Saving Grace-ben is emlékezetes volt. Mostanában inkább színházban játszik és jótékonykodik – Cica felnőtt, és valószínűleg már nem jár sarkában plüsspapucsban.
Ha van karakter, akit azóta is csak „Barney bácsinak” hívunk, az ő. Egy igazi gentleman – az egyetlen ember, aki képes volt egy estélyi ruha felpróbálását olyan jelenetté tenni, amitől mindenki meghatódott. Héctor Elizondo már a Micsoda nő! idején is tapasztalt színész volt, azóta pedig igazi hollywoodi legenda lett. Játszott a Chicago Hope-ban, a Neveletlen hercegnőben-ban, és számtalan más filmben és sorozatban.
Ő volt az a karakter, akit kábé 40 másodpercig látunk, mégis mindenki emlékszik rá. Udvarias volt, segítőkész, és kábé 19 évesnek tűnt egy szállodaipari egyenruhában. És meglepő, de igaz: James Patrick Stuart ma is aktív, és sőt, elég menő karriert csinált a tévében. Többek közt a General Hospital sorozatban alakít szívdöglesztő, sötét tónusú karaktereket , de feltűnt a Supernatural-ben, a CSI-ban és még egy rakás ismerős címben.
Na ő volt az, akit mindenki utált. Jogos is volt – a filmben az ő karaktere próbálta megrontani az egész „szerelem győz” vibe-ot. Egy igazi jogászcápa, akit a pénz érdekelt, meg... tulajdonképpen csak az. Jason Alexander viszont, a való életben imádnivaló komikus, aki a Seinfeld örök George Costanzájaként írta be magát a sitcom-hallhatatlanságba. És bár a Micsoda Nő-ben egy kissé tenyérbemászó figurát hozott, azóta ő az egyik legkedveltebb idegesítő, de szerethető karaktertípus a képernyőn.
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Ő volt az a barátnő, akinek mindig volt egy kiadós életbölcsessége – miközben hajcsavaróval a fején, kávéval a kezében próbálta elmagyarázni Viviannek, hogy “szerelem? az valami luxuscucc, amit a tévében látsz.” Nos, lehet, hogy nem lett belőle életmódguru, de... Laura San Giacomo ma már 62 éves, és ugyan már ritkábban tűnik fel a képernyőn, de például a Just Shoot Me! című sitcomban vagy a Saving Grace-ben is emlékezetes volt. Mostanában inkább színházban játszik és jótékonykodik – Cica felnőtt, és valószínűleg már nem jár sarkában plüsspapucsban.

A romantikus drámában Gere a világhírű, idős írót Ezra Blazert játssza, Silvers pedig Alice-t, egy fiatal szerkesztőségi asszisztenst alakít. A történet középpontjában egy nagy korkülönbséggel járó kapcsolat áll, amely egy véletlen New York-i találkozással kezdődik.

Érdekesség, hogy a film témája részben összecseng Richard Gere életével is, hiszen jelenlegi feleségével, Alejandra Silvával szintén jelentős korkülönbség, 33 év van közöttük.

Alejandra Silva és Richard Gere között 33 év korkülönbség van.
Alejandra Silva és Richard Gere között 33 év korkülönbség van.
Forrás: Contacto via ZUMA Press

Richard Gere és Alejandra Silva több mint egy évtizede alkotnak egy párt

Richard Gere és Alejandra Silva 2014 körül ismerkedtek meg egy olaszországi szállodában, amelyet Silva családja üzemeltetett. Kapcsolatukat 2015-ben vállalták fel nyilvánosan, majd 2018 áprilisában házasodtak össze meghitt polgári szertartáson. 

A házaspárnak két közös gyermeke született: első fiuk 2019 februárjában, második gyermekük pedig 2020 áprilisában jött világra. Alejandra Silvának egy korábbi házasságából is van egy fia, míg Richard Gere-nek korábbi feleségétől, Carey Lowell színésznőtől született gyereke, Homer, aki jóképű, mint az apja

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Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megvédjék családjukat a nyilvánosságtól, azonban a paparazzók elől ők sem menekülhetnek. Őket is köszöntjük ma, az apák napján.

A pár többször beszélt arról, hogy harmonikus kapcsolatban élnek. Alejandra Silva egy interjúban Richard Gere-ről úgy fogalmazott, hogy ő a legnagylelkűbb, legérzékenyebb és legfigyelmesebb ember, akit valaha ismert. Az Oscar-díjas színész és Alejandra Silva az elmúlt években visszavonultan élnek, ugyanakkor rendszeresen részt vesznek humanitárius és környezetvédelmi kezdeményezésekben.

Richard Gere korábban kétszer volt házas: 1991 és 1995 között Cindy Crawford szupermodell volt a felesége, majd 2002 és 2016 között Carey Lowell színésznővel élt házasságban.

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