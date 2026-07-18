"Eszeveszett tehetetlenség" − Balesetet szenvedett Ördög Nóra kislánya: mentő vitte kórházba Micit

Egy trambulinon szenvedett balesetet Ördög Nóra kislánya, Mici: kiugrott a könyöke. Ördög Nóra és Nánási Pál Dél-Olaszországban pihentek, amikor felhívták őket a rossz hírrel.

Ördög Nóra kislánya a trambulinon sérült meg.

Fotó: Nánási Pál

Ördög Nóra rettenetesen aggódott Miciért

„A születésnapi vacsorámon üldögéltünk éppen, amikor hívott az anyuka, akiknél Mici volt, hogy most viszi el a mentő. Rémálom történet” – idézi Ördög Nórát, aki a Glamour Talks adásában elevenítette fel a tavaly történteket, a Blikk. A műsorvezető elmondta, a sérülés súlyos volt, Micit kórházba szállították és altatásban hozták helyre a könyökét.

„Egy teljesen kiszolgáltatott helyzetben ültünk Olaszországban, hiszen nem tudtam odamenni. Eszeveszett tehetetlenség érzés volt. Az járt a fejemben, hogy életében először van kórházban, ráadásul altatni fogják, és én nem tudok mit csinálni” – mondta.

„Alapvetően egy pozitív kórházi élménnyel lett gazdagabb”

„Mici teljesen máshogy működik, ha mi a közelében vagyunk, mint amikor neki egyedül le kell küzdeni a saját félelmeit, és bátornak kell lennie. Annyira parázik az orvosoktól, hogy nagyon kellett neki egy ilyen élmény, amikor azt érezhette, bátor lesz, és helytáll (...) Alapvetően egy pozitív kórházi élménnyel lett gazdagabb. Büszkék voltunk rá, még akkor is, ha nekünk életünk egyik legrosszabb élmény” – tette hozzá.

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