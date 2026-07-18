Skinny Spritz koktél: a nyár legádázabb italát 2 perc összedobni – Recept

Ez a koktél recept egészen biztosan bekerül a kedvenceid közé, hiszen nagyjából két perc összedobni, de legalább egy óra hallgatni a bókokat, amiket az első korty után kapsz majd a vendégeidtől.
Az év koktélja a Skinny Spritz
A nyárral együtt szépen lassan érkeznek a finomabbnál finomabb koktélújdonságok, mi pedig nem is lehetnénk boldogabbak, hiszen már remegve várjuk, hogy a kerti fotelünkben ücsörögve elkortyolgathassunk egy ínycsiklandó mézes-barackos margarítát, egy egzotikus kókuszos Aperolt vagy ha úgy adódik, egy kellemesen savanykás limoncellót.
Azonban bármennyire is imádjuk és igényeljük ezeket a gondtalan pillanatokat, másnap azonnal arcon csap a valóság és a mérlegre állva realizáljuk, hogy konkrétan egy közepes forgalmú cukrászdát küldtünk le a gyomrunkba folyékony formában.
Erre a bosszantó helyzetre kínál megoldást az Aperol Spritz bikinibarát kishúga, a Skinny Spritz, ami olyan, mintha egy uborkás vizet kortyolgatnál – csak sokkal, de sokkal szórakoztatóbb.
Hozzávalók:
- uborka és lime szeletek
- 15 ml lime lé
- 45 ml vodka
- jégkocka
- 60 ml prosecco
- 60 ml szóda
Elkészítés:
Egy shakerben keverd össze a hozzávalókat, majd öntsd ki egy üvegpohárba. Díszítsd uborka és lime szeletekkel.
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