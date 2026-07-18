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Skinny Spritz koktél: a nyár legádázabb italát 2 perc összedobni – Recept

gasztronómia koktél koktél recept
Nagy Kata
2026.07.18.
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A nyár legfrissebb trendje a Skinny Spritz, ami nemcsak hűsít, de a közérzetedet is feldobja. Ez a koktél recept amellett, hogy villámgyors, még a szervezetedet sem terheli felesleges cukrokkal – csak jókedvvel és finom ízekkel!

Ez a koktél recept egészen biztosan bekerül a kedvenceid közé, hiszen nagyjából két perc összedobni, de legalább egy óra hallgatni a bókokat, amiket az első korty után kapsz majd a vendégeidtől. 

Illusztráció Skinny Spritz koktél recepthez
Az egyik legfinomabb és legegészségesebb koktél receptet hoztuk el neked.
Forrás: Shutterstock

Az év koktélja a Skinny Spritz 

A nyárral együtt szépen lassan érkeznek a finomabbnál finomabb koktélújdonságok, mi pedig nem is lehetnénk boldogabbak, hiszen már remegve várjuk, hogy a kerti fotelünkben ücsörögve elkortyolgathassunk egy ínycsiklandó mézes-barackos margarítát, egy egzotikus kókuszos Aperolt vagy ha úgy adódik, egy kellemesen savanykás limoncellót

Azonban bármennyire is imádjuk és igényeljük ezeket a gondtalan pillanatokat, másnap azonnal arcon csap a valóság és a mérlegre állva realizáljuk, hogy konkrétan egy közepes forgalmú cukrászdát küldtünk le a gyomrunkba folyékony formában. 

Erre a bosszantó helyzetre kínál megoldást az Aperol Spritz bikinibarát kishúga, a Skinny Spritz, ami olyan, mintha egy uborkás vizet kortyolgatnál – csak sokkal, de sokkal szórakoztatóbb. 

Hozzávalók:

  • uborka és lime szeletek
  • 15 ml lime lé
  • 45 ml vodka 
  • jégkocka
  • 60 ml prosecco
  • 60 ml szóda

Elkészítés:

Egy shakerben keverd össze a hozzávalókat, majd öntsd ki egy üvegpohárba. Díszítsd uborka és lime szeletekkel. 

@thewannabebartender

Get ready for spritz season 🥒🍋‍🟩 Always drink responsibly!

♬ original sound - Henrik Liverød

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