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5 ruha, amit SOHA ne viselj állásinterjún – Negatív üzeneteket közvetítenek

első benyomás üzenet ruha állásinterjú
Life.hu
2026.07.18.
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Az állásinterjú nemcsak arról szól, mit mondasz, hanem arról is, milyen az első benyomás rólad. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az állásinterjúra megfelelő öltözékben érkezz. Mutatjuk, mi az, amit mindenképp kerülj el, mert negatív üzenetet hordoz!

A megjelenésed már az első pillanatban üzenetet közvetít rólad – még azelőtt, hogy megszólalnál. Kutatások szerint az első benyomás döntő része a nonverbális jelekhez, így például az öltözékhez kötődik, ezért egy rosszul megválasztott ruha miatt akár már az első pillanattól hátrányba kerülhetsz egy állásinterjún. Mutatjuk, miket kerüljel!

Egy állásinterjún nagyon fontos az öltözködés.
Nem mindegy, milyen ruhát veszel ki a gardróbból egy állásinterjúra. 
Forrás: 123RF
  • Az első benyomás már a megjelenéseddel kezdődik – még mielőtt megszólalnál.
  • A kutatások szerint a nonverbális jelek, mint például az öltözék, nagy szerepet játszanak egy állásinterjún.
  • A kérdés nem csak az, hogy „mit vegyek fel?”, hanem sokkal inkább az, hogy „mit NE vegyek fel?”.
  • Íme, milyen ruhákat kerülj egy állásinterjún!

Mit NE vegyek fel egy állásinterjúra?

Ezúttal a kulcskérdés inkább így hangzik: „mit ne vegyek fel egy állásinterjúra?”. Sokszor mondjuk, hogy nem a ruha teszi az embert, de azért mégsem mindegy, mi viselünk, ha fontos eseményen van jelenésünk. Egy állásinterjún például kifejezetten fontos, hogy milyen az első benyomás rólunk a leendő munkáltatónk felé. Az biztos, hogy mindenképp kerülnöd kell a nem az alkalomhoz illő, ciki öltözeteket. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy egy felvételi beszélgetés előtt milyen ruhát veszel ki reggel a szekrényből. Mutatjuk, melyek azok a ruhadarabok, amelyek kerülendők, és milyen negatív üzenetet hordoznak!

1. A túl feltűnő darabok: „Nem veszem komolyan a munkát”

A harsány minták, élénk színek vagy extrém szabások könnyen elvonják a figyelmet rólad, ezért nem javasoltak „állásinterjús ruhaként”. Egy ilyen interjún nem az öltözékednek kell „főszereplővé” válnia, hanem neked. Az ilyen választások azt az érzetet kelthetik, hogy inkább kitűnni szeretnél, mint alkalmazkodni egy munkahelyi közeghez. 

2. Túl laza hétköznapi viselet: „Nem készültem fel igazán”

Farmer, sportcipő vagy más túlságosan hétköznapi szettek azt sugallhatják, hogy nem veszed elég komolyan az állásinterjút. Még ha a cég kultúrája lazább is, az első találkozásnál érdemes egy fokkal elegánsabb megjelenést választani.

3. Gyűrött vagy rendezetlen ruhák: „Nem adok a részletekre”

Egy eleinte apróságnak tűnő részlet – például egy gyűrött ing vagy foltos cipő – is sokat elárulhat rólad. Az ilyen hibák azt az üzenetet hordozzák, hogy nem vagy elég alapos vagy nem fordítasz figyelmet a részletekre, netán igénytelen vagy, ami sok munkakörben azonnali munkahelyi red flag. 

4. Túl kihívó öltözék: „Nem érzem a határokat”

A mély kivágások, rövid szoknyák vagy testhez tapadó, túlzottan hangsúlyos darabok könnyen elterelhetik a fókuszt a szakmai kvalitásaidról. Az ilyen megjelenés gyakran azt sugallja, hogy nem mérted fel megfelelően a formális helyzetet, azaz nem érzed a határokat. 

5. Erős illatok és túl sok kiegészítő: „Túl sok vagyok”

A megjelenés nem áll meg a ruhánál: az erős parfüm, a túl sok ékszer vagy a feltűnő smink is negatív üzenetet hordozhat. A cél az, hogy harmonikus, visszafogott összképet adj, ne pedig túlságosan erős benyomást kelts. 

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