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Megvan a 2026/27-es tanév rendje: mutatjuk, mikor lesznek a szünetek

iskola szünet tanév
Life.hu
2026.08.20.
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Már csak néhány nap, és megtelnek az iskolák: szeptember 1-jén elkezdődik a 2026/2027-es tanév. A következő hónapokban három hosszabb szünet vár a diákokra, és az érettségi vizsgák időpontjai is megvannak már.

A köznevelési intézményekben 2026. szeptember 1-jén, kedden kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18., péntek lesz. A diákoknak összesen 180 tanítási nappal kell számolniuk, eggyel kevesebbel, mint az előző tanévben. A szakképzésben 177 tanítási napból áll majd a tanév.

Hamarosan ismét korán kell kelni, kezdődik az iskola - Nyilvánosságra hozták a 2026/27-es tanév rendje
Hamarosan ismét korán kell kelni, kezdődik az iskola - Nyilvánosságra hozták a 2026/27-es tanév rendjét
Forrás: 123RF

A tanév rendjéről szóló jogszabály július 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben, a tervezetet azonban már június közepétől lehetett véleményezni. Az eredeti elképzeléshez képest végül egy fontos változtatás történt: hat helyett öt tanítás nélküli munkanapot határoztak meg, hogy meglegyen a törvényben előírt legalább 180 tanítási nap.

A 2026/27-es tanév rendje szerint ekkor lesznek az iskolai szünetek

Az első félév 2027. január 22-én ér véget, az iskoláknak pedig január 29-ig kell tájékoztatniuk a tanulókat és a szülőket a félévi eredményekről. A középiskolák végzős diákjai ennél jóval korábban fejezik be a tanévet: számukra 2027. április 30. lesz az utolsó tanítási nap.

  • Az őszi szünet október 22-én, csütörtökön kezdődik, az iskolákba november 2-án, hétfőn kell visszatérni.
  • A téli szünet december 18-án, pénteken indul, és egészen január 4-ig tart, így a diákokra összesen 16 nap pihenés vár.
  • A tavaszi szünet 2027. március 24-én, szerdán kezdődik, a tanítás pedig április 5-én, hétfőn folytatódik.

Megvannak az őszi és a tavaszi érettségi időpontjai is

Az őszi érettségi szezon írásbeli vizsgáit 2026. október 12. és 22. között rendezik meg. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5–9., a középszintű szóbelik pedig november 16–20. között lesznek.

A tavaszi érettségi írásbeli vizsgái 2027. május 3-án kezdődnek és május 24-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 2–9., a középszintűeket pedig június 14–30. között rendezik meg.

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