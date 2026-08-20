A legsikkesebb nők titkos divatfegyvere ez az 1 meglepő kiegészítő: szeptemberben tarolni fog

Egy igazán jól megválasztott kiegészítő sokszor többet tesz egy összeállításért, mint egy méregdrága ruhadarab. Lehet bármilyen egyszerű a szettünk, egy karakteres részlet azonnal egyedivé és izgalmassá varázsolhatja. Különösen akkor, ha nem a megszokott táska-cipő-ékszer hármasból választunk. Az idei ősz pedig egy olyan darabot hoz vissza a reflektorfénybe, amely az elmúlt években kissé háttérbe szorult.

Szeptemberben a kiegészítők közül a sapkák és a kalapok lesznek a legnagyobb kedvencek.

Forrás: 123rf

Egy klasszikus kiegészítő újra meghódítja a divatrajongókat.

A kifutóktól a hollywoodi sztárok outfitjeiig egyre több helyen bukkan fel.

Többféle stílusban is viselhetjük, ha tudjuk, hogyan kombináljuk.

Ez a kiegészítő lesz divatos ősszel: meglepően sikkes lehet

A kalap ismét egyre fontosabb része a divatos összeállításoknak. Nem feltétlenül a feltűnő, extravagáns fejfedőkre kell gondolni: a 2026-os trendek között a kifinomult, nőies és könnyen hordható fazonok is helyet kapnak. A megfelelő darab ráadásul nem pusztán praktikus kiegészítő a hűvösebb napokon, hanem az egész megjelenésünk meghatározó eleme is lehet.

Mindig is különleges szerepük volt az öltözködésben. Isabella Blow, a legendás brit divatikon például kifejezetten híres volt extravagáns fejfedőiről. A Dior és Alexander McQueen bemutatóin is gyakran jelent meg látványos, szoborszerű kalapokban: viselt többek között rózsaszín Swarovski kristályokkal díszített homárkalapot, tollakból készült fejfedőt és hajóra emlékeztető, különleges darabot is.

Persze a hétköznapokban nem kell ennyire merésznek lennünk. A mostani trendek inkább azt mutatják, hogy a kalap ismét szerves része lett az öltözéknek, nem pedig egy utolsó pillanatban felkapott praktikus kiegészítő. Az elmúlt szezonokban már láthattuk ennek jeleit: visszatértek a Grace Kelly stílusát idéző selyemsálak, a kendők és a különböző fejfedők is egyre gyakrabban jelentek meg a divatos összeállításokban.

Az egyik fontos változás, hogy a kalapot ma már nem érdemes egyszerűen csak rádobni az összeállításra. Lényeges, hogy a fejfedő színe, anyaga és formája harmonizáljon a ruhával, a kabáttal vagy akár a cipővel. A pillbox kalap például elegáns, nőies választás lehet. A kis, strukturált fazon az 1950-es és 60-as évek kifinomult világát idézi, és különösen jól működik kosztümös vagy letisztult szabású ruhákkal. Aki lazább, kissé maszkulinabb megjelenésre vágyik, annak a baker boy sapka lehet jó választás. A Keira Knightley által is népszerűvé tett fazon különösen jól mutat oversized katonai stílusú dzsekivel vagy egy egyszerű gyapjúkabáttal.

A kalap egyik legnagyobb előnye, hogy ugyanazt a ruhát is teljesen más hangulatúvá teheti. Egy farmerből, egyszerű pulóverből és kabátból álló összeállítás például egészen más karaktert kap egy klasszikus kalappal, mint egy sportos baseballsapkával.

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