A bőr ápolása az ősz elején is különös gondoskodást igényel, hiszen számos olyan behatás ér minket, amely hosszútávon károsíthatja a bőr struktúráját, ezek pedig felgyorsíthatják az öregedési folyamatokat is.
A nyár végén, különösen az idei perzselő hőség után a bőrünkre különös figyelmet kell fordítani. A nyári időszakban ugyanis a bőrt intenzíven érik a nap káros sugarai, a hőség és az izzadás pedig fokozza a bőr kiszáradását és irritációját. Az UV-sugárzás hosszútávon hozzájárulhat a bőr idő előtti öregedéséhez, pigmentfoltok kialakulásához és akár a bőrrák kockázatát is növelheti. A bőr ápolására különösen a nyári időszak végén érdemes kiemelt figyelmet fordítani, de közel sem mindegy, milyen bőrre milyen terméket választunk.
„Rendkívül fontos ősszel, hogy a bőr vízmegőrző képességét támogassuk, különösen azoknál a korosztályoknál, amelyek súlyosabban érintettek, vagyis 45 éves kor fölött. A fiatalabb korosztálynak is érdemes azonban ilyenkor az általánosnál körültekintőbb bőrápolási rutint bevezetni” - tanácsolta Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikai Kft. cégalapító ügyvezetője.
A biológus szerint a természet erejével számos olyan probléma orvosolható, amely enyhíti a bőrt ért káros és szokatlan hatásokat, segítségükkel pedig helyreállíthatjuk a bőr természetes állapotát.
„Akár egy könnyű szőlő-flavonoidokat vagy a szalmagyopár, birs, jázmin és kivi gyümölcsvíz, görögszéna hatóanyagait tartalmazó testápoló tejet érdemes használni a fiatalabb korosztálynak is. Ez igen hasznos akkor, amikor a nyaralásból visszaérkeztünk, ezért érdemes ezeket rendszeresen használni. De jó választás lehet a sárgabarack hatóanyagait és a mandulatejet, argánolajat, szilvamag-, sárgabarackmag olajat tartalmazó készítmények használata is. Nagyszerű választás az érett, víz- és zsírhiányos bőr ápolására kifejlesztett bőrtápláló nyak- és dekoltázsápoló balzsam, a természetes ránckisimító hatóanyagokban gazdag, kis mértékű, fizikai fényvédelmet biztosító Alaria & orchidea age defence arckrém és az age defence arcápolók használata. Ha sokat voltunk vízparton vagy gyógyfürdőben, utána húzó, kellemetlen száraz érzés marad meg a bőrben, illetve a vízmegőrző képesség is romolhat.” - magyarázta Dr. Gyovai Viola.
Testolaj és testvaj – melyiket mikor?
Hasznos és előnyös, ha ilyenkor nemcsak arra gondolunk azonban, hogy testápolót használjunk, hanem olyan anyagokat is, amelyekben vannak olyan antioxidánsok és fitoszterinek és bőrtápláló olajok is nagy mennyiségben, amelyek segítik a bőr regenerációját. A 45 feletti korosztály számára különösen ajánlott ebben az időszakban a növényi bőrápoló olajokban gazdag termékek. Felejtsd el 45 éves kor felett a paraffinolajos testápolókat és arcápolókat!
„Ezek az anyagok támogatják a bőrt és javítják a vízmegőrző képességet. Ilyenek például a sárga- vagy lila édesburgonya kivonatával készült termékek, de nagyon jót tesz ilyenkor a bőrnek, ha testvajat használunk. Kevesen tudják, hogy zuhanyozást követően a kombinált és a nem túl vízhiányos bőrre 40-45 éves korig nagyon jót tesznek az úgynevezett testápoló olajok. A bőr szárazra törlése után rögtön érdemes felvinni. Előfordul, hogy csak az alsó lábszáron vagy karon jelennek meg a kellemetlen, száraz, viszkető érzést okozó tünetek, ezért ezekre a területekre mindenképpen érdemes rendszeresen alkalmazni, ideális esetben azonban az egész test felületén alkalmazzuk közvetlenül a törölközés után.” - fejtette ki a kandidátus.
A mimóza-, kurkuma-, rozmaring-, havasi gyopár-, cickafarkfű-, a szőlőmagolaj, kandilla-, argánolaj ilyenkor mind - mind áldásos hatással lehet a bőrünkre, ráadásul, noha olajról van szó, hamar beszívódik a bőrbe, így nem lesz utána kellemetlen, olajos érzésünk sem. A 45 éves kor fölötti korosztály bőre azonban még hálásabb, ha úgynevezett testvajakat használunk, mert ezek nemcsak 6-8 órára, hanem akár egész napra óvhatják az érett, vízhiányosabb bőrt a vízvesztéstől.
„Ezekben a termékekben zsíroldékony anyagok vannak, mint például a shea vaj, a kurkuma, a murumuru vaj, amelyeket ha zuhanyozás és törölközés után vékony rétegben felviszünk a testfelületre, rendkívül jótékony hatású a vízmegőrzésben és a bársonyosan puha bőrfelszín kialakulásában segít. Az argánolaj, shea- és tukuma vaj tartalmú tradícionális testvaj, ami jól kenhető és rendkívül jót tesz a bőrnek fürdés és napozás után. Nagyon sok értékes tápanyagot tartalmaz, többek között dinnyemag olajat, yam kivonatot, kendermag-, szőlőmag olajat, amelyek szintén erős bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkeznek.
A kézvédelemről se felejtkezzünk el, hisz a sok kézmosás miatt a bőr könnyen kiszáradhat. A kandilla-, argán-, avokádó-, borágó-, tamanu olajok és a shea-, tukuma-, murumuru vajak hatékonyan óvják a bőrt a kiszáradástól” - tette hozzá a szakember, aki azt is hangsúlyozta, hogy a kémiai bőrvédőkkel szemben érdemes ásványi alapú fényvédőt használni vagy akár olyan arckrémet, amely ásványi fényvédőt tartalmaz, hiszen a rendkívül magas UV-sugárzás elleni állandó védelem ma már elengedhetetlen. Az ősz beköszöntével sem érdemes eltenni a fizikai, ásványi pigmentekkel történő fényvédelmet, ugyanis az őszi hónapok során is lehetnek még száraz, napsütéses napok, amikor ugyanolyan fontos az UV-védelem, lásd a Zöld tea hidratáló nappali arckrém, Bio bíborka arcápoló gél, Orchidea rejuvenáló nappali arckrém, Alaria & orchidea age defence arckrém.
Különösen fontos az őszi-téli időszakban a bőrtápláló krémek használata. A hideg miatt ugyanis a hajszálerecskék összehúzódnak az irharétegben, így kevesebb tápanyag jut el a bőrhámsejtekhez, amit folyamatosan pótolni kell. Erre kiváló többek közt az újonnan kifejlesztett őszibarack-, birs-, yam-, hárs-, csicsóka-, aloe kivonatokkal és bőrtápláló shea-, tukuma vajjal, kukorica csíraolajat tartalmazó testápoló krémeink:Görögszéna- birs rejuvenáló testápoló, Bio Argán & tamanu bőrtápláló kézkrém, Bio yam bőrfeszesítő testápoló.
A bőr a hidegben vizet veszt, azaz ún. szárazabbnak érezzük, éppen ezért tennünk kell a vízveszteség ellen is: erre a célra bátran használjunk bőrtápláló olajokat, ezek ugyanis növelik a bőrsejtjeink membránjainak alkalmazkodóképességét. Ilyen lehet a borágó-, tökmag-, szőlőmag olaj, de a ricinusolaj, a tamanu olaja, a szezámolaj és a ligetszépe olaj is: Berry ajakbalzsam, Havasi gyopár & alaria age defence arckrém.
Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag, hacsak lehet tanúsított bio arcápolókat alkalmazzunk szezám-, kandilla-, sárgabarackmag-, avokádó-, argán olajjal, shea vajjal és ligetszépe olajjal. Ezek mentesek a szintetikus illatanyagoktól és sok más esetleg irritációt kiváltó vegyi összetevőktől. Sokféle bőrtápláló anyagot tartalmaznak és ezért komplexen szépítik a bőrt a természetes hatóanyagokban gazdag Bio hibiszkusz age defying hidratáló nappali arckrém, Mélyhidratáló nappali arckrém, Golden age ránctalanító arckrém, Havasi gyopár & alaria age defence arckrém, Bio baobab & ginseng age defence éjszakai arckrém.
Az arc-, testápolók és kézápolók közül is azok javasolhatók, amelyek bioaktív hatóanyagokat nagy mennyiségben tartalmazó bio vagy biodinamikus bőrápolók, pl. echinacea (bíbor kasvirág)-, búzavirág-, hársvirág-, aloe-, görögszéna biocsírák hatóanyagaival (Bio nigella & argan age control arcbalzsam), vagy lenmagkivonattal, hyaluronsavval:
Orchidea bőrtápláló szépítő szérum, Alaria & orchidea age defence arckrém, Havasi gyopár & alaria age defence arckrém, amelyek a biológiailag értékes olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét és egyben szépítik, feszesítik is a bőrt.
Ősztől-tavaszig még a megszokott nappali hidratálónk fölé is érdemes néhány csepp arcápoló olajat vinni a reggeli arcápolási rutin során.
Annak érdekében, hogy kisimultabb arccal ünnepelhessünk Karácsonykor, már most érdemes összeállítani egy hatékony ránctalanító arcápolási rutint, ehhez hozzásegítenek a www.biola.hu webáruházban található termékek.