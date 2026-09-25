A bőr ápolása az ősz elején is különös gondoskodást igényel, hiszen számos olyan behatás ér minket, amely hosszútávon károsíthatja a bőr struktúráját, ezek pedig felgyorsíthatják az öregedési folyamatokat is.

A nyár végén, különösen az idei perzselő hőség után a bőrünkre különös figyelmet kell fordítani. A nyári időszakban ugyanis a bőrt intenzíven érik a nap káros sugarai, a hőség és az izzadás pedig fokozza a bőr kiszáradását és irritációját. Az UV-sugárzás hosszútávon hozzájárulhat a bőr idő előtti öregedéséhez, pigmentfoltok kialakulásához és akár a bőrrák kockázatát is növelheti. A bőr ápolására különösen a nyári időszak végén érdemes kiemelt figyelmet fordítani, de közel sem mindegy, milyen bőrre milyen terméket választunk.

„Rendkívül fontos ősszel, hogy a bőr vízmegőrző képességét támogassuk, különösen azoknál a korosztályoknál, amelyek súlyosabban érintettek, vagyis 45 éves kor fölött. A fiatalabb korosztálynak is érdemes azonban ilyenkor az általánosnál körültekintőbb bőrápolási rutint bevezetni” - tanácsolta Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikai Kft. cégalapító ügyvezetője.

A biológus szerint a természet erejével számos olyan probléma orvosolható, amely enyhíti a bőrt ért káros és szokatlan hatásokat, segítségükkel pedig helyreállíthatjuk a bőr természetes állapotát.

„Akár egy könnyű szőlő-flavonoidokat vagy a szalmagyopár, birs, jázmin és kivi gyümölcsvíz, görögszéna hatóanyagait tartalmazó testápoló tejet érdemes használni a fiatalabb korosztálynak is. Ez igen hasznos akkor, amikor a nyaralásból visszaérkeztünk, ezért érdemes ezeket rendszeresen használni. De jó választás lehet a sárgabarack hatóanyagait és a mandulatejet, argánolajat, szilvamag-, sárgabarackmag olajat tartalmazó készítmények használata is. Nagyszerű választás az érett, víz- és zsírhiányos bőr ápolására kifejlesztett bőrtápláló nyak- és dekoltázsápoló balzsam, a természetes ránckisimító hatóanyagokban gazdag, kis mértékű, fizikai fényvédelmet biztosító Alaria & orchidea age defence arckrém és az age defence arcápolók használata. Ha sokat voltunk vízparton vagy gyógyfürdőben, utána húzó, kellemetlen száraz érzés marad meg a bőrben, illetve a vízmegőrző képesség is romolhat.” - magyarázta Dr. Gyovai Viola.