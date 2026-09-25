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Horváth Angéla
2026.09.25.
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Harry herceg ritkán beszél a gyermekeiről, a londoni WellChild Awards díjátadón azonban egy hatéves kislánynak olyan titkot árult el Lilibetről, mint még soha senkinek.

A 42 éves sussexi herceg szeptember 21-én, hétfőn vett részt a súlyosan beteg gyerekeket és családjaikat támogató WellChild Awards londoni rendezvényén. A díjátadó előtt a hagyományokhoz híven találkozott a kitüntetett gyerekekkel és szüleikkel, ekkor elegyedett szóba a hatéves Margot Jones-Billingtonnal. A kislány tíz hónapos korában súlyos agyvérzést kapott, minden esélyt meghazudtolva tanult meg járni és beszélni. Harry hercegnek feltűnt Margot csillogó cipője és csinos, rózsaszín ruhája, erről pedig rögtön saját gyerekei, Archie és Lilibet jutottak eszébe.

Harry herceg és a kis hős, Margot Jones-Billington
Harry herceg és a kis hős, Margot Jones-Billington
Forrás: AFP

„Látom, imádod a csillogó dolgokat. Nekem van egy hétéves fiam és egy ötéves lányom. A kislányom is imád mindent, ami csillog, és a rózsaszínt is szereti. Ez a kedvenc színe” – mondta Harry.

Harry herceg meghatódott a színpadon

A gála egyik legmeghatóbb pillanata Harry herceg záróbeszéde volt. Küszködött a könnyeivel, amikor azokhoz a szülőkhöz szólt, akik súlyosan beteg gyermekeikről gondoskodnak.

„Ezek a díjak mindig nagyon különlegesek, mert lehetőséget adnak arra, hogy elismerjük és ünnepeljük azokat a rendkívüli gyerekeket és fiatalokat, akik összetett egészségügyi problémákkal élnek, valamint csodálatos családjaikat, akik minden egyes nap minden tőlük telhetőt megtesznek értük” – mondta.

Meghan Markle nem tartott Harryvel

Harry herceg egyedül érkezett a rendezvényre. Felesége, a 45 éves Meghan Markle a család költözése óta még nem jelent meg nyilvános eseményen. Magánprogramokon ugyanakkor már látták. A WellChild Awards napján például Oxfordshire-ben járt egy pubban régi barátaival, Ellen DeGeneresszel és Portia de Rossival.

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