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Világsztár

Kevin Costnert újabb szőke bombázóval hozták hírbe: McKenna Wesley 32 évvel fiatalabb a színésznél - Fotók

Világsztár barátnő kevin costner
Horváth Angéla
2026.09.25.
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Kevin Costner válása óta több nő társaságában is feltűnt, most pedig egy 39 éves influenszerrel való szoros kapcsolatáról ír az amerikai sajtó. A 71 éves színész és McKenna Wesley már közel egy éve ismerik egymást, és azóta többször is együtt látták őket.

A Yellowstone sztárja, Kevin Costner 2024-ben vált el második feleségétől, Christine Baumgartnertől. Azóta több nővel is kapcsolatba hozták: szeptember elején például a nála több mint harminc évvel fiatalabb életmód-tanácsadóval, Jennifer Milburnnel látták. A Page Six szerint azonban Costner a 39 éves McKenna Wesleyvel is sok időt tölt. Az influenszert és a színészt először csaknem egy évvel ezelőtt, 2025 októberében fotózták együtt. Az arizonai Scottsdale Stadiumban vettek részt a Field of Dreams vetítésén. McKenna egyébként Scottsdale-ben él.

Kevin Costner állítólag már egy éve ismeri McKenna Wesleyt
Kevin Costner állítólag már egy éve ismeri McKenna Wesleyt
Forrás: Getty Images / Instagram

Kevin Costner és McKenna Wesley: közös hobbijuk is van

„McKenna több alkalommal is Costner vendége volt a színész Santa Barbara-i és aspeni otthonában” – mondta egy forrás a lapnak.

Augusztusban ismét együtt fotózták őket Santa Barbarában. Egy tengerre néző helyen ebédeltek. Úgy tudni, közös hobbijuk is van, mindketten imádnak golfozni.

A szőke influenszert több mint 400 ezren követik az Instagramon. Bejegyzéseiben gyakran mutatja meg fényűző életét: elegáns éttermekből, luxusszállodákból és utazásairól posztol, nyaralásairól pedig bikinis fotókat is rendszeresen megoszt. 

McKenna Wesley képviselője nem kívánta részletezni, hogy a hölgy milyen kapcsolatban áll Kevin Costnerrel.

Ilyen luxusban él Kevin Costner új barátnője - Galéria: 

McKenna Wesley
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Fotókon Kevin Costner új barátnője, McKenna Wesley

 

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