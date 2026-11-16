Éveket fiatalodhatsz, ha így sminkeled magad: a makacs ráncokat is eltüntetheti a highlighter – Termékekkel, árakkal

Felejtsd el a makacs ráncokat, a peptidinjekciókat és a fillereket! Ha ezt a sminktippet ellesed, többé nem fognak zavarni azok a cuki, ám annál makacsabb ráncok! Próbáld ki a legtutibb highlightereket!

A highlighter képes eltüntetni a makacs ráncokat is.

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Ránceltüntetés sminkkel: highlightert a redőkbe! A ránctalanítást természetes úton is el lehet érni.

A ránctalanító praktikák között sminktippek is vannak.

Az egyik legújabb trend szerint a hightlighterrel is el lehet tüntetni a makacs ráncokat.

A legfontosabb ebben, hogy milyen állagot választasz, és hogyan applikálod fel az arcodra a terméket.

Természetes ránctalanítás

A botox, a fillerek és a plasztikai beavatkozások aranykorában szinte már meg sem lepődünk, ha a huszonévesek körében is nyoma veszett a mimikának, és annak helyébe lépett a szobormerevség. Persze, vannak tippek és praktikák, melyekkel DIY szerezhetünk magunknak egy kis faceliftinget vagy ránctalanítást. Ilyen például a TikTokon elterjedt face taping trendje, mellyel szupermodellarcot formázhatsz magadnak – de a szakértők olyan egyszerű praktikák bevetését is szorgalmazzák, mint például a vitalitást adó és ránctalanító víz megfelelő mennyiségű fogyasztása.

Smink ráncokra? Naná!

Most egy egészen újfajta tipp érkezett az internetes felhasználóktól: használj highlightert a makacs ráncokra! A highlighter az a csillogást adó por-, krém- vagy folyékony állagú sminktermék, melynek célja az arc természetes fényének kiemelése. Nem érdemes kihagyni még a hétköznapi sminkekből sem, hiszen ennek segítségével frissebb, éberebb és ragyogóbb lesz a bőröd! De hogyan lehet az, hogy fiatalít is?

Ha már vannak makacs ráncaid, akkor biztosan találkoztál már azzal a jelenséggel, hogy ha nem a megfelelő termékeket kened az arcodra, akkor a smink kifejezetten ki tudja emelni a ráncokat az arcodon, hiszen a nehéz állagú termékek beszüremkednek a mélyedésekbe, és megülnek a ráncaid mélyén. A titok nyitja tehát az, hogy milyen terméket használsz, és hogy applikálod azt fel az arcbőrödre!

Hogyan tudom megfiatalítani magam smink segítségével?

Az első és legfontosabb lépés, hogy könnyű textúrájú sminkeket használj: nem kell nagy fedés, a lényeg, hogy ragyogjon a bőröd! Úgyhogy a matt dolgokat is elfelejtheted! És itt jön képbe a highlighter!