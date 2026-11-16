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sminktipp

Éveket fiatalodhatsz, ha így sminkeled magad: a makacs ráncokat is eltüntetheti a highlighter – Termékekkel, árakkal

123RF -
sminktipp ránctalanítás Highlighter
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Valljuk be, nőként a sminkelés az életünk része. Segít előcsalogatni az érzékibb oldalunkat, maszkot ad egy nehéz napon, eltünteti a fáradt karikákat, és persze iszonyúan jól lehet szórakozni vele, hiszen a smink az önkifejezés eszköze is lehet. De mi van akkor, ha ezen felül a természetes ránctalanításban is képes segíteni? Hölgyeim, itt az új trend: fiatalítás highlighterrel!

Felejtsd el a makacs ráncokat, a peptidinjekciókat és a fillereket! Ha ezt a sminktippet ellesed, többé nem fognak zavarni azok a cuki, ám annál makacsabb ráncok! Próbáld ki a legtutibb highlightereket!

highlighter-paletta látható a fotón
A highlighter képes eltüntetni a makacs ráncokat is.
Forrás: Shutterstock

Ránceltüntetés sminkkel: highlightert a redőkbe!

  • A ránctalanítást természetes úton is el lehet érni.
  • A ránctalanító praktikák között sminktippek is vannak.
  • Az egyik legújabb trend szerint a hightlighterrel is el lehet tüntetni a makacs ráncokat.
  • A legfontosabb ebben, hogy milyen állagot választasz, és hogyan applikálod fel az arcodra a terméket.

Természetes ránctalanítás

A botox, a fillerek és a plasztikai beavatkozások aranykorában szinte már meg sem lepődünk, ha a huszonévesek körében is nyoma veszett a mimikának, és annak helyébe lépett a szobormerevség. Persze, vannak tippek és praktikák, melyekkel DIY szerezhetünk magunknak egy kis faceliftinget vagy ránctalanítást. Ilyen például a TikTokon elterjedt face taping trendje, mellyel szupermodellarcot formázhatsz magadnak – de a szakértők olyan egyszerű praktikák bevetését is szorgalmazzák, mint például a vitalitást adó és ránctalanító víz megfelelő mennyiségű fogyasztása.

Smink ráncokra? Naná!

Most egy egészen újfajta tipp érkezett az internetes felhasználóktól: használj highlightert a makacs ráncokra! A highlighter az a csillogást adó por-, krém- vagy folyékony állagú sminktermék, melynek célja az arc természetes fényének kiemelése. Nem érdemes kihagyni még a hétköznapi sminkekből sem, hiszen ennek segítségével frissebb, éberebb és ragyogóbb lesz a bőröd! De hogyan lehet az, hogy fiatalít is?

Ha már vannak makacs ráncaid, akkor biztosan találkoztál már azzal a jelenséggel, hogy ha nem a megfelelő termékeket kened az arcodra, akkor a smink kifejezetten ki tudja emelni a ráncokat az arcodon, hiszen a nehéz állagú termékek beszüremkednek a mélyedésekbe, és megülnek a ráncaid mélyén. A titok nyitja tehát az, hogy milyen terméket használsz, és hogy applikálod azt fel az arcbőrödre!

Hogyan tudom megfiatalítani magam smink segítségével?

Az első és legfontosabb lépés, hogy könnyű textúrájú sminkeket használj: nem kell nagy fedés, a lényeg, hogy ragyogjon a bőröd! Úgyhogy a matt dolgokat is elfelejtheted! És itt jön képbe a highlighter!

Ha fiatalító highlightert akarsz használni, akkor inkább próbálkozz a könnyed porállagú textúrákkal. Nem kell a krémesség, de a durva, krétapor jelleget is kerüld! 

highlighter termékek
1.Givenchy Prisme Libre Highlighter Powder Long-lasting hydrating marbled highlighter 21,975 F 2.MAC Mineralize Skinfinish 16,900 Ft 3. Guerlain Les Météorites Météorites PhoenixLight-revealing pearls of powder - Limited edition 23,390 Ft 4.Benefit Cookie highlighter 13,120 Ft 5. BOURJOIS PARIS Highlighter, Maxi Round Pot - Nr. 03 Champagne 5,999 Ft 
Forrás: Shutterstock/givenchybeauty.com/maccosmetics.hu/douglas.hu/notino.hu/ dm.hu

Fogj egy puha ecsetet, és forgasd meg finoman a sminkben, majd koptasd le az ecsetről a felesleget úgy, hogy a nyelét hozzáütöd párszor finoman a smink tartójához. Ezután simítsd végig az ecsetet az arcodon, a megfelelő helyeken, vagyis az arccsontodon, a szemöldökcsontodon, és a felső ajkad fölötti íven.

Ha igazán természetes hatást akarsz elérni, akkor a sminked utolsó lépéseként vidd fel a terméket a bőrödre.

A termékválogatás a szerkesztőség véleményét tükrözi, akciós termékek is szerepelhetnek az összeállításban. A forgalmazó az árváltoztatás jogát fenntartja.

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