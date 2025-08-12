1991 – St. Tropez: sosem látott fotókat mutatott magáról Cindy Crawford

Az 59 éves Cindy Crawford újra bebizonyította, miért tartják a mai napig a világ egyik legismertebb szupermodelljének: Instagram-oldalán ritkán látott, 1991-es St. Tropez-i fotókat osztott meg, és egy videóban nyíltan beszélt az öregedésről, a modellipar kihívásairól és arról, hogyan őrzi meg fiatalos megjelenését.
A Helmut Newton Alapítványt megjelölő bejegyzésben két felvétel is szerepel a legendás fotózásról. Az első képen Cindy Crawford fekete csipke alsóneműben, vörös rúzzsal, füstös szemsminkkel és zselézett frizurával pózol egy kanapén. A második fotón piros bikiniben fekszik a fűben, ami jól láttatja izmos hasát és tónusos lábait. A modell a képgaléria mellett egy kisvideóban osztotta meg gondolatait az öregedésről: „Azt hiszem, az öregedés mindenkinek nehéz, és nem hiszem, hogy a modellkedés ezt megkönnyítené. Bizonyos szempontból szerintem még nehezebb, mert annyira nyilvánosan és az emberek előtt öregszel” − mondta Cindy és azt is felidézte, mennyire nehezen élte meg az ötvenedik születésnapját: „Emlékszem, hogy az 50. születésnapra való felkészülés valamilyen oknál fogva nagyon ijesztő volt, mert ez a szám teljesen megrémített. Kísértést éreztem, hogy elbújjak előle, és egyszerűen beleolvadjak a naplementébe.”
Crawford elmondta, hogy a változást az hozta meg számára, amikor rájött, milyen példát mutathat másoknak: „Azt gondoltam: »Hű, oké, ha félek megöregedni a kamera előtt, hogy megmutassam az embereknek, hogy igen, én is öregszem, akkor mit üzen ez a többi nőnek? El kellene rejtőznünk, láthatatlannak kellene lennünk?«” A szupermodell úgy döntött, nem akarja erősíteni ezt az üzenetet: „Azt gondoltam, ha elbújok, az egy újabb hang, ami egy bizonyos korú nőknek azt mondja, hogy tűnjenek el, és én nem akartam ennek a része lenni. Sok szempontból az öregedés önmagában is ajándék.”
