3 csillagjegy, akit elképesztő szerencse ér a hétvégén — Te köztük vagy?

Három csillagjegy végre elfelejtheti a szenvedést és a kilátástalan helyzeteket: a hétvégén akkora szerencsében lesz részük, hogy a villanykörte feltalálása ahhoz képest semmiség. Az univerzum is azt akarja, hogy minden álmuk valóra váljon. Ideje hátrahagyni a negatív energiákat, és csak azzal foglalkozni, hogy mi vár rájuk!

Vajon melyik 3 csillagjegy lesz a legszerencsésebb a hétvégén

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akire mindenki irigykedhet ezen a hétvégén

Rák (június 22. – július 22.)

A Rákok sokszor azt érezhetik, hogy elkerüli őket a szerencse, mivel mindent annyira intenzíven élnek meg, hogy az apróságokból is képesek várat építeni. Most azonban minden megfordulni látszik, és talán életükben először úgy érezhetik, hogy az összes csillag úgy áll, mintha direkt minden nekik kedvezne. Ideje nyitott szemmel járni, és minden apró jelre odafigyelni, mert az élet több területén is hatalmas lehetőség pottyanhat a Rákok ölébe: egy fizetésemelés, egy előléptetés vagy egy új, szoros barátság kezdete is most jöhet el. Egy új szerelem is besétálhat az életükbe még vasárnap éjfél előtt, a párkapcsolatban élők pedig nagy lépésre számíthatnak a párjuktól.

Vízöntő (január 21. – február 20.)

A Vízöntőkről gyakran mondják, hogy igazi művészlelkek, akik folyton lázadnak, ezért a karma a nyakukra járhat. Most viszont csak jó hírrel szolgálhatunk nekik, aggodalomra most semmi okuk: életük legszerencsésebb hétvégéje áll előttük. Eszükbe se jusson otthon ülni és várni a csodát! Szombaton és vasárnap ezúttal eggyel több okuk lehet elhagyni az otthonukat és felfedezőtúrára indulni — nem tudhatják, mibe vagy kibe fognak belebotlani. A találkozás talán örökre megváltoztathatja az életüket.

Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

A Szűzek hosszú idő után először érezhetik azt, hogy a szerencse kegyeltjei. Természetfeletti érzés keríti majd őket a hatalmába, mintha minden direkt úgy alakulna, ahogy azt mindig is szerették volna. Érdemes lesz mindent kipróbálniuk, amit eddig nem igazán mertek. Egy rég tervezett vállalkozás vagy egy új hobbi elhozhatja a rég várt sikert.